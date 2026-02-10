Når AI tar på seg et menneskelig ansikt: denne ultrarealistiske roboten skaper kontrovers

I Kina har selskapet DroidUp nettopp avduket Moya, en humanoid robot med forbløffende realisme. Utstyrt med integrert kunstig intelligens og en biomimetisk kropp som er i stand til å imitere menneskelige bevegelser og uttrykk, vekker denne prototypen like mye beundring som bekymring.

En robot med et menneskelignende utseende

Moya er designet for å flytte grensene for robotikk, og beskrives som «verdens første intelligente biomimetiske robot». Humanoiden, som er 1,65 meter høy og veier 32 kilo, kan skryte av perfekt proporsjonerte ansiktstrekk, en flytende gange og til og med en simulert kroppstemperatur mellom 32 og 36 °C. Under den offisielle avdukingen – rapportert av South China Morning Post – trollbandt Moya publikum: den smiler, går, reagerer på øyekontakt og reproduserer ansiktsmikrouttrykk med en subtilitet man sjelden ser i en robot. Disse egenskapene gjør denne roboten til et teknologisk vidunder, men også et debattemne.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av AIBS News 24 (@aibsnews24)

Uroen i den "uhyggelige dalen"

Selv om Moya imponerer med sin realisme, har mange internettbrukere også uttrykt uro over dens «nesten menneskelige, men ikke helt» bevegelser. Denne uroen samsvarer med det velkjente fenomenet «uncanny valley», beskrevet i 1970 av den japanske robotikeren Masahiro Mori. I følge denne teorien blir selv de minste ufullkommenhetene mer urovekkende jo nærmere en robots ansikt og væremåte kommer et menneskes, og skaper en følelse av uhyggelig særhet.

På kinesiske sosiale medier varierer reaksjonene fra teknologisk beundring til utbredt frykt, og noen beskriver Moya som «for menneskelig til å være betryggende». Andre kritiserer nok en gang valget av et svært konvensjonelt utseende: en slank kvinnekropp med fremhevede kurver på toppen, iført sminke, langt rosa hår, lys hud og kledd i en tettsittende jumpsuit i myke farger.

Mot en ny generasjon humanoider

DroidUp hevder at Moya ikke er begrenset til en demonstrasjonsrolle. Selskapet planlegger å distribuere denne roboten i sektorer som krever direkte menneskelig interaksjon, som helsevesen, utdanning og resepsjon i detaljhandelen. I motsetning til andre produsenter som favoriserer bevisst stiliserte eller mekaniske roboter for å unngå forvirring, satser DroidUp på fullstendig realisme og satser på gradvis aksept av denne nye generasjonen av "levende" maskiner. Moya forventes å være kommersielt tilgjengelig innen utgangen av 2026, til en estimert pris på rundt 1,2 millioner yuan (omtrent €147 000).

Oppsummert markerer Moya et viktig skritt i utviklingen av roboter som legemliggjør kunstig intelligens, i stand til å samhandle emosjonelt og intuitivt. Denne fremgangen reiser imidlertid spørsmålet om grensene for menneskelig imitasjon. Mellom vitenskapelig dyktighet og eksistensiell svimmelhet ser Moya ut til å legemliggjøre fremtiden som tar form ...