I Kina betaler noen kvinner 100 euro for å tilbringe noen timer med en fremmed.

Hva om selskap bare ble en tjeneste som bare er en annen? I Kina vinner et overraskende konsept stadig terreng: å leie inn menneskelig selskap. I noen timer eller en hel dag velger noen (ofte kvinner) å betale en fremmed for å dele en aktivitet, prate eller rett og slett unngå å være alene. Dette fenomenet sier mye om utviklingen av urbane livsstiler.

Når ensomhet skaper nye tjenester

I store kinesiske byer har ensomhet blitt en stadig mer synlig realitet. Mellom krevende karrierer, profesjonell mobilitet og avstand fra familie opplever mange innbyggere mangel på sosial tilknytning i hverdagen. Stilt overfor denne situasjonen har nye plattformer dukket opp med et enkelt løfte: å koble sammen mennesker som ønsker å dele et hyggelig øyeblikk, uten noen spesiell forpliktelse. Målet er ikke å skape en romanse, men å tilby menneskelig selskap i noen timer.

En plattform som tilbyr å «leie» selskapet

En av de mest kjente tjenestene heter Zuwobo, et navn som bokstavelig talt betyr «lei meg» på mandarin. Bruken er like enkel som den er original: brukeren velger en aktivitet, og plattformen finner en tilgjengelig ledsager for dem. Konseptet appellerer til de som ønsker å nyte en hyggelig tid uten å måtte organisere en utflukt med sin vanlige vennegjeng. Det er en formel som prioriterer enkelhet og fleksibilitet.

Gåtur, restaurant eller videospill: her finnes det noe for enhver smak

En av grunnene til suksessen til disse plattformene ligger i variasjonen av aktiviteter som tilbys. Noen velger en spasertur gjennom byen, andre en fottur, et måltid på en restaurant eller til og med en videospill-økt hjemme. Ideen er å tilpasse seg alles ønsker og tilby en tilstedeværelse som følger med ulike øyeblikk i hverdagen. Denne tilnærmingen forvandler kameratskap til en tilpassbar tjeneste.

Opptil €300 per dag

Prisene varierer avhengig av varighet og type aktivitet. For å dele en kaffe eller et måltid varierer prisene vanligvis fra 7 til 20 euro. Men når det gjelder å være i følge med en hel dag, stiger regningen raskt. Noen tjenester kan overstige 100 euro og nå over 300 euro avhengig av forespørslene. En engangsutgift som noen anser som «prisen for en hyggelig sosial opplevelse».

En spesiell suksess under det kinesiske nyttåret

Hvert år minner kinesisk nyttår oss om viktigheten av familiebånd og gjenforeninger. For de som bor langt fra sine kjære eller alene, kan denne perioden noen ganger forverre følelsen av isolasjon. Det er derfor samkjøringsplattformer ofte opplever en kraftig økning i etterspørselen under festlighetene. For noen brukere blir det å dele disse øyeblikkene med noen en måte å oppleve høytiden i en varmere atmosfære.

En trend som reiser spørsmål

Utviklingen av disse tjenestene gjenspeiler de dyptgripende endringene i det kinesiske samfunnet. På den ene siden gir de et konkret svar på behovet for menneskelig kontakt og lar noen mennesker bryte seg løs fra isolasjon i noen timer. På den andre siden reiser de et grunnleggende spørsmål: hva betyr det i et samfunn der andres tilstedeværelse kan bestilles som enhver annen tjeneste? Debatten mellom en praktisk løsning og et symbol på skiftende sosiale bånd er fortsatt åpen.

Én ting er sikkert: suksessen til disse plattformene viser at behovet for deling, utveksling og tilstedeværelse fortsatt er viktigere enn noensinne.