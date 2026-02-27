Denne rugbyspilleren, som ble dømt for å ha «brukt for mye sminke» på treningsstudioet, reagerer på kritikken.

Hvorfor skulle man måtte velge mellom styrke og sminke? Hvorfor skulle maskara få manualer til å skjelve? Stilt overfor kommentarer om sminken sin under en vektløftingsøkt, bestemte den amerikanske landslagsspilleren i rugby, Ilona Maher, seg for å svare med bravur – og noen velløftede kilo.

Et spørsmål som irriterer ... og motiverer

Ilona Maher la nylig ut en video på Instagram. Den første teksten spør: «Hvorfor bruker du sminke når du trener? » Tonen er satt. Rugbyspilleren har på seg grå leggings, en høy hestehale og diskré smykker, og har et rolig smil. Så går hun videre til en serie øvelser: benkpress med 34 kg, rene pull-ups og kontrollerte roingøvelser. Alt dette med maskara og leppestift.

Hennes svar, både enkelt og slagkraftig: «Hvorfor ikke? Det gjør meg ikke svakere!» En setning som gir gjenklang som en vekker. Hun skrev det til og med i bildeteksten til videoen sin, i svart-hvitt: «Mascaraen min kommer ikke til å gjøre musklene mine slankere eller gjøre arbeidsmoralen min til ikke-eksisterende.» Med andre ord definerer ikke utseendet hennes prestasjonene eller besluttsomheten hennes.

I 2025, som finalist i «Dancing with the Stars», ble hun den første kvinnen som løftet sin mannlige partner i showet. Nok en gang brøt Ilona Maher standarden: ja, du kan være kraftig, muskuløs, spektakulær – og elske lipgloss.

Kvinnekropper, alltid kommentert

Bak denne videoen ligger en bredere virkelighet. Kvinners kropper blir stadig gransket, kommentert og analysert. «For mye sminke», «ikke nok». «For muskuløs», «for tynn». «For synlig», «for diskret». Men prinsippet er enkelt: du gjør hva du vil med kroppen din. Med ansiktet ditt. Med stilen din.

Riktignok anbefales det ikke spesielt å bruke sminke på treningsstudioet fra et dermatologisk synspunkt – spesielt siden foundation kan tette porene og hindre huden i å puste under trening – men det er fortsatt et personlig valg. Hvis du ønsker en naturlig hudfarge slik at du kan svette fritt, er det greit. Hvis du føler deg mer selvsikker med et snev av maskara eller noe annet, er det helt legitimt. Styrken din måles ikke etter leppestiften din, eller mangelen på sådan.

En bølge av støtte

Reaksjonene strømmet inn under Ilona Mahers innlegg. «Vi burde stå fritt til å bruke sminke eller ikke», «Takk for at du snakker om det», «Med en olympisk medalje og disse kravene er sminke det siste jeg tenker på.» Med over 5,4 millioner følgere bærer Ilona Maher et budskap som strekker seg langt utover spillebanen. Kroppspositivitet, myndiggjøring, selvbekreftelse: hun legemliggjør en generasjon som nekter å velge mellom dens mange fasetter. Kraftig og stilig. Muskuløs og polert. Seriøs og leken: hun beviser at prestasjon og personlig uttrykk kan sameksistere uten motsetninger.

Ved å løfte vekter og svare på kritikk, minner Ilona Maher oss om en viktig sannhet: kroppen din tilhører deg. Og du har all rett til å bebo den slik du synes passer.