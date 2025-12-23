Fjernarbeid kan ha negativ innvirkning på kvinners karrierer

Fem år etter Covid-19-pandemien har fjernarbeid blitt utbredt i mange bedrifter. Det er rost for sin fleksibilitet og appellerer til både ansatte og arbeidsgivere. En ny rapport fra McKinsey og Lean In fremhever imidlertid en uventet ulempe: fjernarbeid ser ut til å hindre kvinners karriere mer enn menns.

Mindre anerkjennelse og avtagende forfremmelser

Innen 2025 vil 22 % av amerikanske ansatte hovedsakelig jobbe eksternt, men denne fleksibiliteten ser ut til å forverre noen eksisterende ulikheter. Kvinner som jobber eksternt er mindre synlige for sine overordnede og mer sårbare for ubevisste fordommer som knytter fysisk tilstedeværelse til profesjonell forpliktelse.

Tallene taler for seg selv: de siste to årene har kvinner som jobber eksternt blitt forfremmet sjeldnere enn de på kontoret, en trend som ikke påvirker menn på samme måte. Rapporten fremhever også en nedgang i likestillingspolitikken: nesten 20 % av bedriftene sier at de ikke lenger legger særlig vekt på kvinners fremgang, og nesten 30 % for fargede kvinner.

Noen organisasjoner har til og med redusert sine mentor- og interne forfremmelsesprogrammer dedikert til kvinners karrierer. Som rapporten oppsummerer: «Stigmatiseringen av fleksibilitet holder kvinner tilbake: Når de tar i bruk fjernarbeidsordninger, antar kollegene deres ofte at de er mindre engasjerte.»

Vedvarende mental belastning

I tillegg til dette kommer problemet med arbeidsmengde i hjemmet, som er tyngre for kvinner. Ifølge INED bruker 37 % av kvinner som jobber eksternt minst to timer om dagen på husarbeid, sammenlignet med 21 % av menn. Avbrudd i familien og mangel på dedikert arbeidsplass reduserer deres opplevde produktivitet og deres tilgjengelighet for interne muligheter.

Fjernarbeid, som har som mål å fremme en bedre balanse mellom arbeid og fritid, belyser en kompleks virkelighet: uten inkluderende politikk og en rettferdig fordeling av huslige ansvarsoppgaver, risikerer det å forverre de samme ulikhetene som det lovet å korrigere. For at kvinner skal kunne fortsette å utvikle seg, må fleksibilitet ledsages av ekte anerkjennelse og en rettferdig lederkultur.