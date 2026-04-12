En kvinne skal visstnok ha blitt tvunget av sin ekspartner til å tatovert navnet hans 250 ganger.

En nederlandsk kvinne hevder at hun ble tvunget av sin tidligere partner til å få navnet hans tatovert på kroppen hennes flere ganger. Vitnemålet hennes er nå en del av en kampanje for å øke bevisstheten om psykisk mishandling i parforhold.

Mer enn 200 tatoveringer ble påført under et forhold som ble beskrevet som giftig.

En nederlandsk kvinne, kun identifisert som Joke, hevder at hun ble tvunget til å tatovere ekspartneren sin under det hun beskriver som et destruktivt forhold. Ifølge rapporter i nederlandsk presse skal offeret angivelig ha blitt tvunget til å tatovere ekspartnerens navn eller initialer mer enn 200 ganger på forskjellige deler av kroppen.

Ifølge den nederlandske stiftelsen Spijt van Tattoo skal disse tatoveringene ha blitt utført med utstyr kjøpt på nett, i en kontekst av emosjonell manipulasjon og psykologisk press. Organisasjonen oppgir at offeret levde i flere år i en atmosfære av frykt og ydmykelse.

En bevissthetskampanje om psykisk vold

Jokes historie er en del av en holdningskampanje ledet av Spijt van Tattoo Foundation, som støtter folk som ønsker å fjerne tatoveringer knyttet til vanskelige opplevelser. Kampanjen, med tittelen «Uit je hart, uit je huid» («Fra hjertet ditt, fra huden din»), har som mål å samle inn penger til å finansiere prosedyrer for fjerning av tatoveringer.

Ifølge stiftelsen får noen kvinner tatoveringer under press eller i en sammenheng med emosjonell manipulasjon, noe som kan etterlate varige psykologiske arr. Flere spesialister påpeker at visse former for vold i hjemmet kan inkludere mekanismer for kontroll over kropp og image.

En flerårig slettingsprosess

Ifølge Spijt van Tattoo Foundation fikk offeret støtte i omtrent tre år for gradvis å fjerne tatoveringene. Prosessen involverte flere fagfolk, inkludert en spesialist på laserfjerning av tatoveringer og eksperter innen medisinsk og kunstnerisk felt. Stiftelsen rapporterer at de fleste tatoveringene ble fjernet, selv om noen spor kan være igjen. Tatoveringsfjerningsprosedyrer krever ofte flere økter spredt over tid for å la huden gro.

Et problem knyttet til vold i hjemmet

Offerstøtteorganisasjoner understreker at fysisk eller psykisk tvang kan ta mange former i voldelige forhold. Ifølge Verdens helseorganisasjon kan vold i hjemmet omfatte handlinger som tar sikte på å kontrollere en persons kropp eller utseende. Bevisstgjøringskampanjer tar spesifikt sikte på å oppmuntre ofre til å søke hjelp og å informere publikum bedre om disse situasjonene.

Kampanjen, ledet av Spijt van Tattoo Foundation, har som mål å øke bevisstheten om et fortsatt lite kjent problem. Ved å fremheve personlige beretninger håper organisasjonen å oppmuntre til anerkjennelse av psykisk mishandling og fremme tilgang til passende støtte. Foreningene understreker viktigheten av støttestrukturer for mennesker som står overfor denne typen situasjoner.