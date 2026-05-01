Adhara Pérez Sánchez har bare 14 år gammel en høyere IQ enn Albert Einstein.

Hun fikk diagnosen autisme da hun var 3 år gammel, ble dessverre mobbet på skolen og ignorert av lærerne sine. Adhara Pérez Sánchez, som nå er 14 år, har en IQ på 162 – høyere enn Albert Einsteins – og to ingeniørgrader. Historien hennes er alt annet enn ordinær.

En IQ på 162, høyere enn Einstein og Hawking

Adhara Maite Pérez Sánchez er et ungt meksikansk vidunderbarn hvis IQ er anslått til 162, og dermed overgår den estimerte poengsummen til den tyskfødte sveitsisk-amerikanske teoretiske fysikeren Albert Einstein og den britiske teoretiske fysikeren og kosmologen Stephen Hawking.

For å gi deg en idé, er gjennomsnittlig IQ rundt 100 – en score på 162 plasserer Adhara blant «verdens sjeldneste sinn». Dette tallet er desto mer bemerkelsesverdig gitt at denne unge kvinnen vokste opp under spesielt vanskelige omstendigheter.

En barndom preget av mobbing og autisme

Adhara, opprinnelig fra det fattige Tláhuac-området i Mexico by, fikk diagnosen autisme bare tre år gammel. På skolen ble hun mobbet av klassekameratene sine, og lærerne hennes var ikke rustet til å imøtekomme behovene hennes. Hun byttet skole tre ganger. Moren hennes fortalte i et intervju med Marie Claire Mexico: «Hun ville ikke gjøre noe lenger, hun var deprimert, ingen hadde empati for henne, de gjorde narr av henne.» En kontekst som kunne ha holdt henne tilbake ... men det gjorde den ikke.

To ingeniørgrader oppnådd før ungdomsårene

Adhara fullførte barneskolen som 5-åring og videregående som 9-åring. Som 11-åring begynte hun på National Polytechnic Institute of Mexico, hvor hun tok en bachelorgrad i systemteknikk, etterfulgt av en mastergrad i industriell ingeniørfag fra Technological University of Mexico. Samtidig tok hun kurs i astronomi og drømte om å bli den første meksikanske kvinnelige astronauten.

Stephen Hawking som katalysator for et kall

Det var i en alder av syv år, etter et epileptisk anfall som etterlot henne i koma i tre dager, at Adhara så bilder av Stephen Hawking på legekontoret sitt. Det øyeblikket forandret alt: det tente hennes lidenskap for ingeniørfag og romutforskning. Siden den gang har hun aldri sett på stjernene på samme måte.

STEM-ambassadør og fremtidig NASA-ingeniør

Adhara Pérez Sánchez er for tiden STEM-ambassadør for den meksikanske romfartsorganisasjonen, hvor hun underviser i matematikk og romvitenskap til unge elever. Hennes endelige mål er å jobbe for NASA som ingeniør før hun blir astronaut. Hun ble til og med invitert av presidenten for University of Arizona (USA) til å studere der, men valgte å bli værende i Mexico. Denne avgjørelsen sier mye om hennes overbevisninger.

Kort sagt, Adhara Pérez Sánchez beviser som 14-åring at genialitet ikke stopper ved vanskelighetens porter. Hun sikter mot intet mindre enn Mars, og gitt hennes merittliste ville det være uklokt å vedde mot henne.