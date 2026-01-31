Search here...

Menn under denne høyden er utestengt fra en nattklubb i London, noe som har skapt kontrovers.

Samfunn
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Edoardo Tommasini/Pexels

Et nylig nattklubbarrangement i London vakte oppmerksomhet på nettet etter at det ble annonsert et adgangskrav basert på høyden til mannlige deltakere. Denne uvanlige regelen har skapt blandede reaksjoner fra publikum.

En kveld reservert for de som er over 1,83 m høye

Nattklubben The Bricks, som ligger i Brixton-området, arrangerer en fest kalt «Land Of The Giants» 31. januar. Ifølge kunngjøringen fra arrangøren på TikTok må menn være minst 1,83 m (omtrent 6 fot) høye for å delta, mens det ikke er annonsert noen høydekrav for kvinner.

Billetter til dette arrangementet er ikke gratis – med forskjellige priser for menn og kvinner – og kvelden er beregnet på personer over 23 år. Til tross for dette uvanlige kravet, ble billettene raskt utsolgt, og en ny utgave er allerede planlagt i mars.

Innreisetiltak og spesifikke regler

For å håndheve denne regelen spesifiserer arrangøren at menn vil bli målt ved innreise, noe som betyr at de kan bli nektet adgang hvis de ikke oppfyller høydekravet. Denne begrensningen er fremhevet i kommunikasjon rundt arrangementet og gjentatt i flere innlegg på sosiale medier. Denne regelen gjelder ikke for kvinner på samme måte, noe som gir næring til noen av reaksjonene på nettet.

En beskrivelse som fremhever atmosfæren

På billettplattformen der arrangementet annonseres, presenteres «Land Of The Giants» som «en kveld designet rundt størrelse». Beskrivelsen fremkaller et rom der tilstedeværelsen av høye mannlige deltakere fremheves og hvor energien varierer avhengig av deltakeren. Denne plasseringen av arrangementet understreker arrangørenes intensjon om å «skape en målrettet atmosfære snarere enn en vilkårlig regel», med deres egne ord.

Reaksjoner på sosiale medier

Kunngjøringen av dette kriteriet utløste en rekke reaksjoner på nettet. Noen kommentatorer kalte regelen «diskriminerende» og argumenterte for at «høyde ikke bør avgjøre tilgang til et sosialt arrangement». Andre uttrykte overraskelse, eller til og med misforståelse, over denne uvanlige begrensningen. Disse kommentarene som deles på sosiale medier gjenspeiler et bredt spekter av meninger, fra moro til forargelse, der noen brukere mener at «denne typen regel kan forsterke stereotypier knyttet til fysisk utseende».

En debatt som fortsetter

Selv om arrangementet «Kjempenes land» 31. januar fortsetter å skape blest, er diskusjonen rundt tilgangskriteriene og deres relevans fortsatt åpen. Noen ser det som «en original markedsføringsstrategi», mens andre stiller spørsmål ved «de sosiale implikasjonene av en slik regel». Denne debatten illustrerer de varierte reaksjonene som valg av arrangementsorganisering kan fremkalle i en kulturell og digital kontekst der hver eneste detalj sannsynligvis vil bli kommentert og delt bredt.

Kort sagt, denne avgjørelsen fra en London-klubb om å begrense tilgangen til et arrangement til menn som er minst 1,83 meter høye, utløste raskt nettdiskusjon. Fra kritiske reaksjoner til enkel forbauselse reiser dette valget spørsmål om hvordan visse arrangementer retter seg mot publikum og om sosiale oppfatninger knyttet til fysiske kriterier.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
