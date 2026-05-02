Tre hundre kvinner slår seg sammen for å kjøpe et slott og drive en sommerleir kun for voksne.

Alt som skulle til var en eiendomsannonse og en gnist av inspirasjon for at det hele skulle begynne. Tre hundre kvinner fra hele verden slo sammen sparepengene sine for å kjøpe et 800 år gammelt slott i sørvestlige Frankrike – og forvandle det til en ferieleir reservert for voksne kvinner.

Det hele starter med et nettforelskelse

Historien om «Camp Château» begynner som et usannsynlig scenario. Philippa Girling, en tidligere finanssjef, og datteren hennes Leah Lykins snublet over en nettannonse: Château de Béduer i Lot-regionen i Frankrike var til salgs. En middelalderfestning fra 1200-tallet, som ligger høyt over Célé-dalen, noen kilometer fra Figeac. «Vi var betatt av bygningen. Vi lette etter enhver unnskyldning for å kjøpe den», fortalte Leah Lykins til People magazine .

En ny sameiemodell

Problemet var at de to kvinnene ikke kunne finansiere et slikt kjøp på egenhånd. Ideen om en ny modell dukket da opp: et kollektivt sameie, åpent for andre kvinner som deler den samme drømmen. Mer enn 300 svarte på oppfordringen, og den tredje medgründeren, Lynda Coleman, fulgte med. «Vi brakte alle disse kvinnene sammen, noen kjente vi, andre ikke i det hele tatt», forteller Coleman. Totalt samlet gruppen inn omtrent 2,3 millioner dollar for å kjøpe slottet, pluss ytterligere 325 000 dollar til renovering og oppretting av slottet.

Seks dager, fem netter, uten press

Konseptet med «Camp Château» er enkelt og greit: seks dager, fem netter, alt inkludert – overnatting, måltider, vin, aktiviteter og utflukter. Mer enn åtte daglige workshops er tilgjengelige: yoga, ridning, kajakkpadling, hagearbeid, matlagingskurs, maling, meditasjon, besøk til lokale markeder eller en lur ved bassenget. Overnatting foregår i sovesaler for fem til åtte personer, eller glampingtelt satt opp i den åtte hektar store parken. «Vi prøver å sørge for at ingenting er stressende på noe tidspunkt», forklarer Philippa Girling. Deltakerne er i alderen 19 til over 70 år og kommer fra alle samfunnslag.

En suksess som overgikk alle forventninger

Tallene taler for seg selv. I 2023, det første driftsåret, hadde slottet 240 gjester. For 2026 er det allerede planlagt 1850 plasser – og mer enn 2100 forventes i 2027. Videoer lagt ut på TikTok har økt etterspørselen til et uventet nivå: ventelisten har nå mer enn 11 000 kvinner. Denne entusiasmen gjenspeiler noe dyptgående – behovet for et eget rom, blant kvinner, uten noen skjult agenda.

En annen adresse, et nettsamfunn

Stilt overfor denne tilstrømningen har grunnleggerne allerede kjøpt en annen eiendom: Camon Abbey-Château i Ariège, som også arrangerer sommerkurs. For de som ikke har mulighet til å reise, opprettet teamet «Pocket Château», et nettsamfunn medlemmene kaller «det trege internettet»: ingen reklame, ingen spam, ingen press. Mer enn 500 kvinner fra rundt tjue land møtes allerede der for å delta i workshops og virtuelle arrangementer.

Et slott fra 1200-tallet, 300 kvinner og en felles drøm: «Camp Château» beviser endelig at det finnes en tredje vei mellom masseturisme og ublu prisede pensjoner. Ingen konge, ingen milliardær: bare solidaritet, litt frekkhet og 11 000 kvinner på venteliste for å bli med.