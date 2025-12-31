Search here...

Według tego znanego fryzjera, te 5 kolorów włosów będzie dominować w 2026 roku

Fryzjerstwo
Fabienne Ba.
cottonbro studio/Pexels

W 2026 roku koloryzacja włosów nie jest już kwestią transformacji, lecz objawienia. Minęły czasy sztywnych i przesadnie dramatycznych efektów: w ich miejsce pojawiają się techniki, które szanują naturalną fakturę, odcień skóry i osobowość. Każda czupryna jest uważana za wyjątkową, piękną samą w sobie, a koloryzacja staje się narzędziem samoekspresji i dobrego samopoczucia.

1. Konturowanie włosów, sprzymierzeniec „zdrowego blasku”

Konturowanie włosów, będące w tym roku jednym z głównych trendów , znacznie wyprzedziło tradycyjne pasemka. Technika ta polega na strategicznym rozmieszczaniu punktów świetlnych wokół twarzy, niczym w makijażu wykonywanym na zamówienie. Cel? Podkreślenie rysów twarzy, złagodzenie kątów i rozświetlenie cery bez nadawania jej surowego wyglądu. Dopasowane do każdego kształtu twarzy i karnacji, konturowanie włosów podkreśla różnorodność twarzy i podkreśla naturalną harmonię. Rezultat jest subtelny, atrakcyjny i niezwykle elegancki.

2. Głęboki brąz z efektem lustrzanym

W 2026 roku brąz będzie mocnym i świetlistym kolorem. Zapomnij o matowych brązach: ta wersja bawi się intensywnymi refleksami i niemal płynnym połyskiem. Lustrzany efekt daje iluzję zdrowych, elastycznych i gęstych włosów. Dostępny w odcieniach od ciepłej czekolady po niemal czarną, kolor ten pasuje do każdego typu cery. Podkreśla naturalne bogactwo włosów i nadaje im pewny siebie i szykowny wygląd.

3. Roztopiona waniliowa blondynka, kwintesencja słodyczy

Blond roku 2026 to kwintesencja miękkości i ciepła. Ten mieszany, waniliowy blond rezygnuje z ostrych kontrastów, zapewniając płynne przejścia między odcieniami. Łapie światło niczym promień słońca, dodając twarzy blasku i świeżości. Ten kolor przywodzi na myśl delikatność, witalność i szykowną prostotę. Idealny dla osób, które chcą rozjaśnić włosy, zachowując jednocześnie naturalny i komfortowy wygląd na co dzień.

4. Ciepła pastelowa miedź

Delikatniejsza niż tradycyjna miedź, pastelowa miedź z roku 2026 koresponduje z blond tonami, tworząc świetlisty i przystępny look. Ten odcień emanuje miękkim ciepłem, które pasuje do wszystkich odcieni skóry, od najjaśniejszego do najbardziej złocistego. Podkreśla objętość, fakturę i naturalny urok włosów. To kolor, który emanuje życzliwością i pewnością siebie, nie przytłaczając twarzy.

5. Barwniki mineralne: powrót do podstaw

Zainspirowane naturą, mineralne odcienie na stałe zagościły w modzie: piaskowy blond, kasztanowa ochra, delikatne ziemiste tony. Te kolory oferują organiczną głębię i subtelne, niemal żywe refleksy. Dopasowują się do naturalnego kształtu włosów i nie nużą, niezależnie od pory roku. Autentyczne, kojące i eleganckie, ucieleśniają nieprzemijające piękno, zgodne z poczuciem własnej wartości i docenianiem własnej wyjątkowości.

Morał tej historii jest taki, że w 2026 roku kolor włosów nie ukrywa, lecz podkreśla. Celebruje wszystkie tekstury, wszystkie kształty i wszystkie tożsamości. To zaproszenie do pokochania swoich włosów, do ich eksponowania i do poczucia się w pełni sobą.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
