Rynek kosmetyczny co roku zaskakuje nas nowościami, a zestawy prezentowe pozostają jednym z najdynamiczniejszych segmentów rynku.

Według badania NPD Group z 2023 r . sprzedaż zestawów kosmetycznych w Europie wzrosła o 12%, co było spowodowane dywersyfikacją asortymentu i wzrostem popularności personalizowanych prezentów.

Liczba ta wiele mówi o naszym zbiorowym apetycie na te starannie zapakowane małe ekraniki hojności.

Znalezienie odpowiedniego zestawu kosmetyków dla kobiet oznacza przejrzenie dziesiątek marek, formatów, budżetów i profili. Kto go oferuje? Na jaką okazję? Do jakiego typu cery lub rutyny?

Na wszystkie te pytania odpowiemy wspólnie, przedstawiając konkretne rekomendacje dostosowane do każdego typu sylwetki, każdego stylu i każdego pragnienia.

Dlaczego podarowanie zestawu kosmetyków w prezencie to nadal bezpieczny wybór

Zestaw upominkowy z kosmetykami nie stracił nic ze swojego prestiżu. Oferuje szereg zalet: jest atrakcyjny wizualnie, praktyczny jako prezent i często pozwala odkryć markę lub produkt, którego nie odważyłabyś się wypróbować samodzielnie.

Dla osoby otrzymującej prezent jest to również zaproszenie do zadbania o siebie, do dania sobie chwili tylko dla siebie.

Boże Narodzenie, urodziny , Dzień Matki, Walentynki... zawsze jest wiele okazji, aby w prezencie umieścić piękny , kobiecy zestaw kosmetyków .

Wbrew powszechnemu przekonaniu, nie potrzeba dużego budżetu, aby podarować prezent wysokiej jakości. Ceny wahają się od małych zestawów poniżej 20 euro do zestawów premium przekraczających 150 euro.

To, co szczególnie cenimy w obecnych zestawach prezentowych, to możliwość dopasowania ich do różnych profili.

W naszych kolekcjach znajdziesz teraz szeroką gamę faktur, odcieni i formatów, dzięki czemu możesz dokonywać wyboru bez konieczności pójścia na kompromis.

Różne rodzaje zestawów kosmetycznych dla kobiet

Zanim przejdziemy do rekomendacji, przyjrzyjmy się głównym kategoriom dostępnym na rynku. Zestawów jest tyle, ile potrzeb, a zrozumienie ich rodzajów pomaga w dokonaniu świadomego wyboru.

Zestawy do pielęgnacji twarzy i ciała

Te są prawdopodobnie najbardziej wszechstronne. Obejmują zabiegi nawilżające, serum, kremy odżywcze , a czasem również cenne olejki.

Marki takie jak L'Occitane en Provence , Nuxe czy Caudalie oferują w każdym sezonie przemyślane zestawy, w rozmiarach podróżnych lub w edycjach limitowanych, w eleganckich opakowaniach.

Zestawy te są odpowiednie dla każdego, niezależnie od rodzaju skóry. Aktualne formuły zawierają elastyczne składniki aktywne, takie jak kwas hialuronowy dla każdego rodzaju skóry lub masło shea dla skóry wymagającej dodatkowego odżywienia.

Ten rodzaj zestawu do pielęgnacji skóry doskonale nadaje się na pierwszy prezent, bez konieczności podejmowania ryzyka.

Dla kobiet, które preferują naturalne i organiczne formuły, zestawy np. marek Weleda i Melvita stanowią poważną alternatywę, zawierającą certyfikowane składniki i deklarowane zobowiązania dotyczące ochrony środowiska.

Kompletne zestawy do makijażu

Dobrze zaprojektowany zestaw do makijażu dla kobiet może całkowicie odmienić codzienną rutynę. Zazwyczaj zawiera palety cieni do powiek, szminki, tusze do rzęs i róże.

Marki takie jak Urban Decay , Too Faced i Charlotte Tilbury wyróżniają się co roku długo wyczekiwanymi edycjami kolekcjonerskimi.

To, co zauważyliśmy w ostatnich premierach, to lepsze uwzględnienie zróżnicowanych odcieni skóry .

Paleta odcieni jest szersza, podkłady dostępne są w kilku odcieniach, a kontury dopasowane są do różnych struktur twarzy. To mile widziana zmiana, dzięki której te zestawy są naprawdę wszechstronne.

Dla osób dysponujących mniejszym budżetem, marki popularne, takie jak NYX Professional Makeup czy elf Cosmetics, oferują kompletne zestawy za mniej niż 40 euro, bez rezygnowania z jakości pigmentu i trwałości.

Zestawy prezentowe perfum i kosmetyków do ciała

Perfumy pozostają jednym z najpopularniejszych prezentów kosmetycznych. Znane marki, takie jak Chanel , Dior , Yves Saint Laurent i Lancôme, oferują swoje kultowe zapachy w zestawach prezentowych, w towarzystwie pasujących balsamów lub żeli pod prysznic.

