Cmentarz ten jest wyjątkowym hołdem dla wymarłych zwierząt.

Kiedy nasze zwierzęta odchodzą, rezerwujemy dla nich miejsce w kącie ogrodu i kopiemy prowizoryczny grób, który znika z biegiem lat. Jeśli pamięć o zwierzęciu pozostaje wyryta w naszych sercach, zasługuje ono na coś więcej niż dół czy jama, której lokalizacji wszyscy zapomną. Niektóre cmentarze, wciąż rzadkie w miastach, oferują im bardziej godny pochówek i należny hołd.

Cmentarze poświęcone naszym najwierniejszym towarzyszom

Prawie każdy postawił stopę na ponurych, szarych ścieżkach cmentarzy. Te miejsca kontemplacji, gdzie sztuczne kwiaty są jedynymi plamami koloru, są miejscami ostatniego spoczynku. Groby, w miarę dbane przez tych, którzy pozostali, dają wskazówki co do tożsamości swoich zmarłych. Ich imiona są wypisane złotymi literami lub reliefami, a ich osobowość ujawnia się poprzez symbole lub monogramy. Chociaż ludzie mają prawo do uroczystych pochówków i pośmiertnych pomników z marmuru, nie wszystkie żywe istoty cieszą się tym samym przywilejem w obliczu śmierci.

Zwierzęta, pełnoprawni członkowie rodziny, którzy wypełniają pustkę w domu równie mocno jak dziecko, mają bardziej minimalistyczne pogrzeby, bez trumny zamykającej się nad ich pyskiem. Ich ciała zazwyczaj lądują dwa metry pod ziemią, po drugiej stronie trawnika, bez żadnych znaków rozpoznawczych ani miejsca spotkania. Bez epitafium ozdobionego zdjęciami, bez nagrobka z wygrawerowaną łapą. Poza tym, że jest to przestępstwo, pochowanie zwierzaka w ogrodzie nie jest godnym końcem dla tego małego stworzenia, które ocierało nasze łzy swoim futrem i rozjaśniało tak wiele monotonnych dni.

Aby nasze zwierzęta mogły spocząć w pokoju gdzieś indziej niż wśród robaków, na ich cześć powstają cmentarze. Twórczyni treści na koncie @graveadventuresof_nursejenni niedawno odwiedziła jeden z takich cmentarzy. Ta kobieta przemierza ciche alejki tych nekropolii, przywracając po drodze pamięć o nieznanych zwierzętach. Ten cmentarz, zamieszkany przez martwe psy, koty i gryzonie, podtrzymuje historie istot o skróconym okresie życia.

Oddajemy cześć pamięci zwierząt i ludzi

Wbrew temu, w co niektórzy wciąż wierzą, na tej planecie nie ma gatunków „wyższych”, są tylko istoty pokrewne. A zwierzęta, które są jednocześnie naszymi powiernikami, przyjaciółmi, środkami uspokajającymi, uśmierzającymi niepokój i źródłem rozrywki, w końcu doczekały się pogrzebów godnych ich poświęcenia. Dlaczego ludzie mieliby sobie pozwolić na luksus nagrobka, podczas gdy zwierzęta muszą zadowolić się ledwo zagospodarowanym skrawkiem ziemi lub bezosobową urną?

Coraz więcej miast w końcu oferuje naszym pupilom to długo oczekiwane uznanie, pozwalając nam kontynuować nasze zadumane rozmowy i uczcić zmarłych towarzyszy piszczącymi kwiatami lub pluszowymi myszkami. Podczas swojego leniwego spaceru @graveadventuresof_nursejenni zatrzymuje się przy każdym z tych miniaturowych grobów, a emocje są wyczuwalne. Na nich nie ma twarzy, tylko nosy, wąsy i jedwabiste futro. Niektóre mają oprawione zdjęcia przymocowane do kamienia niczym medaliony, a inne zawierają ilustracje ich podobizny. Za każdym nagrobkiem kryje się historia – historia zwierzęcia, którego pamięć wciąż żyje.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jennifer Whitt (@graveadventuresof_nursejenni)

Ułatwiamy przeżywanie żałoby po naszych zwierzętach

Te groby, skrywające więcej skarbów niż groby naszych współbraci, są oazą żałoby, miejscami spotkań, zaproszeniem, by nigdy nie zapomnieć. Uosabiają one istnienie naszego zwierzęcia na Ziemi i pozwalają ludziom podtrzymywać tę więź, która nie jest już fizyczna, lecz duchowa.

Bo czasami ramka ze zdjęciem eksponowana na meblu lub zabawka przechowywana jako pamiątka minionej epoki nie wystarczają, by nawiązać kontakt z tym zmarłym zwierzakiem, którego nieobecność odczuwamy w każdym calu domu. Nawet jeśli lizanie naszego pupila jest wciąż żywe w naszej pamięci, a jego zapach wciąż nas prześladuje, czasem potrzebne jest namacalne przypomnienie, by lepiej zaakceptować tę smutną rzeczywistość.

Te miejsca oferują przestrzeń, w której można zaakceptować żałobę bez bagatelizowania jej. Utrata zwierzaka może być trudna do wytłumaczenia tym, którzy nigdy jej nie doświadczyli. Dla niektórych był to „tylko” pies, kot lub królik. Dla tych, którzy dzielili codzienne życie ze swoim zwierzakiem, był to pocieszający sygnał ostrzegawczy, obecność po powrocie z pracy, czujne oko w trudnych chwilach i drobna rutyna, która porządkowała ich dni.

Wizyta na grobie pozwala zachować pewien rytuał. Można zostawić kwiaty, porozmawiać cicho przez kilka minut lub po prostu usiąść przed nagrobkiem. Oczywiście nic nie wymaże nieobecności, ale ta wizyta nadaje namacalną formę żalowi i pamięci.

A z biegiem lat te małe groby wciąż przypominają nam, że zwierzę może zostawić po sobie ogromny ślad, nawet jeśli ważyło zaledwie kilka kilogramów. Bo ostatecznie niektórzy towarzysze, mimo czterech nóg, mokrego nosa i zdecydowanie zbyt krótkiego życia, zajmują czasem ważne miejsce w naszej historii.