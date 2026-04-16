Å reise med fly betyr ikke at man må ofre stilen sin for komfortens skyld. Det kan imidlertid noen ganger være en utfordring å finne den perfekte balansen mellom et komfortabelt antrekk og et elegant utseende.

Den ofte intense klimaanlegget i kabinene, de lange timene man sitter i, temperaturvariasjonene mellom flyplassen og destinasjonen, for ikke å nevne sikkerhetskontrollene: alle disse begrensningene må forventes.

Her gir vi deg praktiske råd om hvordan du kan reise kledd på en måte som er både praktisk og elegant, uavhengig av kroppstype.

Klær for flyging: prioriter komfort fremfor alt

Velg naturlige og pustende materialer.

Materialvalg er grunnlaget for godt reisetøy. Naturfibre som bomull, lin, ull, kasjmir, silke, TENCEL og modal gir uovertruffen pusteevne over lange perioder.

Disse materialene regulerer naturlig kroppstemperaturen og forblir myke mot huden, selv etter flere timers flytur.

Omvendt viser syntetiske materialer seg å være lite pustende og blir raskt ukomfortable under en langdistanseflyvning.

De fanger opp varme og fuktighet, og gjør en enkel reise til en ubehagelig opplevelse. Det er derfor best å unngå dem helt.

Velg løse, ikke-stramme snitt.

Tettsittende klær kan se stilige ut ved ombordstigning, men de blir raskt en kilde til ubehag under flyturen. Løse, ubegrensede snitt gir full bevegelsesfrihet , noe som er viktig når man sitter i lengre perioder.

Lemmer har en tendens til å hovne litt opp i høyden, noe som forverrer eventuell kompresjon fra klær. På en langdistanseflyvning må komfort helt klart prioriteres fremfor rent estetiske hensyn.

Det ideelle antrekket for en langdistanseflyvning

Den nederste halvdelen av antrekket: leggings, joggebukser og vide bukser

Når det gjelder underdeler, er det naturlig nok flere alternativer å velge mellom. Leggings, joggebukser, vide bukser og myke chinos gir full bevegelsesfrihet og er ideelle for lange sitteperioder . De tilpasser seg skiftende stillinger uten å begrense bevegelsen.

Trange eller smale jeans, derimot, representerer en klassisk feil. Bena hovner opp på fly , noe som forårsaker prikking, prikking og reelt ubehag.

Selv om jeans fortsatt er en basisvare, er en vid boyfriend-stil eller stretchjeans akseptable alternativer. Stretchstoffer utgjør hele forskjellen i det lange løp.

Toppen av antrekket: komfortable gensere, collegegensere og t-skjorter

Når det gjelder topper, velg løstsittende t-skjorter med korte eller lange ermer, hettegensere og gensere i bomull eller naturfibre. Disse plaggene kombinerer uanstrengt praktiskhet og komfort.

Å bruke en tanktopp alene er en vanlig feil.

Klimaanlegget i lugarene kan raskt kjøle ned luften , noe som gjør denne typen topp utilstrekkelig. En genser, vest, sjal eller cardigan er da viktig som et ekstra lag.

Bruk klær som tåler klimaanlegget på flyet

Prinsippet om lagdeling eller overlagring av lag

Lagdeling, eller et flerlagssystem , tillater tilpasning til temperaturvariasjoner mellom flyplassen, kabinen og destinasjonen. Dette prinsippet implementeres på tre nivåer.

Det første laget, lett og funksjonelt, kan være en kortermet topp eller en sports-BH. Det andre laget gir termisk komfort takket være en t-skjorte eller langermet topp laget av naturlige fibre.

Det tredje laget beskytter til slutt mot kulde: hettegenser, cardigan, lett jakke eller parkas om vinteren.

Ifølge en studie publisert i 2019 av International Air Transport Association (IATA), varierer den gjennomsnittlige kabintemperaturen mellom 18 og 24 °C , med betydelige variasjoner avhengig av flyets område.

Å forutse disse temperaturforskjellene gjennom lagdeling er fortsatt den mest effektive strategien.

Tekstiltilbehør for å beskytte deg mot kulden i kabinen

Et tynt skjerf, et halstørkle eller en polotrillegenser beskytter effektivt halsen mot effektene av klimaanlegget. Disse lette tingene er enkle å pakke og viser seg å være uvurderlige om bord.

Varme ull- eller kasjmirsokker hindrer at føttene dine blir kalde under flyturen.

På lange reiser kan du pakke reisetøfler i håndbagasjen slik at du kan ta av deg skoene komfortabelt uten å gå barbeint på flygulvet.

