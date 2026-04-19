Gumka do włosów na nadgarstku: dlaczego trzymanie jej to zły pomysł

Zawsze masz pod ręką gumkę do włosów, na wypadek gdyby włosy przeszkadzały i spadały Ci przed oczami. Ta ozdoba do włosów, która przydaje się na wietrze lub gdy luźne pasma Cię irytują, może służyć jako bransoletka. Idealnie dopasowuje się do nadgarstka i komponuje z Twoją zwykłą biżuterią. Tyle że, choć ta gumka jest praktyczna, tworzy okropny „efekt opaski uciskowej” i jest nieumyślnie szkodliwa dla zdrowia.

Elastyczna taśma w nadgarstku, uważaj na reakcje skórne

To długoletni nawyk. Od momentu, gdy nauczyliśmy się układać włosy bez pomocy mamy, zaczęliśmy nosić gumkę do włosów na nadgarstku dla wygody i praktyczności. Ponieważ szukanie gumki w pełnej torbie to jak szukanie igły w stogu siana, zdecydowaliśmy się na najprostsze rozwiązanie, stawiając na dostępność. Z gumką do włosów na nadgarstku możemy błyskawicznie ułożyć kucyk i zebrać niesforne włosy w kok. To ratunek na niepogodę, improwizowane sprinty po autobusie i testy koncentracji.

Ta gumka do włosów pozostaje na nadgarstku od rana do wieczora, niczym ozdoba. Nie zdajesz sobie sprawy z jej obecności, dopóki jej nie zdejmiesz i nie zauważysz uszkodzeń skóry. Nadgarstek wydaje się być przecięty. Nawet kajdanki wydają się mniej bolesne w porównaniu z nią. To narzędzie tortur ukryte pod postacią praktycznego dodatku. Ta gumka do włosów, oprócz łamania końcówek i niszczenia włosów każdym nieostrożnym cięciem, po cichu torturuje skórę.

Ta gumka do włosów, która chroni przed kłopotami z włosami, jest prawdziwą wylęgarnią bakterii. Resztki kosmetyków do włosów, zanieczyszczenia i wszelkiego rodzaju zarazki sprawiają, że jest ona skoncentrowanym źródłem pasożytów. Wyobraź sobie przez chwilę, że te substancje mogłyby przeniknąć do rany. Pewna Amerykanka przekonała się o tym na własnej skórze, odkrywając ropień w tym właśnie miejscu. Werdykt lekarza? Infekcja spowodowana tą codzienną gumką do włosów. „Bakterie przedostały się do jej organizmu przez skórę i mieszki włosowe, powodując poważną infekcję, która mogła z łatwością doprowadzić do sepsy, potencjalnie śmiertelnej choroby” – donosi lokalny serwis informacyjny Wlky.com.

Mały obiekt powodujący utrudnienia w ruchu

Ta gumka, zwisająca z nadgarstka, pozostawia ślady podobne do tych, jakie pozostawiają obcisłe dżinsy o dwa rozmiary za małe, ultrawytrzymałe biustonosze push-up i obcisłe skarpetki. Nie trzeba mieć dyplomu lekarskiego, żeby rozpoznać objawy problemów z krążeniem, zwłaszcza gdy odcisk na skórze jest niemal fioletowy, a dłonie przypominają lód. „Ograniczanie przepływu krwi do jakiejkolwiek części ciała – jakiejkolwiek części – nigdy nie jest rozwiązaniem idealnym, zwłaszcza przez dłuższy czas” – ostrzega Dhaval Bhanusali, dermatolog z Hudson Dermatology & Laser Surgery Center w Nowym Jorku, w wywiadzie dla HuffPost .

Elastyczna opaska naśladuje duszenie w nadgarstku, odcinając dopływ krwi. W rezultacie krew nie krąży prawidłowo w całym ciele. Nadgarstek wydaje się nienaturalnie blady i zimny w dotyku. Jeśli oprócz tych doznań odczuwasz mrowienie lub kłucie, natychmiast zdejmij gumkę; świadczy to o uszkodzeniu nerwów.

Subtelny, ale realny wpływ na zespół cieśni nadgarstka

Jeśli nie znasz anatomii ciała, kanał nadgarstka znajduje się u podstawy nadgarstka. To tunel z przodu nadgarstka. Pozwala on poruszać dłonią, machać nią jak zegarem z kukułką i chwytać różne przedmioty. Chociaż genetyka odgrywa znaczącą rolę w odczuwanym bólu, osoby piszące na klawiaturze przez cały dzień są bardziej narażone na zespół cieśni nadgarstka, podobnie jak osoby noszące na nadgarstku urządzenie przypominające opaskę uciskową.

W przypadku zespołu cieśni nadgarstka trudniej jest wykonywać proste ruchy, takie jak składanie prania czy mieszanie ciasta. Traci się również siłę, a nawet lekkie przedmioty wydają się ciężkie. Jednak pojedyncza gumka, zapięta na nadgarstku, ma minimalny wpływ na tę część ciała.

Są to bezpieczniejsze alternatywy dla tradycyjnych gumek

Nie ma mowy o tym, żeby pozwolić włosom dyktować Ci życie i rozstać się z tym akcesorium, które jest naprawdę przydatne w życiu codziennym. Jeśli jednak chcesz ćwiczyć origami z włosów z pełnym spokojem ducha, nie szkodząc swojemu zdrowiu, musisz przemyśleć swoje ulubione style. Możesz wybrać gumki do włosów XXL z jedwabiu lub lnu: mają tę zaletę, że są luźniejsze i utrzymują bezpieczną odległość od nadgarstka.

Mają również walory estetyczne. Zamiast wsuwać je na nadgarstek, można je zawiesić na zapięciu torby jak zawieszkę. Gumki spiralne są również mniej agresywne. Poza zabawnym i dziecinnym designem, mają tę zaletę, że są elastyczne i dobrze dopasowują się do nadgarstka, zamiast go uciskać.

A dlaczego nie wybrać szalika? Wymaga to nieco więcej umiejętności technicznych, ale można go przypiąć do rączki torebki i wyciągnąć z elegancją niczym eksperci od la dolce vita.

