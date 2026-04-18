Tap av foreldre: hvorfor søsken kan svikte (og hvordan man takler det)

Når foreldre går bort, gråter søsken sammen og mister all retningssans. Denne tragiske og irreversible hendelsen kan enten styrke eller bryte bånd. Noen ganger forsterkes kjernefamilien, og andre ganger knuses den i tusen biter. Uten sine støttepilarer sliter familien med å gjenvinne sin likevekt. Likevel kan den møte denne triste virkeligheten uten å rive seg selv i stykker og, hånd i hånd, dempe det følelsesmessige slaget.

Familieproblemer etter et dødsfall, en vanlig opplevelse

Det er et øyeblikk alle barn gruer seg til, og mange klamrer seg fortsatt til den barnslige troen på en evig forelder. Men selv om vi håper å oppleve denne bitre sorgen så sent som mulig, kan tragedien noen ganger ramme oss uten forvarsel. Når foreldre drar på sin siste reise til himmelen, etterlater de seg en familie som er overveldet, fortapt og desorientert. Foreldreløse barn som mister all modenhet.

I noen tilfeller bringer denne tragiske hendelsen søsken nærmere hverandre, men noen ganger river den dem fra hverandre, og ikke bare på grunn av arveproblemer. Vi har knapt tatt farvel med den avdøde før vi må utnevne en ny uoffisiell verge, omfordele roller innad i familien og finne vår plass i dette indre kaoset. Den kollektive sorgen forvandles deretter til en krise. Og dette skjer ikke bare i ustabile familier som de i «Skamløs».

«Familiedysfunksjon etter et dødsfall er vanlig og kan gjøre sorgprosessen enda mer smertefull, noe som legger ytterligere stress til en allerede intens og følelsesladet situasjon», forklarer Gabrielle Applebury, en autorisert ekteskaps- og familieterapeut hos Love to Know . Og statistikken bekrefter dette. Ifølge en studie oppstår konflikter i 20 % av familier som opplever sorg. Uten en autoritetsfigur er det denne merkelige følelsen av tomhet, og alle klamrer seg til sine gamle vaner når en omorganisering uunngåelig er nødvendig.

Opprinnelsen til disse dysfunksjonene, ifølge en terapeut

I en familie spiller hver person en ubevisst rolle. Det er den som håndterer papirarbeidet, den som gir emosjonell støtte, den som letter stemningen. Når foreldrene ikke lenger er der, opprettholder søsknene den samme dynamikken, og det kan være en følelse av ulikhet i fordelingen av ansvar.

For eksempel kan det yngre søskenet delegere de tyngste administrative oppgavene til det eldste, som fortsatt er vant til å føre tilsyn med foreldrene og sørge for søsknenes sikkerhet. De yngre barna unnviker dette ansvaret ved å hevde at det ikke er deres plass, som om deres posisjon i familien gir dem «frikort». «Når disse mønstrene er etablert, er det nødvendig med betydelig individuelt arbeid, koordinert med andre familiemedlemmers arbeid», forklarer spesialisten. Terapeuter omtaler disse som «usynlige lojaliteter».

Utover denne virkeligheten kan gamle bitterheter dukke opp igjen, spesielt hvis barna har blitt behandlet ulikt. I en familie finnes det noen ganger de favoriserte og de svarte fårene. Det skal ikke mye til før en samtale om en enkel pyntegjenstand eller en minneboks blir til et oppgjør. Det er den berømte «trykkoker»-effekten: et følelsesmessig sjokk, og alt eksploderer. Og det er ikke bare unødvendig ondskap.

«Eksisterende kommunikasjons- og tilknytningsvansker kan forverres i denne perioden, spesielt når det vanligvis er behov for mye koordinering (begravelsesordninger, testamente, omsorg ved livets slutt osv.),» advarer eksperten.

De beste måtene å håndtere det på, uten å tvinge noe

Foreldre representerer autoritet og enhet. De er bindeleddet mellom familiemedlemmer , konfliktmeglere, skaperne av felles minner. Når de ikke lenger er der, føler vi oss som femåringer. I det øyeblikket skulle vi nesten ønske at vi var enebarn, uten å innse at det å dele denne sorgen hjelper oss gjennom den. Selv om vi sliter med å finne en positiv vei ut av dette underliggende mørket, eksisterer det.

«For å takle familieproblemer er noe av det beste du kan gjøre å ta vare på deg selv», råder terapeuten. Det er ikke egoistisk; det er en verdifull avgjørelse for å bevare harmonien i familien. Å sørge på en sunn måte bidrar til å unngå kaotiske scener og opprettholde grunnlaget for den trygge havna som foreldre så møysommelig har bygget. Her er hva Gabrielle Applebury anbefaler:

Etter tapet av foreldre, hold orden og del informasjon for å unngå spenninger mellom søsken.

Diskuter avgjørelsene sammen, skriv dem ned og sørg for at alle er klar over dem.

Ved en vanskelig konflikt, søk hjelp fra en tredjepart eller en profesjonell.

Terapeutisk støtte kan bidra til å håndtere sorg og dens innvirkning på søsken.

Prioriter rolig kommunikasjon: lytting, respekt og spørsmålsstillere om nødvendig.

Sett grenser og aksepter at alle opplever sorg på sin egen måte.

Hvis diskusjonene blir for anspente, ta en pause og fortsett senere.

Å opprettholde eller gjenskape felles øyeblikk kan bidra til å bevare bånd til tross for prøvelsene.

Foreldre er familiens ryggrad, hjemmets livsnerve. Når de går bort, tar det tid for søsknene å gjenvinne fotfestet og stabiliteten.