På et fly kan et tilbehør lindre numne ben under lange flyreiser.

Etter flere timer fast i et flysete er det vanskelig å komme seg unna den følelsen av tunge eller numne ben. Dette ubehaget er veldig vanlig på lange reiser, spesielt når kroppen ikke beveger seg mye. Ett tilbehør kan godt endre reiseopplevelsen: kompresjonsstrømper.

Hvorfor hovner beina opp på fly?

Langdistanseflyvninger er ikke alltid snille med blodsirkulasjonen. I flere timer blir du sittende med lite bevegelse, noe som bremser leggmusklenes arbeid. Disse musklene spiller en viktig rolle i å hjelpe blodet tilbake til hjertet. Når de brukes mindre, reduseres sirkulasjonen i beina. Resultatet: en følelse av tyngde, hovne ankler eller prikking kan oppstå.

I sjeldne tilfeller kan denne blodansamlingen også fremme dannelsen av en blodpropp i en dyp vene, et fenomen som kalles dyp venetrombose (DVT), noen ganger kalt «økonomiklassesyndrom». Ifølge Verdens helseorganisasjon vil omtrent én av 6000 personer utvikle symptomer relatert til en blodpropp etter en flytur på mer enn fire timer. Risikoen er fortsatt lav, men den eksisterer, spesielt for visse individer som er oftere eksponert.

Hvordan fungerer kompresjonssokker?

Støttestrømper gir et gradert trykk på beina: sterkere ved ankelen og lettere når du beveger deg oppover mot leggen. Denne kompresjonen bidrar til å forbedre blodsirkulasjonen og reduserer ansamlinger i beina. Resultatet: mindre hevelse, mindre tung følelse i beina og større komfort under reiser.

Disse sokkene, som lenge har vært knyttet til det medisinske feltet, har gjennomgått en betydelig modernisering. I dag er de tilgjengelige i mer komfortable materialer, en rekke snitt og stiler som ligner klassiske sokker. Med andre ord, det er ikke nødvendig å ofre stilen din for å reise komfortabelt.

Hva vitenskapelige studier sier

Forskning på emnet er ganske oppmuntrende. En Cochrane-gjennomgang oppdatert i 2021 analyserte 12 kliniske studier som involverte nesten 3000 passasjerer som hadde tatt flyreiser på mer enn fire timer. Resultatene viser at bruk av kompresjonsstrømper reduserer risikoen for asymptomatisk dyp venetrombose betydelig, det vil si blodpropp som ikke nødvendigvis forårsaker synlige symptomer.

Mer spesifikt utviklet omtrent 10 av de 1000 reisende som ikke brukte kompresjonssokker denne typen trombose. Blant de som brukte dem, falt dette tallet til omtrent 1 av 1000. Forskerne påpeker imidlertid at alvorlige komplikasjoner som lungeemboli fortsatt er svært sjeldne og vanskelige å måle statistisk i denne typen studier.

Gode vaner for å reise mer komfortabelt

Støttestrømper kan være nyttige, men de fungerer enda bedre når de kombineres med noen få enkle vaner.

Husk å reise deg regelmessig for å gå i midtgangen under en lang flytur, selv om det bare er i noen få minutter.

Å rotere anklene eller stramme leggene mens du sitter bidrar også til å stimulere sirkulasjonen.

Hydrering spiller også en viktig rolle: å drikke nok vann kan hjelpe kroppen med å takle reisen bedre.

Omvendt er det ikke ideelt for sirkulasjonskomforten å stå stille i timevis med beina i kors.

Et nyttig tilbehør, uten press eller påbud

Selvfølgelig opplever ikke alle lange flyreiser på samme måte. Noen reiser uten særlig ubehag, mens andre raskt synes beina føles tunge eller følsomme. Støttestrømper er derfor ikke en nødvendighet eller en essensiell del av å «reise godt». De representerer ganske enkelt et ekstra alternativ for å ta vare på komforten og kroppen din under lengre reiser.

For personer med tidligere venøse problemer, graviditet, overvekt eller kjente sirkulasjonsproblemer, anbefales fortsatt medisinsk rådgivning før en lang flytur.

Kort sagt, et lite og diskret tilbehør, kompresjonssokker, kan bli en av de beste allierte i håndbagasjen.