Som 74-åring bor hun i bilen sin av en grunn som få forstår.

Marie-Françoise Forey, 74, forlot hjemmet sitt i Glos-sur-Risle (Eure) for å sove i sin Twingo. Installasjonen av en mobilmast i nærheten utløser alvorlige symptomer som hun tilskriver en allergi mot elektromagnetiske felt.

Et mareritt som startet i oktober 2025

Alt forandret seg da den midlertidige antennen i Freneuse-sur-Risle ble permanent. Svært raskt opplevde hun ustanselige hodepiner, neseblod og besvimelser. Til tross for beskyttelsestiltak installert i hjemmet hennes (strålingsbestandig maling, skjermet ledningsnett), vedvarte symptomene og forverret seg. 7. november 2025, i fortvilelse, la hun en madrass i bilen sin, parkert 2 km fra antennen. «Jeg går bare inn i maks 15 til 30 minutter av hygienehensyn. Denne antennen er utrolig giftig», fortalte hun L'Éveil Normand .

Elektromagnetisk hypersensitivitet, dårlig gjenkjent

Marie-Françoise, som har fått diagnosen elektromagnetisk overfølsomhet (EHS), slutter seg til tusenvis av mennesker som er overbevist om at elektromagnetiske bølger gjør dem syke. Selv om denne følsomheten er vitenskapelig kontroversiell, sies det at den fører til at 4 % av befolkningen endrer hjemmene eller boarealene sine. I Frankrike opprettes det noen ganger «hvite soner» for disse personene. Til tross for administrative klager viser det seg at det er praktisk talt umulig å flytte en mobilmast, et strategisk infrastrukturelement.

Bor i en Twingo om vinteren

Til tross for den bitende kulden (med vind som når -8 °C noen netter), nekter pensjonisten å flytte inn hos datteren sin: «Det ville vært min femte flytting, jeg har fått nok.» Hun veksler netter i bilen med sjeldne opphold innendørs når symptomene hennes midlertidig avtar. Kjøretøyet hennes blir hennes overlevelseskokonge: termisk teppe, termos, batteridrevet radio. «I bilen føler jeg meg levende igjen. Det er min frihet», sier hun, og avviser palliative løsninger som midlertidig bolig.

En ensom kamp mot moderniteten

Marie-Françoise Forey legemliggjør vanskelige situasjoner for de med elektromagnetisk overfølsomhet som befinner seg fanget mellom teknologisk fremgang og sviktende helse. Valget hennes – bil kontra hus – reiser spørsmål om vår avhengighet av allestedsnærværende elektromagnetiske bølger og mangelen på offisiell anerkjennelse av deres lidelse.

Mens operatørene ruller ut 5G, fortsetter tusenvis å flykte, bokstavelig talt, fra bølgene de anser som giftige. Et paradoks for det 21. århundre: å sove i bilen sin som 74-åring for å gjenvinne helsen sin.