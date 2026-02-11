Margot Robbie snakker om den «verste» gaven hun noen gang har fått fra en skuespiller, og den er relatert til kroppen hennes.

Margot Robbie, som for tiden spiller hovedrollen i filmatiseringen av «Wuthering Heights», gjør en rekke intervjuer for å promotere denne etterlengtede filmen. Men avsløringen hun delte med Complex magazine handlet ikke om hennes nye rolle, eller kjemien hennes med den karismatiske Jacob Elordi, hennes motspiller. Hun avslørte den forferdelige gaven hun fikk tidlig i karrieren fra en skuespiller. Og selv om roser kan stikke hendene hennes, skadet denne røde flagg-lignende gaven hennes alvorlig.

En bok som antyder «du må gå ned i vekt for å være vakker»

Margot Robbie, som har byttet ut sine sukkertøyrosa antrekk med de typiske periodekostymene fra Brontës romaner, skaper overskrifter. Etter å ha lånt sin likhet til Barbie, vekker den 35 år gamle skuespillerinnen Catherine Earnshaw til live, den impulsive og stormfulle heltinnen fra Wuthering Heights. Denne nye skuespillet bidrar til den allerede blendende filmografien til den blåøyde blondinen.

Hollywoods stigende stjerne, som nok en gang beviser sitt fulle talent, benyttet seg av et intervju til å diskutere et uheldig karriereuhell. Bortskjemte av fansen sin, mottar stjerner personlige gaver og håndstrikkede gensere. Men Margot Robbie fikk en gave av en helt annen art. Og det sier mye om presset for å være tynn i filmbransjen.

I et fellesintervju med sangeren Charli XCX, som også er med i rollebesetningen til Wuthering Heights, delte hun den verste gaven hun noen gang hadde fått fra en kollega. «Helt i begynnelsen av karrieren min ga en skuespiller jeg jobbet med meg en bok med tittelen Hvorfor franske kvinner ikke går opp i vekt», mintes skuespillerinnen til Complex. For henne var boken utvetydig, en skjult kritikk, en invitasjon til å «spise mindre».

Det er litt som å gi et treningsmedlemskap til jul eller shapewear til Valentinsdagen; det er dypt sårende for mottakeren. Det er en ganske lite subtil måte å sende et budskap om utseende på, det viktigste utvalgskriteriet i filmbransjen.

Margot Robbie, et konstant mål for kroppsskam

Margot Robbie ble lamslått av denne gaven, som hadde en ødeleggende effekt på selvtilliten hennes, og husker den fortsatt levende. «Han ga meg i bunn og grunn en bok for å få meg til å forstå at jeg trengte å gå ned i vekt. Jeg tenkte: 'Wow!'», utbrøt hun til kameraet. Hun utdypet ikke giveren av denne upassende gaven, og hevdet at det var «veldig lenge siden». Denne anekdoten bak kulissene, som har vekket gamle tenåringstraumer til live for mange kvinner, peker på et dypere problem. Denne boken alene legemliggjør presset skuespillerinner møter hver dag på settet.

I dette yrket hvor fysisk utseende ser ut til å bety mer enn skuespill, blir kvinners kropper stadig gransket, analysert, kommentert og beskyldt for alt. Margot Robbie var intet unntak fra denne mikroskopiske undersøkelsen, dette angrepet av netthat. Under graviditeten, en tid da kroppen utfører et naturmirakel, doblet ondsinnede internettbrukere angrepene sine. «Kroppen hennes er ødelagt», «For feit», «Vi har mistet en legende», var noen av kommentarene. Dette var en virtuell forlengelse av den suggestivt tittelerte boken hun mottok i begynnelsen av suksessen.

Forelesninger om kvinners utseende er et dypt forankret ritual av ydmykelse. Filmskuespillerinners talent ser ut til å være redusert til midjemålet, og verdien deres til målene deres.

En alarmerende illustrasjon av tynnhetskulten i Hollywood

Margot Robbie er ikke den første som lider av Hollywoods kompromissløse og stereotype blikk. I denne bransjen hersker tynnhetens tyranni. Enda verre er det at myten om den objektiviserte kvinnen, med sin tilpassbare figur, vedvarer. Denne boken, som Margot Robbie finner dypt kritikkverdig (og med rette), er nok et bevis på denne estetiske undertrykkelsen.

Mange skuespillerinner bryter tausheten rundt denne triste virkeligheten, som fortsatt anses som et rent «krav» eller til og med en begrensning for yrket. Lili Reinhart ble dermed beordret til å suge inn magen før innspillingen av en scene, mens Jennifer Lawrence måtte gå ned 7 kilo på to uker på ordre fra en produsent, tydelig intolerant overfor kurver.

Denne boken er ikke bare en pinlig gave. Det er et subtilt angrep, en manual for å kontrollere kroppen. Uansett har Margot Robbie mer enn bare fått sin hevn.