Hvordan kle seg for å enkelt passere sikkerhetskontrollene

Unngå metallelementer i klær

Å bruke store mengder smykker forsinker sikkerhetskontrollene betraktelig. Klokker, ringer, halskjeder, belter og øredobber må fjernes , noe som resulterer i bortkastet tid og risiko for å glemme dem.

Å pakke dette tilbehøret direkte i bagasjen før ombordstigning er fortsatt den tryggeste løsningen.

BH-bøyler, metallknapper og beltespenner utløser også detektorene.

En myk sports-BH uten bøyler i bomull eller TENCEL representerer et komfortabelt og problemfritt alternativ her.

Velg klær som er lette å ta av og på igjen

Sikkerhetskontroller krever hastighet og enkelhet.

En lett jakke og slip-on sko gjør prosessen mye enklere. Husk også å tømme lommene for mynter før du går gjennom sikkerhetsporten.

En siste detalj som ofte blir oversett: å sjekke tilstanden til sokkene dine.

De vil være synlige når skoene tas av, og en hullfylt sokk foran en hel rekke er en lett unngåelig situasjon.

De ideelle skoene for flyreiser

Sneakers og flate sko: de beste allierte

Flate sko, komfortable og enkle å ta av, er fortsatt toppfavorittene for flyging.

Joggesko og tursko lar deg bevege deg enkelt rundt på flyplassen så vel som i kabinen, samtidig som de forenkler passeringen gjennom sikkerhetskontrollene.

Klassiske joggesko, lette og fleksible, tilpasser seg alle kroppsformer og alle flylengder.

Tursko gir overlegen støtte og en polstret såle som er ideell for lange turer på flyplassen.

Mokkasiner uten snøre kombinerer eleganse og praktisk bruk, og er enkle å ta av og på på sekunder.

Sko du absolutt bør unngå på et fly

Høye hæler er fullstendig uegnet for å gå i midtgangen på et fly og for kilometerne man går på en flyplass.

Flip-flops, tang og åpne sandaler skaper hygieneproblemer (sprut i toalettet) og sikkerhetsproblemer ved nødevakuering.

Reisetøfler, som kan puttes i håndbagasjen, er en ideell løsning for å komfortabelt ta av seg sko under flyturen.

Klær og tilbehør du bør unngå når du flyr

Klær som skal legges i kofferten

Noen klær fortjener å bli hjemme på avreisedagen. Ultratynne jeans topper listen og blir ukomfortable etter bare én times sitting.

Tanktopper alene utsetter deg for kulde i kabinen, og klær du bryr deg om risikerer å bli skitne eller skadet under sikkerhetskontrollene.

Syntetiske materialer som ikke puster særlig godt og klær som inneholder metallelementer gjør det unødvendig vanskelig å passere gjennom sikkerhetsportene.

Den gylne regelen forblir enkelhet : diskrete møbler, laget av naturlige materialer, uten metalliske ornamenter.

Smykker og tilbehør som ikke skal brukes på fly

Å bruke flere smykker på flydagen skaper flere problemer enn det løser. Klokker, ringer, halskjeder, øredobber og belter må tas av ved sikkerhetskontrollen, noe som øker risikoen for tap eller glemsel.

Den klokeste løsningen er å pakke dem rett i bagasjen før du ankommer flyplassen.

Fullfør antrekket ditt med nyttige tilbehør

En lue og et skjerf for stilig reise

En baseballcaps eller en tynn lue oppfyller alle krav: praktisk, stilig og nyttig ved landing for å beskytte mot solen.

Etter flere timers flytur skjuler dette diskré tilbehøret slitt hår med avslappet eleganse.

Det tynne skjerfet eller hodeskjerfet utfører flere oppdrag samtidig.

Den beskytter mot den kalde klimaanlegget, brettes sammen på sekunder og er enkel å oppbevare. Et allsidig tilbehør som alltid bør pakkes i håndbagasjen.

Viktig komforttilbehør i kupeen

Tre tilbehør forvandler en flytur til en avslappende opplevelse. Ørepropper reduserer bakgrunnsstøy, naboers snorking og gjentatte kunngjøringer.

Søvnmasken eller øyemasken blokkerer omgivelseslys for å fremme søvn, både dag og natt.

Til slutt støtter nakkestøtteputen nakken og forhindrer stiv nakke under lange flyreiser; den festes praktisk talt til en ryggsekkstropp.

Råd for personer som er utsatt for sirkulasjonsproblemer på fly

Støttestrømper: en løsning å vurdere

Ifølge Verdens helseorganisasjon øker risikoen for dyp venetrombose (flebitt) to til tre ganger på flyreiser som varer i mer enn fire timer .

For personer som er utsatt for sirkulasjonsproblemer, tunge ben, ødem eller åreknuter, bør bruk av kompresjonsstrømper vurderes etter medisinsk råd, inkludert på korte flyreiser.

