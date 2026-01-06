Search here...

Te kultowe perfumy, noszone przez Brigitte Bardot, pozostają kultowym klasykiem i bestsellerem.

Stworzony w 1925 roku Shalimar marki Guerlain to jeden z tych rzadkich zapachów, które potrafią przetrwać epoki, nie tracąc przy tym swojego uroku. Kojarzony z Brigitte Bardot i pewną ideą francuskiego glamouru, ten kultowy zapach wciąż urzeka zarówno miłośników ponadczasowej klasyki, jak i nowe pokolenia poszukujące zapachu z charakterem.

Zapach sprzed wieku, który wciąż jest pożądany

Zapach Shalimar powstał w połowie lat 20. XX wieku, inspirowany Ogrodami Shalimar w Indiach, i jest uważany za jeden z pierwszych orientalnych zapachów w historii. Jego wyjątkowa trwałość wynika z rzadkiej równowagi między wyrafinowaniem, urokiem i mocą zapachu. Prawie sto lat później, pozostaje bestsellerem w ekskluzywnych perfumeriach, takich jak Sephora.

Zapachowy podpis ikony

Brigitte Bardot przyczyniła się do kultywowania mitu Shalimar, czyniąc go jednym ze swoich ulubionych zapachów. Choć nie jest jego oficjalną orędowniczką, doskonale uosabia jego ducha: kobietę o wolnym duchu, niekonwencjonalną, daleką od „rozsądnych” norm. Noszenie Shalimaru to manifest silnej obecności, zapach, który jest jednocześnie afirmowany i pożądany.

Orientalno-waniliowy zapach, który stał się ponadczasowy

Siła Shalimar tkwi w jego śmiałej konstrukcji zapachowej: świetlista nuta głowy bergamotki, kwiatowo-pudrowe serce oraz orientalna baza łącząca otulające nuty wanilii, bursztynu, skóry i balsamu. Ten kontrast między początkową świeżością a czarującym ciepłem bazy tworzy prawdziwie rozpoznawalny, natychmiast rozpoznawalny na skórze zapach. To właśnie ta wyjątkowa nuta zapachowa sprawia, że jest to zapach „odruchowy”, do którego powraca się nawet po wypróbowaniu innych perfum.

Dlaczego nadal jest tak popularny?

W świecie przesyconym nowymi zapachami, Shalimar oferuje poczucie bezpieczeństwa poprzez swoją historię i urzeka swoją mocą. Przemawia zarówno do tych, którzy tęsknią za wielkimi klasykami, jak i do tych, którzy po raz pierwszy odkrywają prawdziwie wyjątkowy, orientalny zapach. Odrodzenie się tradycyjnych perfum i atrakcyjność kultowych zapachów również tłumaczą jego ponowny sukces: podarowanie lub otrzymanie Shalimar to wybór zapachu przesiąkniętego kulturą i emocjami.

Nowoczesny bestseller w Sephorze

Dostępny w kilku formatach wód perfumowanych, Shalimar pozostaje ważnym elementem oferty sklepów stacjonarnych i internetowych, co świadczy o jego niesłabnącej popularności. Jego zdolność do przekraczania trendów – od glamouru retro po współczesne pragnienia bogatych zapachów – czyni go pewnym wyborem w alejce perfum. To coś więcej niż tylko perfumy – stał się symbolem ponadczasowego stylu i niezaprzeczalnego blasku, od Bardot po współczesność.

Prawie sto lat po swoim powstaniu, Shalimar nadal króluje w niezwykle konkurencyjnym świecie perfum. Będąc jednocześnie dziedzictwem zapachowym, obiektem pożądania i manifestem wyzwolonej kobiecości, przenika pokolenia, nigdy nie tracąc swojej mocy.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
