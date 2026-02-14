I 2027 har et romprosjekt som mål å arkivere menneskehetens historie på månen.

Hva om en del av deres kollektive historie forlot Jorden for å bosette seg på Månen? I 2027 kunne en kapsel nå vår naturlige satellitt med et ambisiøst oppdrag: å bevare en varig historie om menneskeheten. Prosjektet er en blanding av teknologisk dyktighet, kosmisk drøm og samfunnsdebatt, og det fascinerer like mye.

En månekapsel godkjent av NASA

Dette internasjonale prosjektet, kalt «Sanctuary on the Moon», ble offisielt presentert 21. mars 2024 i Paris. Målet: å lande en tidskapsel på månen som en del av et oppdrag fra NASAs CLPS-program (Commercial Lunar Payload Services), integrert i Artemis-initiativet.

Ideen oppsto hos den franske ingeniøren Benoît Faiveley, som ledet et tverrfaglig team av forskere, kunstnere, ingeniører og historikere. Prosjektet har støtte fra UNESCO og er under beskyttelse av den franske republikkens president. Ambisjonen er klar: å sende arkiver som er i stand til å tåle de ekstreme forholdene på måneoverflaten innen 2027. Dette er ikke bare en symbolsk gest. Hele systemet er designet for å oppfylle de tekniske kravene til et romoppdrag. Kapselen vil være en del av et oppdrag overvåket av NASA, noe som gir initiativet en sterk institusjonell dimensjon.

Hvorfor velge Månen som et «kosmisk hvelv»?

I motsetning til Jorden er ikke Månen utsatt for atmosfærisk erosjon, tektonisk aktivitet eller klimatiske fenomener. Med andre ord kan alt som er avsatt der potensielt forbli intakt i millioner av år. Med en avstand på omtrent 384 400 kilometer fra Jorden blir Månen dermed et naturlig fristed, nesten et hvelv i kosmisk skala. I en tid der digitale data er avhengige av skiftende formater og raskt foreldede teknologier, er ideen å lage et arkiv uavhengig av dagens elektroniske medier.

Tjuefire safirskiver for å fortelle menneskehetens historie

Kjernen i prosjektet består av 24 industrielle safirskiver, hver omtrent 10 centimeter i diameter og 1 millimeter tykke. Dette materialet ble valgt for sin eksepsjonelle motstand mot temperaturvariasjoner og stråling. Informasjonen er lasergravert på disse skivene i form av analoge mikropiksler.

Målet er ambisiøst: å tillate lesing med det blotte øye eller et enkelt forstørrelsesglass, uten kompleks teknologi. Hver disk kan inneholde flere milliarder piksler, og omfatter tusenvis av sider i form av bilder, diagrammer eller forklarende plater. Graveringen utføres i samarbeid med franske vitenskapelige institusjoner, inkludert den franske kommisjonen for alternative energier og atomenergi (CEA). Hele enheten vil bli plassert i en sertifisert beholder som er designet for å tåle påkjenningene fra månetransport og -utplassering.

Hva kan vi videreføre fra oss selv?

«Sanctuary on the Moon» dreier seg om et dyptgående spørsmål: hva ønsker du å formidle om din sivilisasjon gjennom millioner av år? Innholdet er strukturert rundt tre temaer: hvem vi er, hva vi vet og hva vi gjør. Det inneholder elementer knyttet til matematikk, naturvitenskap, paleontologi, kunsthistorie og store kulturelle bragder.

Prosjektet inkluderer også arkivering av mannlige og kvinnelige menneskelige genomer, sekvensert i Canada av Michael Smith Genome Sciences Centre (BC Cancer). Profilene, kalt «genomenauter», ble valgt ut gjennom en prosedyre beskrevet som anonym og vitenskapelig grundig. UNESCO støtter prosjektets kulturarvsdimensjon, særlig gjennom integrering av innhold knyttet til verdensarvsteder og viktige tekster om bioetikk og menneskerettigheter.

Mellom fascinasjon og kontrovers på sosiale medier

Som det ofte er tilfelle med romprosjekter, har kunngjøringen ikke blitt møtt med universell godkjenning. På sosiale medier fordømmer noen stemmer det de oppfatter som en ny form for romforurensning. Disse kritikerne hevder at menneskeheten allerede har mettet jorden tilstrekkelig uten å eksportere sine fotavtrykk andre steder.

Andre uttrykker derimot ærefrykt for hva teknologien nå gjør mulig. Mange snakker om en «gal» utvikling av menneskelige evner og applauderer dristigheten til et prosjekt som tør å tenke langsiktig, langt utover politiske eller økonomiske sykluser. Mellom økologisk bekymring og vitenskapelig beundring gjenspeiler debatten et bredere spørsmål: hvordan forene utforskning, ansvar og kollektiv hukommelse?

Til syvende og sist, utover den tekniske bragden, stiller «Sanctuary on the Moon» spørsmål ved vårt forhold til overføring. I en verden der alt oppdateres, erstattes og lastes ned, er det nesten en filosofisk gest å velge permanent gravering og månestabilitet. Å arkivere menneskets historie på månen betyr å akseptere at vi må vurdere vår eksistens i kosmisk skala.