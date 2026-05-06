Hun var tidligere flyvertinne og åpnet et bakeri i Japan, og historien hennes er fascinerende.

Det finnes karriereendringer som er «lett å forklare», og så har vi Rei Onoda. Denne japanske kvinnen i trettiårene, en tidligere flyvertinne hos Emirates, byttet internasjonale flyvninger og Dubais skyline mot et 180 år gammelt hus i en japansk fjellandsby, hvor hun baker brød hver morgen.
Fire år i luften, i Dubai
Rei Onoda jobbet i omtrent fire år som flyvertinne for Emirates, med base i Dubai. Et liv med reising, hoteller og tidssoner – intenst, stimulerende, men langt fra noen form for langsomhet. Hun returnerte til Japan etter ekteskapet, slo seg ned i Tokyo og begynte i et PR-byrå som spesialiserte seg på turisme. Det var der en annen visjon begynte å ta form.
Landsbygda Japan som en åpenbaring
Som en del av PR-arbeidet sitt fulgte Rei utenlandske journalister over hele Japan – ikke bare til større byer, men også til mindre kjente landlige områder. «Jeg innså hvor mange vakre steder det fantes i mitt eget land som jeg ikke engang visste eksisterte. Jeg begynte å tenke på et mer landlig liv», sier hun . Så satte Covid-19-pandemien fart på alt.
Covid som en utløsende faktor
Rei og mannen hennes tok en radikal avgjørelse, innesperret i en leilighet nær Shibuya stasjon og med høy husleie i et inngjerdet område. Etter to års leting kjøpte de et 180 år gammelt hus i landsbyen Kamijo, omtrent 225 kilometer nordvest for Tokyo, for 8,5 millioner yen – omtrent €50 000. Eiendommen inkluderer 2,4 hektar jordbruksland. Mannen hennes sluttet i jobben sin innen motebransjen for å bli lisensiert bonde, den eneste statusen som tillater ham å dyrke denne regulerte jorden.
Et bakeri født av nødvendighet
Å renovere huset til en enkel bolig møtte svært strenge bevaringsforskrifter, som var for kostbare å overholde. Paret omstilte seg deretter til et kafé-bakeriprosjekt, og finansierte hele prosjektet – renovering, utstyr og bygging – for totalt omtrent 50 millioner yen, inkludert 29 millioner yen i offentlige tilskudd til regional utvikling og kulturbevaring.
Tre år med oppussing, bakeopplæring, en baby
Ved siden av det tre år lange byggeprosjektet utdannet Rei seg til baker i Tokyo under en tyskutdannet håndverker. Hun ble også gravid med sønnen sin i løpet av denne tiden. Kamijyoan Bakery åpnet for halvannet år siden. Rei driver bakeriet – landbrød, sandwichbrød, rugbrød, kaker og småkaker – mens mannen hennes driver kafeen. Etablissementet tiltrekker seg både lokale og turister. Paret brygger også et håndverksferskenøl.
Fellesskapet som et fundament
«Det har vært en utfordring å balansere bakeriet og morsrollen. Men jeg har lært å stole på andre», sier Rei. Støtten fra svigerforeldrene og den lokale barnehagen har holdt henne i gang. Og bak hvert parti brød ser hun et budskap hun skal gi videre til sønnen sin: «Dette bakeriet eksisterer takket være støtten fra lokalsamfunnet. Jeg håper at sønnen min, når han vokser opp, vil se dette og forstå viktigheten av å bygge noe sammen og ikke gi opp det man tror på.»
Fra en Emirates A380 til en vedfyrt ovn i et 180 år gammelt hus, valgte Rei Onoda absolutt ikke den «enkleste» veien. Historien hans beviser imidlertid at en «radikal» livsforandring, når den er forankret i en klar visjon og et sterkt fellesskap, kan bygge noe varig.