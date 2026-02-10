Som 22-åring imponerer denne utøveren i skibakken og fascinerer publikum

Bare 22 år gammel har Eileen Gu etablert seg som et fenomen innen freestyle-ski, en tre ganger olympisk medaljevinner for Kina og den best betalte vinteridrettsutøveren i verden. Født i USA, en Stanford-student og en modell for luksusmerker, fascinerer denne multitalentfulle utøveren med sine ferdigheter og sin uavhengige ånd.

En tidlig og urørlig olympisk stjerne

I Beijing i 2022 skrev 18 år gamle Eileen Gu historie ved å vinne gull i big air og halfpipe, samt en sølvmedalje i slopestyle. Siden den gang har hun samlet 20 verdenscupseire, en rekord for kvinner gjennom tidene, og hun triumferte i den første Snow League i Kina i desember i fjor. Hennes signaturteknikk – en dobbel kork 1620 utført med kirurgisk presisjon – fortsetter å begeistre publikum, spesielt i Kina hvor hun er et elsket nasjonalt ikon.

De rikeste av vinteridrettsutøverne

Med en forventet inntjening på 23 millioner dollar for 2025 ifølge Sportico , topper Eileen Gu listen over vinter-OL-utøvere og er nummer 4 blant kvinnelige utøvere på tvers av alle idretter. Sponsorene hennes inkluderer globale giganter som Red Bull, Tiffany, Porsche, Victoria's Secret og Louis Vuitton, samt kinesiske merker som Anta Sports og Luckin Coffee. Hun gikk på catwalken for Bosideng i Milano og avsluttet Brunello Cucinelli-visningen i Shanghai, og beveget seg uanstrengt mellom motecatwalken og skiløypene.

Født i USA, kinesisk konkurrent: nasjonalitetens mysterium

Eileen Gu, som er født av en kinesisk mor og en amerikansk far, vokste opp mellom de to kulturene og tilbrakte somrene i Beijing. I 2019 valgte hun å konkurrere for Kina, uten noen gang å offentlig avklare statsborgerskapet sitt – et sensitivt tema, ettersom Kina ikke tillater dobbelt statsborgerskap. Hun studerer for tiden internasjonale relasjoner ved Stanford, hvor hun vil være tredjeårsstudent når hun kommer tilbake, noe som beviser at ambisjonene hennes strekker seg utover sportens verden.

En zen-tilnærming til OL i 2026

Eileen Gu sier at hun føler seg fri fra alt press nå som de olympiske leker Milano-Cortina 2026 finner sted (frem til 22. februar). Lidenskapen hennes for Milano – en by med mote og kultur – gir denne konkurransen en personlig dimensjon.

Til syvende og sist legemliggjør Eileen Gu den moderne kvinnen: eliteutøver, influencer, strålende student og internasjonal modell. Ved å avvise smale kategorier, omdefinerer hun suksess, og rir på bølgene – bokstavelig talt – av en global suksess som bare så vidt har begynt.