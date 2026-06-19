Å gi blomster til en mann: hvorfor denne gesten burde være mer vanlig

Den eneste dagen menn mottar blomster er i begravelsene sine. Et trist faktum som ble fremhevet i en nylig studie. Blomster, ofte presentert som en feminin gave, virker ikke forenlige med pålagte maskulinitetskodekser. På farsdagen er det på tide å bytte ut den stereotype verktøykassen med en vakker bukett. En sjanse til å dyrke en ny, øm tradisjon og begrave æraen med giftig maskulinitet.

Når menn bare får blomster i begravelsene sine

Mens kvinner ikke trenger en spesiell anledning for å motta buketter med vennlige ord på dørstokken, mottar menn blomster med påskriften «hvil i fred» eller «ømme tanker». De er ikke lenger av denne verden for å motta dem og beundre deres skjønnhet. De eneste blomsteroppsatsene som er dedikert til dem er begrenset til krysantemum og begravelsesvaser med bannere som symboliserer en himmelreise.

Ifølge en undersøkelse utført av en blomsterleveringstjeneste, får 88 % av menn sin første bukett i begravelsen. De andre ser bare en når de går av med pensjon eller under et sykehusopphold. Nøye arrangerte buketter plasseres på gravsteiner av granitt, men de blir sjelden liggende igjen på kjøkkenbordet, som flyktige tegn på vår kjærlighet.

Hvorfor vente til en manns død med å komme med denne idylliske erklæringen? Sikkert fordi blomster i den kollektive fantasien representerer skjørhet, mildhet og følsomhet – selve motsetningene til virilitet . Blomster er den håndgripelige illustrasjonen av romantikk, klemt i håndflatene til spirende herrer og tilbudt som et stille «Jeg elsker deg» til kvinnene i deres liv.

Selv om menn regelmessig besøker blomsterhandleren for å skjemme bort kjæresten eller moren sin, får de nesten aldri noe tilbake. I stedet får de ofte flasker personlig med navnet sitt, håndverksølsett eller gjør-det-selv-verktøy. Disse kjente gavene er mer i tråd med samfunnets forventninger enn en overflod av roser eller en blanding av markblomster.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av UNGDOMSKLUBBEN (@_youthclub)

Det er på tide å sette en stopper for utdaterte kjønnsnormer

På Valentinsdagen eller andre spesielle anledninger kjemper menn om plassen hos blomsterhandleren, og disse bildene fremkaller ømme blikk. Å se en mann spasere med en bukett slengt over skulderen, synsfeltet hans skjult av en overflod av blader, er nesten som noe hentet fra en ridderlig romanse. I romantiske filmer og reklamer kommer blomster alltid fra menn, som om de umulig kunne være mottakerne. Menns eneste trøstepremie er noen stiklinger å plante i hagen sin eller noen aromatiske urter i vinduskarmen. Buketter, derimot, når bare noen gang hendene deres for å ende opp i noen andres.

I en tid hvor kvinner går ned på ett kne for å fri, og døtre unner fedrene sine spabehandlinger eller ansiktsbehandlinger, snus rollene sakte, men sikkert. Å gi en mann blomster i stedet for et barbersett eller den alltid tilstedeværende motorsagen er ikke bare en måte å uttrykke hengivenhet på med plantenes språk. Det handler også om å dyrke en mer fredelig og mindre brutal maskulinitet. Det handler også om å grave frem følelser som tidligere var begravd under et fjell av «vær sterk» og «ikke gråt».

Og i motsetning til hva de obskure forumene i manosfæren hevder, er ikke blomster «bare for de svake». Ifølge en studie fra Rutgers University viser menn som mottar blomster «økt sosialitet og større lykke». Langt fra å være en gift som bedøver menns kraft, er blomster tvert imot en utømmelig kilde til velvære. De sprer glede uansett hvor de går.

En gave som slår rot i hendene på mannlige stjerner

Mens kvinner er ganske direkte når det gjelder å uttrykke sitt ønske om kronblader og lett påpeker når vasen er tom, forblir menn mer reserverte. For dem er det fortsatt et sensitivt tema. Heldigvis leder offentlige personer an, med armene lastet med stilker og ansiktene skjult bak klumper av blader som ligner en jungel. Jeremy Allen White, den ikoniske skuespilleren fra serien «The Bear», var hovedinitiativtakeren til denne progressive bevegelsen, symbolet på denne blomstertilegnelsen.

Fanget i mars 2024 med en overdimensjonert bukett med ville blomster over skulderen og en annen i en skotsk kurv, vant han spontant hjertene til kvinnelige seere, som applauderte dette bildet, antitesen til den følelsesmessig uleselige bad boyen. Dette uskyldige bildet avslører en annen type maskulinitet, mindre kontrollert, mer fleksibel . Det er lett å forestille seg fremtiden til disse blomstene: arrangert i en vase, vil de ta en æresplass blant hjemmelagde retter. Å være en mann og vise frem blomster er å si til verden: «Jeg avviser gamle patriarkalske oppfatninger» og «Jeg finner glede på andre måter enn en halvliter».

Rockikonet Bruce Springsteen ga på sin side Shane MacGowan, frontmannen i The Pogues, en bukett hvite roser. Et bevis på at selv metalheads i skinnjakker bryter med tradisjonen og bytter ut blomster i stedet for flasker med 60 % alkohol.

Å gi blomster til en mann er fortsatt ikke normen. Menn tar imidlertid initiativ og gir etter for sjarmen til peoner, solsikker og liljer som står utstilt i butikkvinduer. Ifølge en undersøkelse fra 2021 utført av den nederlandske blomster- og plantestiftelsen kjøper 22 % av menn seg blomster hver måned.