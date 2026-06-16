Denne koreanske supporteren, som er offer for rasisme på tribunen, får enorm støtte.

VM er ofte synonymt med lidenskap, møter og felles feiringer. Noen ganger kan euforien på tribunen bli overskygget av uakseptabel oppførsel. For denne koreanske fanen ble et øyeblikk med glede til en smertefull opplevelse. Heldigvis seiret solidariteten raskt.

En feiring skjemmet av en upassende gest

Den 11. juni møtte Sør-Korea Tsjekkia i åpningskampen i FIFA World Cup™ 2026 i Guadalajara i Mexico. På tribunen fanget ino Cat (@inocat_t), en influencer med millioner av følgere, den festlige atmosfæren ved å filme seg selv under kampen. Bak henne var en tilskuer som oppførte seg rasistisk rettet mot personer av asiatisk avstamning. Sjokkert over scenen bestemte den unge kvinnen seg for å dele videoen på sosiale medier, der hun spurte følgerne sine om følelsene deres og lurte på om hun overreagerte.

En massiv mobilisering på sosiale medier

Nettresponsen var rask. Videoen vakte raskt opprør over hele verden. Blant de mange støttende meldingene ino Cat (@inocat_t) mottok, kom mange fra meksikanske fans som var ivrige etter å uttrykke sin solidaritet. Mange av dem understreket at slik oppførsel verken gjenspeilet landets verdier eller den kameratskapsånden som vanligvis følger med store sportsbegivenheter.

Ifølge flere medier hadde mannen som var ansvarlig for handlingen en stilling i en meksikansk profesjonell organisasjon. Han har siden blitt fjernet fra sine oppgaver. Han har også kommet med en offentlig unnskyldning, der han erkjenner alvoret i handlingene sine og uttaler at han oppriktig angrer på dem.

Ino Cats (@inocat_t) inspirerende svar

I stedet for å la denne episoden definere opplevelsen hennes, valgte ino Cat (@inocat_t) en annen vei: en vei preget av nyanser og vennlighet. Rørt av de tusenvis av meldingene hun mottok, takket hun de som hadde tilbudt sin støtte. Hun bemerket også at siden hun ankom Mexico, hadde de aller fleste samhandlingene hennes med lokalbefolkningen vært positive og varme.

Dette vitnesbyrdet understreker en avgjørende sannhet: isolert atferd bør ikke viske ut de mange berikende menneskelige møtene man opplever gjennom en reise. Gjennom sine verdige ord forvandlet ino Cat (@inocat_t) en sårende situasjon til et budskap om håp.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av 이노냥 (윤수진) (@inocat_t)

Fotballen tar sitt ansvar

Denne hendelsen belyser også et problem som strekker seg langt utover én enkelt kamp: kampen mot rasisme på stadioner. Til tross for eksisterende tiltak blir idrettsforetak jevnlig oppfordret til å styrke sin innsats for å garantere virkelig inkluderende og respektfulle arrangementer. Fotball samler mennesker fra ulike bakgrunner, kulturer og historier. Dette mangfoldet er en del av dets rikdom og fortjener å bli beskyttet.

Til syvende og sist, selv om denne historien startet med en forkastelig handling, skilte den seg også ut på grunn av den kollektive utgytelsen den utløste. Tusenvis av stemmer reiste seg for å minne alle på at ingen form for diskriminering har en plass på tribunen. Midt i denne prøvelsen fremhevet ino Cat (@inocat_t) først og fremst en sterk overbevisning: til tross for den sårende oppførselen til noen, er vennlighet og respekt fortsatt det store flertallet. Og kanskje er det den største seieren.