«Det er billigere enn vårt gamle liv»: disse passasjerene har valgt permanent cruise

Hva om pensjonisttilværelsen betydde mellomlandinger, solnedganger over havet og alltid pakket kofferter? Det er valget som ble tatt av Lanette og Johan Canen, et par i midten av 50-årene som bestemte seg for å bytte hverdagen på Hawaii mot et liv om bord på et cruiseskip. Et eventyr som fascinerer like mye som det inspirerer drømmer.

Et flytende hus de neste 15 årene

Lanette og Johan bor nå om bord på Villa Vie Odyssey, et skip designet for å seile jorden rundt i flere år. Lugaren deres er garantert i 15 år, noe som forvandler fartøyet til et ekte flytende hjem. Skipets reiserute er svimlende: 425 anløpshavner i 147 land, fordelt på omtrent tre og et halvt år. Et liv fylt med stopp, oppdagelser og stadig skiftende landskap.

Om bord har paret også en svært strukturert daglig rutine. Måltider, drikke, Wi-Fi, rengjøring og klesvask er inkludert i pakken. Denne ordningen lar dem reise samtidig som de minimerer materielle begrensninger.

«Folk tror vi er rike.»

Det mest overraskende med historien deres er det økonomiske aspektet. Før dette nye livet bodde Lanette og Johan på Hawaii, et sted kjent for sine spesielt høye levekostnader. Ifølge dem ville det å bo på denne båten til slutt koste dem mindre enn deres tidligere liv på land.

Johan oppsummerer valget deres med en setning som har sirkulert mye på sosiale medier: Mange tror man må være millionær for å bo permanent på et cruiseskip, mens denne løsningen etter deres mening er billigere enn deres tidligere husleie og daglige utgifter. Paret forklarer også at de solgte bilutleievirksomheten sin før de la ut på dette nye eventyret.

Et lettere og mindre rotete liv

Utover selve reisen sier Lanette og Johan at de først og fremst ønsket å forenkle hverdagen. Slutt på å samle eiendeler, vedlikeholde et hus eller belaste seg selv med ansvar de syntes var for mye. Deres nye liv er mer basert på erfaringer enn på eiendeler. De sier at de setter pris på å kunne utforske flere land uten å måtte pakke koffertene sine på nytt ved hvert stopp.

Siden avreisen har de allerede utforsket reisemål som Spania, Portugal, Gibraltar og Galapagosøyene. For noen representerer denne ideen om total frihet nesten en moderne fantasi: å se verden samtidig som man beholder et mobilt «hjem».

En livsstil som fascinerer … men splitter

Hverdagen deres genererer mange reaksjoner på sosiale medier. Noen internettbrukere drømmer om et slikt eventyr og forestiller seg lett å forlate alt for å leve til sjøs. Andre er mer skeptiske. Mangelen på plass, avstanden fra familie, medisinsk behandling og den begrensede livsstilen vekker bekymring. Kritikk strekker seg også til miljøpåvirkningen av cruise.

Miljøgrupper har i flere år fordømt den kraftige forurensningen som genereres av cruiseskip, og anser dem som blant de mest forurensende fartøyene i verden. I gjennomsnitt slipper et enkelt cruiseskip ut omtrent 20 000 tonn CO2 per år, tilsvarende de årlige utslippene fra 10 000 biler. Selv når de ligger til kai, fortsetter disse skipene å produsere betydelig forurensning: et cruiseskip som står stille i en time slipper ut så mye som omtrent 30 000 kjøretøy som kjører i lav hastighet. Disse tallene gir jevnlig næring til debatten rundt denne typen turisme, som i økende grad kritiseres for sin miljøpåvirkning.

Til tross for kritikken sier Lanette og Johan at de ikke angrer på valget sitt. For dem representerer dette permanente cruiset først og fremst en annen måte å leve og nyte tiden sin på. Én ting er sikkert: å bo på sjøen i årevis etterlater ingen likegyldig.