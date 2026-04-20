Verken ansatt eller pensjonert: disse 50 år gamle kvinnene står overfor en profesjonell blindsone

I femtiårene befinner noen kvinner seg i en gråsone: «for unge» for pensjonisttilværelsen, «for gamle» til å lett bli rekruttert. De lider av en dobbel smell: en nedgang i karrieren, jobbpauser, deltidsarbeid, kombinert med fordommer om alder og evnen til å tilpasse seg nye stillinger.

En «død tidsalder» snarere enn en hindring å overvinne

Studier fra INSEE og Dares viser at kvinner i alderen 50 år og eldre fortsatt hovedsakelig er i arbeid, men mange blir arbeidsledige før de når pensjonsalderen, med en høyere arbeidsledighet enn menn i samme aldersgruppe. I Frankrike er nesten en fjerdedel av 55-61-åringene verken i arbeid eller pensjonisttilværelse , og kvinner utgjør et stort flertall av denne gruppen på grunn av akkumulert ulikhet på arbeidsplassen (uregelmessige karrierer, deltidsarbeid, lavere lønninger).

Aldersdiskriminering, en knapt synlig form for diskriminering

Kvinner i femtiårene er ofte ofre for en kombinasjon av aldersdiskriminering og sexisme, beskrevet som «mindre fleksible», «mindre effektive» eller «vanskelige å ansette». Ifølge flere studier erkjenner nesten 70 % av rekrutteringsbyråene at alder fortsatt er en ulempe, og nesten halvparten synes det er vanskelig å rekruttere en kvinne over 45 år, noe som skaper et reelt glasstak for kvinners yrkesmessige levetid.

Karriereavbruddene tar igjen aldersgruppen 45–55 år.

Karriereavbrudd, deltidsarbeid og ikke-lineære karriereveier (ofte knyttet til foreldreskap) tar hardt på rundt femtiårsalderen, når det gjelder å samle nok penger til full pensjon. Mange kvinner må derfor fortsette å jobbe etter lovpålagt pensjonsalder, samtidig som de har problemer med å komme seg på beina igjen etter en pause, fordi profilen deres oppfattes som «for dyr» eller «for gammel» sammenlignet med yngre rekrutter.

Blindsonen i ledelsen: (peri)menopause på jobb

Samtidig går kvinner i 50-årene ofte gjennom (peri)menopause, en fysiologisk periode som kan påvirke energi, søvn, konsentrasjon og humør, uten å bli anerkjent som et ledelsesproblem. Noen velger deretter å slutte i jobben eller redusere arbeidsmengden på grunn av mangel på forståelse, fleksibilitet eller tilpasninger, noe som ytterligere forverrer deres usikre situasjon på dette stadiet av livet.

Mellom prekærhet og medieusynlighet

Kvinner i femtiårene som faller i denne situasjonen befinner seg i nesten fullstendig taushet fra offentlig politikk og media, selv om fenomenet rammer hundretusenvis av mennesker. Spesialiserte organisasjoner rapporterer at mange må bruke sparepengene sine, være avhengige av en partner eller til og med flytte tilbake til slektninger på grunn av mangel på regelmessig inntekt.

Mot å ta hensyn til alder som et mangfoldsspørsmål

Feministiske eksperter og grupper etterlyser at alder skal tas opp som en blind flekk i ledelse og mangfold: bør vi fortsette å oppføre oss som om ferdighetene og erfaringen til kvinner i femtiårene ikke eksisterer, selv om de representerer en mengde ekspertise, lederskap og stabilitet i organisasjoner? For disse kvinnene vil det å overvinne denne profesjonelle blinde flekken kreve skreddersydde ansettelsespolitikker, kontinuerlig opplæring, tilpasninger knyttet til (peri)menopausen og en genuin kamp mot aldersdiskriminering og kjønnsstereotypier.

Kort sagt, i en tid der karrierer blir lengre, er det verken sosialt bærekraftig eller økonomisk rasjonelt å la kvinner i femtiårene bli værende i denne profesjonelle limboen. Usynliggjort, svekket av akkumulert ulikhet og holdt tilbake av vedvarende stereotypier, representerer de en blind flekk i sysselsettings- og ledelsespolitikken. Likevel er deres erfaring, tilpasningsevne og engasjement viktige ressurser for både bedrifter og samfunnet.