Sabrina Gonzalez Pasterski, den unge fysikeren som kunne revolusjonere vitenskapen

Mens unge kvinner, født med et talent for matematikk og som forfølger vitenskapelige felt, fortsatt hjemsøkes av impostersyndromet, har de nå et forbilde. Sabrina Gonzalez Pasterski presenteres som den intellektuelle motparten til Albert Einstein, og beviser at ligningen mellom kvinner og vitenskap er mulig. Den 34 år gamle fysikeren, som bygde et fly med egne hender i en alder av 12 år, er godt på vei til å bli et lærebokfag og skrive historie.

Sabrina Gonzalez Pasterski, et ungt geni

Alle husker fortsatt prestasjonene til Albert Einstein, relativitetsteoriens far som forvandlet vår forståelse av tyngdekraft, rom og tid. Fakkelen er gitt videre, og det er en kvinne som følger i fotsporene til mannen som anslås å ha en IQ på 160. I lærebøker vil det komiske portrettet av fysikeren som stikker tungen ut og har vilt hår snart dukke opp ved siden av en ung kvinne med mørkt hår og et gjennomtrengende blikk.

Navnet hennes? Sabrina Gonzalez Pasterski. Bare 34 år gammel har hun allerede gjort store oppdagelser innen et felt der kvinner er underrepresentert . Intellektet hennes er hennes største ressurs, og CV-en hennes kan måle seg med de største hjernene historien noensinne har hatt. Fra en veldig ung alder hadde hun ambisjoner verdige NASA.

Bare 12 år gammel, en alder der de fleste vanlige barn bygger LEGO-slott, begynte hun å bygge et fly. Og ikke en pappmodell. I motsetning til klassekameratene sine, som sannsynligvis begynte å kurre i skolegården, hadde hun andre prioriteringer. Lidenskapelig opptatt av luftfart bygde hun et fly «til faren sin» og testet det to år senere over Lake Michigan. Dette antydet allerede mange oppfinnsomme bragder som skulle komme. Det var bare en oppvarming for den kubansk-amerikaneren, som var bestemt til å revolusjonere vitenskapen.

En lærd kvinne som omskriver vitenskapens historie

Denne kognitive vanvidden åpnet mange dører for henne, særlig dørene til det prestisjetunge Massachusetts Institute of Technology (MIT), som hun begynte i som bare 17-åring. Som en logisk progresjon utfoldet fremtiden hennes seg ved Harvard, hvor hun tok doktorgrad og fullførte avhandlingen sin. Og da den avdøde Stephen Hawking, den eminente astrofysikeren, siterte et av hennes arbeider om «spinnminneeffekten», var det den ultimate anerkjennelsen.

Mens kvinner sliter med å finne sin plass i dette mannsdominerte feltet og fortsatt står overfor tvilsomme teorier om sine evner, endrer Sabrina Gonzalez Pasterski spillet på egenhånd. Mens noen må kjempe dobbelt så hardt for anerkjennelse fra sine jevnaldrende, mottok denne stigende stjernen innen vitenskap et tilbud på 1,1 millioner dollar om å bli med i Brown University. Ydmyk og standhaftig i sin overbevisning takket hun nei til tilbudet om å bli med i Perimeter Institute for Theoretical Physics, hvor hun for tiden jobber.

Et inspirerende forbilde for yngre generasjoner

Sabrina drømmer ikke bare opp øde drømmer; hun har blikket festet på stjernene, bokstavelig talt. Hennes nåværende jobb innebærer å kode universet i en holografisk form for å bedre forstå det og kaste lys over visse mysterier. Hvis du foretrekker ord fremfor tall, kan disse begrepene høres ut som vrøvl.

Enkelt sagt: denne kvinnen i trettiårene satte seg fore å lykkes der Einstein hadde mislyktes, og å finne svar på spørsmål som datidens eminente vitenskapsmenn ikke engang stilte. Hun oppfant ikke nødvendigvis en revolusjonerende maskin eller oppdaget en ny lov som E=mc², men hun ga sitt eget bidrag, eller rettere sagt, et betydelig et, til feltet.

Sabrina oppnådde også det utenkelige: å gjenopprette kvinners rykte innen vitenskapen og gi dem en stemme. Og det var nesten like komplekst som en operasjon som involverte x og y. Spesielt når man tenker på at blant de 956 nobelprisvinnerne er bare 60 kvinner, eller 6 % .

Selv om det er få jenter innen vitenskapelige felt, støtter Sabrina søknadene deres og utmerker seg på deres vegne. Forhåpentligvis vil ikke oppdagelsene hennes bli overskygget slik som Hedy Lamarr, en pioner innen Wi-Fi, har gjort.