Det å reise mens man er gravid reiser mange legitime spørsmål. I de aller fleste ukompliserte svangerskap er det fortsatt fullt mulig å fly under graviditet .

Ingen internasjonale forskrifter forbyr gravide kvinner å fly. Avgjørelsen avhenger av graviditetsstadiet, kvinnens generelle helsetilstand og eventuelle obstetriske komplikasjoner.

Siden hvert svangerskap er unikt, er en personlig medisinsk vurdering viktig før noen reiseplaner.

Er det farlig å fly under graviditet?

Hovedrisikoen forbundet med flyreiser under graviditet er fortsatt venøs tromboembolisme . Langvarig immobilitet, dehydrering og endringer i blodkoagulasjon relatert til graviditet øker denne risikoen.

Langdistanseflyvninger på mer enn fire timer krever økt årvåkenhet.

Andre ubehagelige bivirkninger kan også oppstå. Den tørre kabinluften fremmer dehydrering, noe som forverrer eventuell kvalme eller tretthet. Korsryggsmerter forverres ofte ved langvarig sitting.

Trykkvariasjoner kan forverre gastroøsofageal refluks, som er vanlig under graviditet.

Disse risikoene kan imidlertid fortsatt håndteres med de riktige forebyggende tiltakene . De utgjør ikke en systematisk kontraindikasjon for flyreiser, med forbehold om en personlig vurdering av den medisinske situasjonen.

Når i svangerskapet kan man reise med fly?

Første kvartal: forsiktighet anbefales

I løpet av første trimester gjør kvalme, tretthet og risikoen for spontanabort lange reiser frarådelige.

Dehydrering, forverret av gjentatt oppkast, er en ekstra risikofaktor. Vi anbefaler å velge direkte og korte ruter.

Andre kvartal: det ideelle vinduet

Andre trimester , ofte kalt svangerskapets gylne periode , representerer det beste vinduet for reise. Kvalmen avtar, energien kommer tilbake, og magestørrelsen forblir moderat.

Det ideelle vinduet er mellom uke 18 og 24 .

Tredje kvartal: økende restriksjoner

Fra tredje trimester og utover blir restriksjonene strengere. Risikoen for for tidlig fødsel øker, og hevelsen i underekstremitetene intensiveres.

Det anbefales generelt å unngå å fly etter 37 uker med svangerskapet.

Hva er kontraindikasjonene og situasjonene der flyging bør unngås?

Visse medisinske tilstander er en formell kontraindikasjon for flyging.

De viktigste inkluderer trusselen om for tidlig fødsel med regelmessige rier, hemorragisk placenta previa, preeklampsi eller ukontrollert høyt blodtrykk.

Alvorlig anemi med hemoglobin under 8 g/dl, ukontrollert svangerskapsdiabetes, akutte infeksjoner, alvorlige ØNH-patologier som bihulebetennelse eller mellomørebetennelse, og en historie med venøs tromboembolisme uten passende profylakse kommer i tillegg.

Visse situasjoner krever utsettelse av avreise:

Nylig eller uforklarlig genital blødning

Regelmessige livmorsammentrekninger

Ruptur av fostervannssekken

Uforklarlig feber eller tegn på urinveisinfeksjon

Ukontrollert diabetes eller ustabilt høyt blodtrykk

Reisemål som ikke anbefales fortjener også oppmerksomhet. Områder med risiko for smittsomme sykdommer som Zika , malaria eller denguefeber bør unngås for enhver pris.

Isolerte regioner uten tilgang til fødselshjelp, destinasjoner i svært høye høyder over 3658 meter , og områder med intens varme som øker risikoen for dehydrering er lagt til denne listen.

Flyselskapets retningslinjer og nødvendige dokumenter

De fleste flyselskaper aksepterer gravide kvinner opptil uke 36 for et enkelt svangerskap, og opptil uke 32 for flerlingsgraviditeter.

Forskere fra Royal College of Obstetricians and Gynaecologists i Storbritannia bekrefter disse grensene som referanseanbefalinger.

Reglene varierer imidlertid avhengig av transportørene:

Ryanair : et flyerklæring er obligatorisk fra uke 28 og utover; flyging er forbudt etter uke 36 for enslige svangerskap.

: et flyerklæring er obligatorisk fra og utover; flyging er forbudt etter uke 36 for enslige svangerskap. easyJet : mulig frem til slutten av uke 35 for enkeltsvangerskap, frem til uke 32 for flerlingsvangerskap

: mulig frem til slutten av uke 35 for enkeltsvangerskap, frem til uke 32 for flerlingsvangerskap Air France : ingen restriksjoner eller medisinsk godkjenning kreves

: ingen restriksjoner eller medisinsk godkjenning kreves Air Transat : mulig opptil 35 uker uten begrensninger, legeerklæring kreves mellom 36. og 38. uke

: mulig opptil 35 uker uten begrensninger, legeerklæring kreves mellom 36. og 38. uke United Airlines : Legeerklæring kreves etter uke 36, utstedt 72 timer før avgang

Vi anbefaler å sjekke hvert selskaps retningslinjer før du foretar en reservasjon.

Viktige medisinske dokumenter inkluderer en legeerklæring datert 7 til 10 dager før avreise, en graviditetsjournal og en attest som spesifiserer forventet fødselsdato .

