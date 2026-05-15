Crans-Montana: Tahirys Dos Santos' partner gjør sin første offentlige opptreden

På UNFP-trofeene (som anerkjenner nøkkelpersoner innen fransk profesjonell fotball) gjorde den unge FC Metz-fotballspilleren Tahirys Dos Santos en slående opptreden sammen med partneren sin Coline. Den unge kvinnen, en overlevende etter Constellation-brannen, valgte å la brannskadene på armene være synlige.

En sterk offentlig opptreden ved UNFP-trofeene

Det var under UNFP-troféutdelingen, som ble holdt i Palais Brongniart i Paris' andre arrondissement, at Tahirys Dos Santos entret scenen sammen med partneren sin, Coline. Den unge FC Metz-spilleren, som nylig signerte sin første profesjonelle kontrakt, opptrådte hånd i hånd med partneren sin, flere måneder etter tragedien som rammet dem.

Parets opptreden utløste umiddelbart en bølge av følelser i rommet. For Coline var det en av hennes første offentlige uttalelser siden brannen. Den unge kvinnen valgte tydeligvis å akseptere skadene sine, uten å prøve å skjule arrene på armer og ben.

Crans-Montana-brannen

Opptredenen kommer i kjølvannet av en tragedie som sjokkerte offentligheten. På nyttårsaften brøt det ut brann i baren Constellation i Crans-Montana i Sveits. Tahirys Dos Santos, alvorlig skadet, reddet partneren sin Coline fra flammene, en handling som fikk bred mediedekning. Begge fikk brannskader på 30 % av kroppen. De fysiske konsekvensene, i samsvar med hendelsens voldsomhet, krevde omfattende medisinsk behandling og et behandlingsprogram som fortsetter den dag i dag.

Ordene til Tahirys Dos Santos

På scenen under UNFP-trofeutdelingen reflekterte den unge FC Metz-spilleren over de rystende ukene etter brannen. «I dag har jeg det bedre etter noen vanskelige uker på sykehuset», sa han. Utover sin egen erfaring ønsket han å sende en støttende beskjed til de andre ofrene: «Jeg vil sende en beskjed til familiene til ofrene som fortsatt er på sykehuset: Jeg gir dem min fulle støtte.» Ordene hans var undervurderte, preget av en anerkjennelse av fremgangen som er gjort og en tanke til de som fortsatt får behandling.

Colines ord, fokusert på rekonstruksjonen hennes

Colines tale rørte også publikum dypt. Den unge kvinnen, en tidligere kommunikasjonsstudent, snakket om den forferdelige prøvelsen hun hadde gjennomgått. «Det var en veldig vanskelig prøvelse, som har gitt varige effekter på helsen min», betrodde hun. I stedet for å se fremover, valgte hun å fokusere på nåtiden: «Foreløpig tenker jeg ikke nødvendigvis på fremtiden; jeg konsentrerer meg om helsen min.»

Denne uttalelsen tjener som en påminnelse om at bak mediebildet av det «gjenlevende paret» forblir deres daglige virkelighet en krevende fysisk og psykologisk gjenoppbygging. På slutten av dette følelsesladede segmentet overrakte Tahirys Dos Santos og Coline et trofé til Lyon-spilleren Melchie Dumornay, og dermed avsluttet de deres opptreden på scenen.

Ved å opptre sammen på UNFP-trofeutdelingen, bidro Tahirys Dos Santos og Coline til et av kveldens mest slående øyeblikk. Ved å vise frem arrene sine og snakke ut, ga den unge kvinnen et ansikt og en stemme til en tragedie som tidligere først og fremst hadde blitt fortalt gjennom partnerens heroiske handling. Denne opptredenen fungerte som en sterk påminnelse, uten å ty til melodrama, om den pågående helingsprosessen.