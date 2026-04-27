Forskere har identifisert en overraskende «defekt» hos svært intelligente mennesker.

Ensomhet blir ofte presentert som en «feil som må rettes». En fersk studie antyder at vi bør revurdere dette synet. I følge denne forskningen kan det å nyte øyeblikk alene hos noen være assosiert med «høy intelligens og god emosjonell autonomi».

Er ensomhet virkelig en svakhet?

Ordet «feil» må presiseres her. Å nyte tid alene er ikke et problem i seg selv. Noen lader batteriene i selskap med andre, mens andre finner balansen i fred og ro og personlig rom.

Vi fungerer ikke alle på samme måte, og det er helt normalt. Å foretrekke ensomhet betyr ikke tristhet, avvisning av andre eller sosial klossethet. Det kan rett og slett gjenspeile et annet temperament. Så det er ingen skam å nyte sitt eget selskap. Behovet for ensomhet kan være like legitimt som behovet for sosial interaksjon.

Hva studien viser

Denne forskningen, som ble publisert i British Journal of Psychology , var basert på omtrent 5000 deltakere. Forskerne observerte at personer som verdsatte ensomhet mer, spesielt i urbane miljøer, i gjennomsnitt hadde en høyere IQ og et godt nivå av personlig tilfredshet.

Ideen er ikke å si at alle intelligente mennesker ønsker å bo alene, og heller ikke at sosiale mennesker er mindre det. Snarere er det en statistisk trend observert innenfor en gruppe, med alle nyansene det innebærer. Disse resultatene tyder først og fremst på at noen mennesker med sterke kognitive evner virker mindre avhengige av hyppige sosiale interaksjoner for å føle seg bra.

Hvorfor dette kan forklares

Forskere foreslår en teori kalt «savanneteorien». I følge denne hypotesen utviklet våre forfedre atferd tilpasset gruppeliv, noe som var essensielt for å overleve.

Dagens moderne miljøer er mer komplekse og krever noen ganger en høy grad av individuell tilpasningsevne. Svært intelligente mennesker kan derfor være mer komfortable med å håndtere visse situasjoner på egenhånd, løse problemer eller organisere hverdagen sin uten å stadig søke sosial stimulering. Med andre ord kan de finne større komfort i å fungere autonomt.

En rikdom som ofte blir misforstått

Valgt ensomhet blir noen ganger feilaktig tolket som tilbaketrekning. Det kan imidlertid også være synonymt med konsentrasjon, kreativitet og dyp refleksjon.

Noen mennesker trenger stillhet for å tenke, skape, lese, lære eller bare lade opp. Andre liker å veksle mellom å være sosial og å tilbringe tid alene. Igjen, ingen tilnærming er bedre enn en annen. Å nyte ensomhet gjør deg ikke kald, fremmed eller utilnærmelig. Det kan ganske enkelt bety at du vet hva som er bra for deg.

Det finnes ingen enkelt vei til oppfyllelse.

Det er viktig å huske at én enkelt studie aldri definerer en person fullstendig. Intelligens er mangesidig, i likhet med personlighet, og alle finner sin balanse forskjellig. Noen mennesker trives i konstant samhandling, samarbeidsprosjekter og energien i en gruppe. Andre trives bedre med autonomi, ro og stille rom. Nøkkelen er ikke å tilpasse seg en sosial norm, men å respektere din egen naturlige måte å fungere på.

Til syvende og sist minner denne forskningen oss om én ting fremfor alt: det vi noen ganger altfor raskt stempler som en «feil», kan rett og slett være en annen måte å være i verden på. Og dette menneskelige mangfoldet er en sann ressurs.