For å kunne ta på seg disse strømpene komfortabelt er det viktig å velge tilstrekkelig vide bukser . Løstsittende joggebukser eller vide bukser med elastisk linning er ideelle for dette formålet.

Tilpass klærne dine for å fremme blodsirkulasjonen

Klær uten kompresjon er fortsatt viktige for å fremme blodsirkulasjonen under flyturen. Løstsittende bukser, leggings uten kompresjon og fleksible stoffer forhindrer kompresjon av lemmene.

Bevegelsesfrihet kommer først , spesielt under lange timer med stillestående i stor høyde.

3 antrekksideer for kvinner som reiser med fly

Uformelt antrekk: maksimal komfort garantert

Et par joggebukser i pysjamasstil kombinert med en løstsittende genser og joggesko er selve symbolet på flykomfort. Denne kombinasjonen omfavner den avslappede siden fullt ut, samtidig som den beholder et polert utseende.

Ideell for lange flyreiser der hvile er avgjørende, lar den deg ankomme uthvilt og avslappet uten å se ut som om du har sovet i klærne.

Det elegante antrekket: stil og praktisk kombinert

Vide plisserte bukser eller bukser i lett, elastisk teknisk stoff, kombinert med en strikkegenser og loafers eller dressjoggesko, representerer den perfekte balansen mellom elegant og praktisk bruk.

Dette antrekket lar deg ankomme reisemålet ditt med et presentabelt utseende uten at det går på bekostning av komforten under flyturen. Det passer både for forretningsreiser og ferier.

Vide plisserte bukser i elastisk teknisk stoff

Finstrikket genser laget av naturlige fibre

Enkle og elegante loafers eller joggesko

Et tynt skjerf for å beskytte seg mot klimaanlegget

Hva man skal ha på seg på en kort flytur i Europa

Et mer avslappet, men likevel gjennomtenkt antrekk

For flyreiser under to timer kan klærne være mer avslappede og mindre fokusert på ekstrem komfort. Det er imidlertid fortsatt lurt å unngå ultratynne jeans, som er ukomfortable selv i korte perioder med sitting, og å overholde sikkerhetsprosedyrer.

Viktige justeringer selv for korte reiser

Selv på en kort flytur gjelder fortsatt noen anbefalinger. Sko som er lette å ta av, fravær av metallinnfatninger og begrenset bruk av store smykker forenkler sikkerhetskontrollen.

Et lett skjerf er også nyttig, ettersom klimaanlegget kan være intenst selv på en kort reise.

Det viktigste for et perfekt flyantrekk

De viktigste plaggene du bør ha i antrekket ditt

Et vellykket flyantrekk er avhengig av noen få grunnleggende elementer: komfortable og løstsittende underdeler , en topp laget av pustende naturmateriale, et ekstra varmt lag som en cardigan eller lett jakke, flate sko som er enkle å ta av og varme sokker laget av ull eller kasjmir.

Hver av disse delene bidrar til den generelle komforten på reisen.

Løse underbukser: leggings, joggebukser eller vide bukser i naturmaterialer

Pustende topp i bomull, TENCEL eller modal

Varmt lag: cardigan, genser eller lett jakke

Flate sko med slip-on-funksjon

Varme sokker i ull eller kasjmir

Håndbagasje: skifting av klær og praktiske nødvendigheter

En stor, myk kabinkoffert lar deg bære nødvendige ting og et komplett klesskift, noe som er uvurderlig dersom bagasjen din skulle bli borte. Klær med flere lommer gjør det enkelt å få tilgang til reisedokumenter.

Reisetøfler, en sovemaske, ørepropper og en nakkepute er et ideelt supplement til dette reisesettet.

Det viktigste i korte trekk: de beste tipsene for å kle seg riktig på et fly

De tre gylne reglene for et vellykket flyantrekk

Tre grunnleggende prinsipper styrer valget av effektivt flyantrekk. Å prioritere komfort og pustende naturmaterialer er den første absolutte regelen.

Å bruke lagdeling for å håndtere temperaturvariasjoner mellom flyplassen, kabinen og destinasjonen danner den andre søylen.

Å velge flate sko og klær uten metallelementer for å gjøre det lettere å sjekke er den tredje viktige regelen.

Tilpass klærne dine til flyturens varighet og destinasjon

Flyvningens varighet og destinasjonen påvirker direkte klesvalg. På en langdistanseflyvning blir pustende stoffer, løse snitt og komfortabelt tilbehør avgjørende.

På en kort flytur er mer avslappet antrekk helt akseptabelt, forutsatt at du følger noen grunnleggende regler. Uansett betyr det ikke å kle seg godt på reisen å ofre komfort: stil og praktisk bruk kan alltid gå hånd i hånd .