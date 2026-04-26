Ved å bo sammen tilbyr disse kvinnene seg selv en pensjonisttilværelse i en «delt» ordning.

Flere og flere kvinner velger nå å dele pensjonisttilværelsen ved å bo i et bofellesskap. Det er en måte å kombinere uavhengighet, et sosialt liv og en mer avslappet hverdagsrutine. Denne livsstilen, som fortsatt er relativt uvanlig, men som vokser raskt, omdefinerer hvordan vi lever i våre eldre år.

Å leve sammen for å bryte med isolasjon

Eldre menneskers isolasjon er et veldokumentert problem, spesielt blant kvinner, som lever lenger og oftere blir alene etter å ha blitt enke. I denne sammenhengen fremstår bofellesskap som en konkret og positiv løsning.

Sosiologisk forskning viser at det å bo i et fellesskap reduserer følelser av ensomhet og øker daglig samhandling. Studier av bofellesskap tyder på at denne typen bosted naturlig fremmer gjensidig støtte, spontan utveksling og en følelse av trygghet, samtidig som den gir hver beboer sin egen personlige plass. Ideen er enkel og betryggende: å ha sitt eget hjem uten å være isolert.

Et alternativ mellom autonomi og kollektiv struktur

Seniorbolig tilbyr en balanse mellom to tradisjonelle modeller: å bo alene hjemme eller å flytte inn i et spesialisert anlegg. Det gir et tredje, mer fleksibelt og ofte mer attraktivt alternativ.

I praksis lar denne typen bolig beboerne beholde privat rom samtidig som de deler felles oppholdsrom. Måltider, aktiviteter og visse oppgaver kan deles, noe som forenkler hverdagen og fremmer kontakter. Noen pakker inkluderer også delte tjenester, noe som gjør livet enklere uten å gjøre det rigid. Denne modellen er spesielt attraktiv fordi den lar beboerne forbli aktive deltakere i hverdagen, i et levende og stimulerende miljø.

Babayagas, et banebrytende og inspirerende prosjekt

I Frankrike er et av de mest kjente eksemplene på denne bevegelsen Maison des Babayagas i Montreuil. Denne boligen for pensjonerte kvinner, unnfanget av Thérèse Clerc, er basert på en sterk idé: å eldes sammen uten å gi opp sin autonomi.

Kvinnene som bor der deler mye mer enn bare tak over hodet. De er organisert rundt tre søyler: selvledelse, solidaritet og samfunnsengasjement. Hver kvinne deltar i lokalsamfunnets liv og i kollektiv beslutningstaking. Dette prosjektet går utover enkel samboerskap. Det legemliggjør en aktiv og gledelig måte å leve på i pensjonisttilværelsen, hvor hver kvinne beholder sin plass samtidig som hun bidrar til et felles prosjekt.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Thérèse Clerc (@therese.clarc)

Hvorfor denne modellen spesielt appellerer til kvinner

Flere faktorer forklarer den økende appellen til disse formene for kollektiv boformasjon. Kvinner lever i gjennomsnitt lenger, har ofte mer beskjedne pensjonsinntekter og er mer utsatt for ensomhet.

Historisk sett har lignende modeller allerede eksistert, som for eksempel beginerhus, der kvinner levde sammen i en ånd av gjensidig støtte og fellesskap. Dagens bofellesskap for eldre er en moderne versjon, tilpasset dagens utfordringer. Fremfor alt tilbyr de noe uvurderlig: muligheten til å velge sitt eget bomiljø og menneskene man vil dele det med.

Håndgripelige fordeler i hverdagen

Studier av bofellesskap fremhever flere positive effekter. Økonomisk sett reduserer det kostnadene å slå sammen visse utgifter. I praksis letter det tilgangen til visse tjenester og letter de daglige begrensningene.

Fra et helseperspektiv fremhever folkehelseforskning et viktig poeng: sosial isolasjon kan ha en negativ innvirkning på den generelle velværen. Omvendt bidrar regelmessig samhandling og et aktivt sosialt miljø til bedre livskvalitet og forbedret mental helse. Selv om det ikke er en medisinsk løsning, fungerer bofellesskap for eldre derfor som en faktor for den generelle velværen.

En trend som forventes å vokse

Med en aldrende befolkning får disse modellene økende oppmerksomhet fra offentlige myndigheter og boliginteressenter. Inkluderende bolig, som inkluderer disse bofellesskapene, blir nå ansett som en løsning for fremtiden. Det lar oss tenke nytt om aldring, ikke som en tilbaketrekning, men som en fortsettelse av et aktivt, sosialt og valgt liv.

Å leve sammen, men på sin egen måte

Et av hovedaspektene ved disse prosjektene er frihet. Beboerne velger sine huskamerater, definerer husreglene sine og organiserer hverdagen sin slik de ønsker. Noen initiativer, som Babayagas-prosjektet, går enda lenger med kollektiv forvaltning av rommet. Denne autonomien forsterker følelsen av å være fullt involvert i å forme sitt eget miljø.

Til syvende og sist, gjennom disse erfaringene, forvandles pensjonisttilværelsen. Det er ikke lenger bare en tid for hvile, men kan bli en tid for kontakt, deling og felles prosjekter. Seniorbolig, drevet av banebrytende initiativer, tilbyr dermed en annen visjon: en levende, valgt og dypt menneskelig alderdom, hvor ordet «sammen» får sin fulle betydning.