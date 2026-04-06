«Generasjon Z-trumpetrut» erstatter «andefjeset»: hva er denne trenden?

Normer på sosiale medier utvikler seg raskt, inkludert hvordan folk poserer foran kameraet. Etter år dominert av det berømte «andefjeset», dukker et nytt ansiktsuttrykk gradvis opp: «Generasjon Z-tuntmunnen». Denne posituren, som er populær på sosiale medier, kjennetegnes av en mer naturlig tilnærming, i tråd med dagens trender som verdsetter autentisitet.

En evolusjon i kodene for fotoposering

«Andeansiktet», kjennetegnet av sterkt sammenpressede lepper, har lenge vært assosiert med selfier lagt ut på sosiale medier på 2010-tallet.

Generasjon Z i dag ser ut til å foretrekker et mer diskret uttrykk, kalt «Generasjon Z-tuntmunn». Denne posituren består av å åpne leppene litt, samtidig som man opprettholder et mer avslappet ansikt.

Denne endringen illustrerer en utvikling i estetiske referanser på nett, der uttrykk som anses som mer spontane blir stadig mer populære.

Innholdsskapere deler jevnlig veiledninger som forklarer hvordan man inntar denne posituren, noe som bidrar til den raske spredningen.

En trend knyttet til søken etter naturlighet

Suksessen til «Generasjon Z-tuntmunn» er en del av en bredere trend som verdsetter et utseende som oppfattes som mindre polert.

Flere spesialister på visuell kommunikasjon observerer at unge internettbrukere foretrekker bilder som gir inntrykk av å være tatt i øyeblikket, uten overdreven iscenesettelse.

Denne utviklingen ledsages av en interesse for mer minimalistiske fotografiske stiler, der naturlig lys og diskrete uttrykk vektlegges.

Populariteten til denne posituren gjenspeiler dermed et forsøk på å finne en balanse mellom å forsterke bildet og gi et inntrykk av autentisitet.

Sosiale mediers sentrale rolle i å spre trenden

Som mange visuelle trender spredte «Generasjon Z-tuntingen» seg takket være sosiale medieplattformer. Korte videoformater gir mulighet for raske demonstrasjoner av poseringer og tips.

Utseendetrender utvikler seg ofte i sykluser, der hver generasjon utvikler sine egne standarder. Og det må erkjennes at den økte synligheten av visse ansiktsuttrykk bidrar til å standardisere nye visuelle koder.

En ny illustrasjon av utviklingen av digitale koder

Trender knyttet til selfier viser hvordan digitale praksiser påvirker bildeoppfatning.

Skiftet fra «andefjes» til «Generasjon Z-tunt» illustrerer hvor raskt estetiske koder kan utvikle seg. Disse trendene bidrar til å omdefinere hvordan internettbrukere velger å representere seg selv på nettet.