Forberedelser til reisen: viktige trinn og forsikring

Det er viktig å konsultere en gynekolog, jordmor eller allmennlege systematisk før enhver avreise.

Denne konsultasjonen før reisen gir mulighet for vurdering av helsetilstand, screening av kontraindikasjoner og innhenting av et sertifikat om ingen medisinske kontraindikasjoner .

Å oppdatere svangerskapsjournalen, innhente resepter på kompresjonsstrømper og diskutere kompatible vaksiner er blant de viktigste trinnene.

Når det gjelder administrative prosedyrer, er det lurt å sjekke retningslinjene for avbestilling av flyreiser og finne fødesykehus i nærheten av destinasjonen. Å notere lokale nødnumre øker reisesikkerheten.

Reiseforsikring fortjener spesiell oppmerksomhet. Det er viktig å sjekke graviditetsklausulen og dekningsvilkårene i tilfelle medisinske komplikasjoner eller for tidlig fødsel.

Noen kontrakter utelukker graviditetsrelaterte utgifter utover uke 28 , eller til og med fra uke 32. Svangerskap som følge av IVF eller flerlingsgraviditet krever økt årvåkenhet med hensyn til forsikringsunntak .

Praktiske tips for en hyggelig flytur mens du er gravid

Å velge et sete i midtgangen gjør det enklere å bevege seg ofte og gå regelmessig.

Sikkerhetsbeltet må justeres under magen, aldri over den. En korsryggpute forbedrer komforten betydelig ved lengre sitting.

Det anbefales fortsatt å bruke løse klær og sko som er lette å ta på, da ben og føtter hovner opp i høyden.

Forebygging av venøs trombose hviler på flere grunnpilarer:

Bruk medisinske kompresjonsstrømper (20–30 mmHg) fra morgenen på turen

(20–30 mmHg) fra morgenen på turen Øvelser for ankelfleksjon og -forlengelse og pedalbevegelser i sittende stilling

Stå opp og gå i midtgangen hvert 60. til 90. minutt

Unngå å krysse beina

Det er viktig å holde seg hydrert i små mengder. Unngå alkohol, overdrevent mye kaffe og kullsyreholdige drikker. Lette snacks som kjeks, ingefær eller mynte kan bidra til å redusere kvalme.

Sikkerhetsportene bruker radiobølger, som er trygge for babyen. Imidlertid er det fortsatt mulig å utøve en rett til manuell gjennomsøking.

Ved sammentrekninger, blødninger, brystsmerter eller ruptur av hinner, er det viktig å varsle mannskapet umiddelbart.

Langdistanseflyvninger og flerlingsgraviditeter: spesielle tilfeller

Langdistanseflyvninger øker risikoen for venøs tromboembolisme og krever økt årvåkenhet. Hydrering, regelmessig mobilisering og bruk av kompresjonsstrømper blir prioritert.

Å håndtere jetlag forstyrrer ofte et allerede skjørt søvnmønster. Å gradvis justere timeplanen din noen dager før avreise hjelper deg med å komme deg bedre.

Mellomlandinger gir en mulighet for sosialisering, men øker den generelle trettheten. For flerlingsgraviditeter innfører flyselskapene grenser fra uke 32, eller enda tidligere.

Siden risikoen for for tidlig fødsel er betydelig høyere, er spesialisert obstetrisk ekspertise avgjørende før enhver reisebeslutning.

Andre transportmidler under graviditet

Bilkjøring har sine egne begrensninger. Reiser over 300 km anbefales ikke. Pauser hver time begrenser tretthet og reduserer risikoen for trombose.

Ujevne veier bør unngås, og sikkerhetsbeltet bør alltid justeres under magen.

Toget er et av de mest passende transportmidlene under graviditet. Å velge et sete i midtgangen og å reise seg regelmessig forebygger effektivt risikoen for venøs trombose.

For cruise nekter de fleste rederier å tillate passasjerer over 24 ukers svangerskap. Noen godtar opptil 32 uker med en legeerklæring.

Risikoen for sjøsyke øker under graviditet. Det er viktig å sørge for at det er en lege om bord før man foretar en reservasjon.

Dine rettigheter basert på min erfaring som gravid passasjer

Gravide passasjerer har samme beskyttelse som andre reisende i henhold til den europeiske forskriften EU261 .

Ved vesentlig forsinkelse eller avbestilling kan det kreves erstatning på opptil 600 euro . Denne retten påvirkes ikke av graviditet.

Flyselskaper er pålagt å tilby prioritert assistanse ved ombordstigning , passende måltider og rullestolhjelp på forespørsel.

De kan med rette nekte ombordstigning etter fristen eller uten nødvendig medisinsk dokumentasjon, men enhver diskriminering basert utelukkende på graviditet er fortsatt forbudt.

Ved flyavbrudd styrker nøye dokumentasjon av alle forsinkelser og merutgifter ditt erstatningskrav. Graviditet kan derfor generere spesifikke behov som rettferdiggjør økt støtte.

Å forutse disse situasjonene ved å ta vare på alle støttedokumenter er en sunn fornuft-tilnærming for å reise med ro i sinnet.