À 43 ans, cette actrice révèle son ventre de grossesse sur le tapis rouge

Léa Michel
Sienna Miller a récemment créé la surprise aux Fashion Awards 2025 au Royal Albert Hall de Londres en dévoilant publiquement son ventre de grossesse. Enceinte de son troisième enfant – le deuxième avec son compagnon Oli Green – l’actrice, styliste et mannequin américano-britannique a choisi ce tapis rouge pour annoncer la nouvelle avec style.​

Un look bohème et transparent qui fait date

Sienna Miller portait une robe éthérée signée Sarah Burton pour Givenchy, issue de la collection printemps 2026, mêlant nostalgie des années 2000 et esprit Stevie Nicks. Ce choix glamour, avec des cheveux ondulés et un maquillage rosé, a transformé la grossesse en un moment mode iconique, loin des clichés de la maternité.​

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Over The Moon (@overthemoon)

Briser le tabou de la grossesse après 40 ans

Beaucoup saluent cette apparition comme « une victoire pour les femmes enceintes passées 40 ans », un sujet longtemps tabou. Au-delà de l’image médiatique, cette visibilité participe en effet à déconstruire les stéréotypes liés à l’âge et à la maternité, offrant une représentation inspirante pour celles qui choisissent d’avoir des enfants plus tard dans leur vie. Son choix de s’afficher sereine et rayonnante sur le tapis rouge résonne comme un message de confiance et d’affirmation : la maternité n’est ni une contrainte ni une limite, mais une expérience qui peut s’épanouir à tout âge. Dans un monde où les femmes sont souvent jugées pour leurs décisions personnelles, Sienna Miller devient ainsi un symbole de liberté, d’authenticité et de célébration de la vie à chaque étape.

Une influence mode qui dépasse les générations

Sienna Miller excelle à dicter les tendances sans suivre les normes : de ses looks bohèmes iconiques aux tenues de grossesse, elle démontre que le ventre rond peut être à la fois chic et inspirant. Sa capacité à mixer élégance naturelle et confort moderne transforme chaque apparition en moment fashion incontournable. Ce reveal booste déjà les recherches sur les « robes fluides », les « accessoires oversize » et le « glow de grossesse », influençant directement les collections et les moodboards de la mode 2026.

En résumé, Sienna Miller réaffirme que la grossesse après 40 ans mérite d’être fêtée sur les plus grands tapis rouges. Son choix mode casse les barrières, invitant toutes les femmes à embrasser cette étape avec confiance et élégance.

