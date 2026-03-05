Gisèle Pelicot, som har blitt et globalt symbol på mot, ble dekorert av den spanske statsministeren.

Gisèle Pelicot, en symbolsk skikkelse i kampen mot kjønnsbasert vold, mottok den spanske Ordenen for Sivil Fortjenst 3. mars 2026 fra statsminister Pedro Sánchez. Denne utmerkelsen anerkjenner hennes universelle kamp for å «flytte skammen bort fra gjerningsmennene».
En høytidelig hyllest i Madrid
Under en rørende seremoni roste Pedro Sánchez Gisèle Pelicots «besluttsomhet» i å forvandle «taushet til kollektiv bevissthet». Han uttrykte sin «dype respekt» for denne kvinnen som våget å heve stemmen mot «uutholdelig mannlig vold», og som dermed utvidet sin aktivisme utover Frankrikes grenser.
Den spanske lederen ble tildelt 70-årsalderen for sin banebrytende rolle i «et kulturskifte som er essensielt for samfunnet som helhet», gjennom sitt arbeid for kvinners rettigheter og friheter. Denne offisielle anerkjennelsen etablerer Gisèle Pelicot som en forkjemper for en global sak.
Fra Mazan til europeiske hovedsteder
Etter den banebrytende rettssaken mot eksmannen i Mazan, hvor 50 menn ble dømt for narkotikarelaterte gjengvoldtekter, har Gisèle Pelicot hatt en rekke offentlige opptredener internasjonalt. Boken hennes, «Et la joie de vivre» (Og gleden ved å leve), som allerede har solgt hundretusenvis av eksemplarer, forteller om hennes prøvelser og hennes motstandskraft.
Mottatt av dronning Camilla i London
Gisèle Pelicot, som nylig ble hedret av dronning Camilla i Storbritannia, og som sa hun var «sjokkert» over historien sin, gjennomfører nå en rekke møter over hele Europa. Fra Madrid til London bærer hun frem et universelt budskap: skammen må flyttes over på gjerningsmennene, og ofrene må si ifra.
Ved å tildele Gisèle Pelicot medaljen hedrer Pedro Sánchez en kvinne som forvandlet Mazan-rettssaken til et globalt samfunnsmessig vendepunkt. Som et symbol på urokkelig mot minner hun oss om at det å forvandle lidelse til en kollektiv kamp kan endre tankesett. En velfortjent utmerkelse for noen som nå avviser offerstempelet.