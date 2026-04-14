En internettbruker deler sin teknikk for å brette klær for å optimalisere plassen i kofferten.

Å pakke en koffert kan fort bli en hodepine, med krøllete klær og plassmangel. På sosiale medier tilbyr innholdsskaperen @mademoiselleImanne en enkel, men genial metode for å optimalisere plassen. Hemmeligheten hennes? Å pakke klær flatt i stedet for å stable eller rulle dem sammen.

En tydelig og visuelt tiltalende organisasjon

Teknikken er basert på en veldig enkel idé: legg hvert plagg flatt i velstrukturerte lag. Som et resultat blir kofferten din umiddelbart mer organisert. Ikke mer kaos der alt er blandet sammen. Ved å bruke denne brettemetoden skaper du en ren, nesten visuell organisering som lar deg identifisere antrekkene dine på et blunk. Hvert plagg finner sin plass uten å knuse de andre, noe som gir et svært tilfredsstillende inntrykk av orden.

Denne typen pakking kan også forvandle forholdet ditt til å forberede kofferten. Du føler ikke lenger at du må holde ut avreiseprosessen; du setter nesten sammen et nøye utvalgt og uanstrengt utvalg av antrekk.

Mer tilgjengelige (og bedre bevarte) klær

Utover den estetiske appellen, gir denne metoden en reell praktisk fordel. Ved å legge klærne flatt, slipper du å pakke ut alt bare for å ta en enkelt t-skjorte. Hver kategori kan organiseres logisk: topper på den ene siden, underdeler på den andre, eller til og med komplette antrekk gruppert sammen. Dette sparer deg tid når du ankommer reisemålet, spesielt hvis du liker å opprettholde en viss harmoni i klesvalgene dine.

Et annet viktig poeng: klær er generelt mindre krøllete. Uten overdreven kompresjon eller stram rulling puster stoffene bedre. Favorittplaggene dine, enten de er flagrende, tettsittende eller mer delikate, vil derfor beholde formen bedre.

Et enkelt tips som alle er enige om.

På TikTok ble denne metoden raskt populær. I kommentarene under @mademoiselleImannes video roste mange teknikken som enkel, effektiv og hyggelig å bruke. Det som er spesielt tiltalende er at den ikke krever noe spesielt tilbehør eller ferdigheter. Det er ikke nødvendig å mestre komplekse bretteteknikker eller investere i dyre arrangører. Det samsvarer også med en bredere trend: å forenkle hverdagen samtidig som man opprettholder en viss estetikk. En godt pakket koffert betyr også et lettere sinn når det er på tide å reise.

Som med alle tips er selvsagt ikke denne teknikken en fast regel. Du kan tilpasse den til dine behov, vaner og typen klær du pakker. Tross alt gjenspeiler kofferten din reisestilen din, og uansett hvilken tilnærming du velger, er det viktigste å føle seg bra med valgene dine, i klær som får deg til å føle deg komfortabel og selvsikker.