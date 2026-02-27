Search here...

Denne rugbyspilleren, som ble dømt for å ha «brukt for mye sminke» på treningsstudioet, reagerer på kritikken.

Samfunn
Léa Michel
@ilonamaher/Instagram

Hvorfor skulle man måtte velge mellom styrke og sminke? Hvorfor skulle maskara få manualer til å skjelve? Stilt overfor kommentarer om sminken sin under en vektløftingsøkt, bestemte den amerikanske landslagsspilleren i rugby, Ilona Maher, seg for å svare med bravur – og noen velløftede kilo.

Et spørsmål som irriterer ... og motiverer

Ilona Maher la nylig ut en video på Instagram. Den første teksten spør: «Hvorfor bruker du sminke når du trener? » Tonen er satt. Rugbyspilleren har på seg grå leggings, en høy hestehale og diskré smykker, og har et rolig smil. Så går hun videre til en serie øvelser: benkpress med 34 kg, rene pull-ups og kontrollerte roingøvelser. Alt dette med maskara og leppestift.

Hennes svar, både enkelt og slagkraftig: «Hvorfor ikke? Det gjør meg ikke svakere!» En setning som gir gjenklang som en vekker. Hun skrev det til og med i bildeteksten til videoen sin, i svart-hvitt: «Mascaraen min kommer ikke til å gjøre musklene mine slankere eller gjøre arbeidsmoralen min til ikke-eksisterende.» Med andre ord definerer ikke utseendet hennes prestasjonene eller besluttsomheten hennes.

I 2025, som finalist i «Dancing with the Stars», ble hun den første kvinnen som løftet sin mannlige partner i showet. Nok en gang brøt Ilona Maher standarden: ja, du kan være kraftig, muskuløs, spektakulær – og elske lipgloss.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Ilona Maher (@ilonamaher)

Kvinnekropper, alltid kommentert

Bak denne videoen ligger en bredere virkelighet. Kvinners kropper blir stadig gransket, kommentert og analysert. «For mye sminke», «ikke nok». «For muskuløs», «for tynn». «For synlig», «for diskret». Men prinsippet er enkelt: du gjør hva du vil med kroppen din. Med ansiktet ditt. Med stilen din.

Riktignok anbefales det ikke spesielt å bruke sminke på treningsstudioet fra et dermatologisk synspunkt – spesielt siden foundation kan tette porene og hindre huden i å puste under trening – men det er fortsatt et personlig valg. Hvis du ønsker en naturlig hudfarge slik at du kan svette fritt, er det greit. Hvis du føler deg mer selvsikker med et snev av maskara eller noe annet, er det helt legitimt. Styrken din måles ikke etter leppestiften din, eller mangelen på sådan.

En bølge av støtte

Reaksjonene strømmet inn under Ilona Mahers innlegg. «Vi burde stå fritt til å bruke sminke eller ikke», «Takk for at du snakker om det», «Med en olympisk medalje og disse kravene er sminke det siste jeg tenker på.» Med over 5,4 millioner følgere bærer Ilona Maher et budskap som strekker seg langt utover spillebanen. Kroppspositivitet, myndiggjøring, selvbekreftelse: hun legemliggjør en generasjon som nekter å velge mellom dens mange fasetter. Kraftig og stilig. Muskuløs og polert. Seriøs og leken: hun beviser at prestasjon og personlig uttrykk kan sameksistere uten motsetninger.

Ved å løfte vekter og svare på kritikk, minner Ilona Maher oss om en viktig sannhet: kroppen din tilhører deg. Og du har all rett til å bebo den slik du synes passer.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Kjønnsbasert vold i skolene: en studie peker på en «bekymringsfull utvikling» i skoleklimaet

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kjønnsbasert vold i skolene: en studie peker på en «bekymringsfull utvikling» i skoleklimaet

I flere regioner i verden har nyere studier reist bekymring for en økning i kvinnefiendtlig og anti-LHBTQIA+-atferd blant...

Markerer «sneglepost»-trenden et stort comeback for håndskrevne brev blant unge?

I en verden der alt skrives på sekunder og viskes ut med et enkelt fingertrykk, finner en herlig...

Denne utøveren øker bevisstheten om hvordan man håndterer menstruasjon under konkurranser.

Da vinter-OL i Milano-Cortina 2026 ble avsluttet 22. februar 2026, gjorde Amber Glenns bemerkninger et spesielt sterkt inntrykk....

«Hun lyver om utseendet sitt»: Denne influenceren anklaget for «catfishing» etter filterfeil

Scenen gikk viralt på kinesiske sosiale medier før den spredte seg over hele verden: en asiatisk streamer fikk...

Å gjøre administrative gjøremål om til en hyggelig kveld: en forbigående trend eller en reell løsning?

Du har sikkert den «haste» e-posten du stadig utsetter å åpne, den oppgaven du stadig utsetter til i...

«Blomkålører»: den virale trenden som bekymrer leger

Noen trender på sosiale medier er overraskende. Den siste? «Blomkålører», inspirert av kampsport. Bak denne såkalte «kriger»-estetikken slår...

© 2025 The Body Optimist