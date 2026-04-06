«Generasjon Z-trumpetrut» erstatter «andefjeset»: hva er denne trenden?

Fabienne Ba.
@treaclychild _ Instagram

Normer på sosiale medier utvikler seg raskt, inkludert hvordan folk poserer foran kameraet. Etter år dominert av det berømte «andefjeset», dukker et nytt ansiktsuttrykk gradvis opp: «Generasjon Z-tuntmunnen». Denne posituren, som er populær på sosiale medier, kjennetegnes av en mer naturlig tilnærming, i tråd med dagens trender som verdsetter autentisitet.

En evolusjon i kodene for fotoposering

«Andeansiktet», kjennetegnet av sterkt sammenpressede lepper, har lenge vært assosiert med selfier lagt ut på sosiale medier på 2010-tallet.

Generasjon Z i dag ser ut til å foretrekker et mer diskret uttrykk, kalt «Generasjon Z-tuntmunn». Denne posituren består av å åpne leppene litt, samtidig som man opprettholder et mer avslappet ansikt.

Denne endringen illustrerer en utvikling i estetiske referanser på nett, der uttrykk som anses som mer spontane blir stadig mer populære.

Innholdsskapere deler jevnlig veiledninger som forklarer hvordan man inntar denne posituren, noe som bidrar til den raske spredningen.

En trend knyttet til søken etter naturlighet

Suksessen til «Generasjon Z-tuntmunn» er en del av en bredere trend som verdsetter et utseende som oppfattes som mindre polert.

Flere spesialister på visuell kommunikasjon observerer at unge internettbrukere foretrekker bilder som gir inntrykk av å være tatt i øyeblikket, uten overdreven iscenesettelse.

Denne utviklingen ledsages av en interesse for mer minimalistiske fotografiske stiler, der naturlig lys og diskrete uttrykk vektlegges.

Populariteten til denne posituren gjenspeiler dermed et forsøk på å finne en balanse mellom å forsterke bildet og gi et inntrykk av autentisitet.

Sosiale mediers sentrale rolle i å spre trenden

Som mange visuelle trender spredte «Generasjon Z-tuntingen» seg takket være sosiale medieplattformer. Korte videoformater gir mulighet for raske demonstrasjoner av poseringer og tips.

Utseendetrender utvikler seg ofte i sykluser, der hver generasjon utvikler sine egne standarder. Og det må erkjennes at den økte synligheten av visse ansiktsuttrykk bidrar til å standardisere nye visuelle koder.

En ny illustrasjon av utviklingen av digitale koder

Trender knyttet til selfier viser hvordan digitale praksiser påvirker bildeoppfatning.

Skiftet fra «andefjes» til «Generasjon Z-tunt» illustrerer hvor raskt estetiske koder kan utvikle seg. Disse trendene bidrar til å omdefinere hvordan internettbrukere velger å representere seg selv på nettet.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Det «stjålne kysset» i samtykkets tidsalder: en romantikk å gjenoppleve

Det «stjålne kysset» i samtykkets tidsalder: en romantikk å gjenoppleve

Det «stjålne kysset», som praktiseres på skolegårder som en «vågelek» og omtales på skjermen som en romantisk handling,...

En astronauts gripende utveksling med døtrene sine før avgang rører hele verden

På kvelden før avreisen på et historisk måneferd opplevde Reid Wiseman, en amerikansk astronaut og enkefar, et av...

Som 60-åring ble hun angrepet på et tog og økte bevisstheten om kvinners sikkerhet på offentlig transport.

I en artikkel publisert av Good Housekeeping forteller journalisten Marina Gask om et angrep som fant sted mens...

Bare 9 år gammel imponerer hun med en uventet fysisk prestasjon.

Bare 9 år gammel skaper den unge amerikanske atleten Lucy Milgrim bølger i sportsverdenen. Prestasjonen hennes gikk raskt...

«AI-forynget» bilde av en kandidat utløser kontrovers i et lokalvalg

Et lokalvalg i Nederland vakte nylig oppsikt etter at et bilde som ble ansett som «villedende» av en...

Å vokse opp med smarttelefoner: en IQ-fordel for millennials, ifølge en studie

Skjermer er en del av hverdagen, men deres innvirkning på hjernen er fortsatt et debattemne. Noe forskning tyder...