Ten błąd podczas letnich spacerów może narazić Twojego psa na niebezpieczeństwo

Gdy temperatury rosną, spacery pozostają ważne dla dobrego samopoczucia psa. Jednak podczas fali upałów pewne nawyki mogą szybko stać się ryzykowne. Jeden błąd zasługuje na szczególną uwagę: zabieranie psa na rozgrzany grunt w najgorętszych godzinach dnia.

Smoła może stać się prawdziwą pułapką

Często myślimy o temperaturze powietrza… ale znacznie rzadziej o temperaturze gruntu. Jednak w palącym słońcu asfalt, asfalt, a nawet piasek mogą stać się piekielnie gorące. Ponieważ pies chodzi bezpośrednio na opuszkach łap, kilka minut wystarczy, by spowodować bolesne oparzenia. Zaczerwienione, podrażnione, popękane, a nawet pokryte pęcherzami opuszki łap to oznaki, że grunt był zdecydowanie za gorący. Spacer, który powinien być przyjemny, może zamienić się w naprawdę nieprzyjemne wspomnienie.

Bardzo prosta wskazówka przed wyjściem

Przed wyjściem możesz wykonać szybki test. Połóż wierzch dłoni lub stopy na asfalcie na 5 do 7 minut: jeśli poczujesz potrzebę natychmiastowego zdjęcia go, bo jest za gorąco, Twój pies poczuje to samo… idąc po nim. W takim przypadku najlepiej zmienić trasę, wybierając trawiaste, gruntowe ścieżki lub zacienione miejsca, a nawet przełożyć spacer na chłodniejszą porę.

Robimy co możemy podczas tej fali upałów.

Oczywiście, wszystko zależy od otoczenia. Jeśli mieszkasz w pobliżu parku, pola lub dużego trawnika, to idealnie. Twój pies może cieszyć się przyjemniejszym spacerem bez konieczności chodzenia po asfalcie, zwłaszcza wcześnie rano, gdy jest jeszcze chłodno.

Jednak w sercu miasta, gdzie beton jest wszechobecny, często trzeba się zmagać z ograniczeniami. Pies musi wyjść na zewnątrz, żeby się załatwić, a w zależności od rasy, wieku czy temperamentu, będzie potrzebował kilku wyjść w ciągu dnia. Celem jest zatem dostosowanie tych spacerów.

Jeśli to możliwe, wybieraj poranki i wieczory.

Jeśli nie możesz uniknąć wycieczki w ciągu dnia, wybierz trasę położoną w jak największym zacienieniu.

Możesz zabrać swojego psa na chwilę na trawiasty teren, jeśli jest mały, możesz skorzystać z wózka, jeśli zwierzę jest delikatne, lub nawet założyć mu ochronne buciki, jeśli sytuacja tego wymaga.

Kamizelka chłodząca może również zapewnić pewien komfort.

Na koniec ogranicz wyjścia do niezbędnego minimum: krótki spacer zaspokajający naturalne potrzeby organizmu jest lepszy niż dłuższa sesja zabawy lub biegania, gdy temperatura wynosi od 30 do 40°C.

Udar cieplny – ryzyko, którego nigdy nie należy lekceważyć

Psy znacznie gorzej radzą sobie z odprowadzaniem ciepła niż my. Chłodzą się głównie poprzez dyszenie, które w upały szybko staje się nieskuteczne. Nadmierne dyszenie, ślinienie się, nietypowe zmęczenie, trudności z chodzeniem lub jakiekolwiek nietypowe zachowanie powinny być natychmiastowym sygnałem ostrzegawczym. W takich przypadkach należy przerwać spacer, przenieść psa w chłodne miejsce, podać mu wodę i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii, jeśli stan psa się nie poprawi.

Niektóre psy są jeszcze bardziej wrażliwe

Nie wszystkie psy reagują na upały w ten sam sposób. Starsze psy, psy z nadwagą lub cierpiące na niektóre choroby są bardziej narażone. Rasy brachycefaliczne, rozpoznawalne po bardzo krótkich pyskach i płaskich pyskach, również wymagają szczególnej uwagi. Buldogi francuskie i angielskie, mopsy, shih tzu, boksery, cavalier king charles spaniel i dogi de bordeaux mogą odczuwać trudności z oddychaniem, gdy temperatura przekroczy 15–20°C (59–68°F). W przypadku tych ras spacery powinny być jeszcze staranniej zaplanowane.

Podsumowując: latem wybieraj najchłodniejsze godziny dnia, unikaj nagrzanego podłoża i przede wszystkim szanuj rytm życia psa – dzięki temu będzie on mógł w pełni cieszyć się spacerami, nawet gdy temperatura wzrośnie.