Dzięki tym zestawom zapachowym możesz odkryć świat perfum bez konieczności kupowania dużego flakonu.

Dostępne są również niszowe zestawy prezentowe dla osób preferujących bardziej ekskluzywne perfumy. Marki takie jak Diptyque , Maison Margiela Replica i Atelier Cologne oferują bardzo poszukiwane, odkrywcze rozmiary.

Dzięki temu możesz przetestować kilka zapachów zanim znajdziesz swój ulubiony.

Pielęgnacja włosów i zestawy do włosów

Często niedoceniane zestawy do pielęgnacji włosów cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Marki takie jak Kérastase , Christophe Robin i Olaplex oferują kompletne zestawy zawierające szampon, maskę i serum.

Zestawy te są dostosowane do konkretnych potrzeb: włosów farbowanych, kręconych, zniszczonych lub cienkich.

W przypadku naturalnie kręconych lub puszących się włosów marki takie jak Shea Moisture czy Pattern Beauty — założone w 2019 roku przez aktorkę Tracee Ellis Ross — oferują specjalnie opracowane rozwiązania.

Zestawy prezentowe stanowią szczególnie przemyślany podarunek dla kobiet o nietypowej strukturze włosów.

Jak wybrać odpowiedni zestaw kosmetyków do swojego budżetu

Budżet często wpływa na decyzje zakupowe, ale nie powinien być jedynym czynnikiem. Oferujemy przewodnik po przedziałach cenowych, który pomoże Ci dokonać wyboru.

Poniżej 30 euro: mała cena, duży wpływ

Możesz dać prezent bez nadwyrężania budżetu . Za mniej niż 30 euro znajdziesz mnóstwo podstawowych zestawów do pielęgnacji skóry, mini zestawów do makijażu lub nawilżających duetów.

Największe marki detaliczne — Garnier , Nivea , L'Oréal Paris — systematycznie oferują specjalne edycje w zależności od pory roku.

Sklepy z kosmetykami, takie jak Kiko Milano czy Sephora Collection, oferują również małe, starannie zapakowane zestawy prezentowe w eleganckich pudełkach. Opakowanie jest częścią atrakcyjności, a w tej kategorii cenowej staranność ta jest widoczna.

Zestawy te idealnie nadają się na prezenty dla członków zespołu, losowania nagród lub spontaniczne gesty między przyjaciółmi.

Kobiety, które uwielbiają naturalne rytuały pielęgnacyjne, w tym budżecie znajdą również zestawy zawierające olejki roślinne, balsamy do ust i maski w płachcie.

Kluczem jest przyjrzenie się składowi i konsystencji oferowanych produktów.

Między 30 a 80 euro: idealny balans jakości

Ten przedział cenowy oferuje najlepszy stosunek jakości do ceny. Mamy tu na myśli półluksusowe zestawy kosmetyków z bardziej wyrafinowanymi formułami, eleganckimi opakowaniami i starannie dobranymi kombinacjami produktów.

Często można tam znaleźć zestawy do pielęgnacji twarzy marek Vichy i La Roche-Posay , a także niektóre zestawy do makijażu marek NARS i MAC .

W tym przedziale cenowym można również znaleźć niedrogie profesjonalne zestawy do pielęgnacji włosów lub zestawy prezentowe perfum z miniaturami i pasującymi do nich kosmetykami.

Te zestawy to zazwyczaj bardzo miły prezent na ważne urodziny lub święta. Można je kupić zarówno w perfumeriach, jak i na specjalistycznych platformach internetowych.

Zalecamy sprawdzenie, czy marka oferuje inkluzywne wersje swoich odcieni lub formatów.

Niektóre z ostatnich kolekcji zawierają szersze spektrum odcieni i pojemności dostosowane do różnych codziennych zastosowań, co znacznie zwiększa praktyczną wartość zestawu.

Ponad 80 euro: wyjątkowe doświadczenie piękna

Powyżej 80 euro wkraczamy w świat luksusowych prezentów kosmetycznych . Znane marki kosmetyczne i perfumeryjne oferują swoje najlepsze zestawy: zestawy prezentowe La Mer , Sisley , Clé de Peau czy Guerlain .

Zestawy te często zawierają kultowe produkty w pełnym rozmiarze, wraz z akcesoriami lub w edycjach limitowanych.

Pielęgnacja, pakowanie i rozpakowywanie są starannie zaplanowane. Te zestawy są przeznaczone dla osób ceniących sobie luksus na co dzień lub tych, którym chcesz przekazać coś znaczącego.

Warto zauważyć, że niektóre marki premium oferują obecnie specjalne serie produktów dla różnych typów i profili skóry, dzięki czemu zabiegi stają się naprawdę spersonalizowane .

Miłośnicy zaawansowanych technologicznie zabiegów kosmetycznych mogą w tej kategorii cenowej znaleźć zestawy zawierające urządzenia do pielęgnacji urody, takie jak małe urządzenia do masażu lub wysokiej jakości narzędzia gua sha.

Inwestycja jest większa, ale przyjemność z użytkowania rozkłada się w czasie.

Aktualne trendy w zestawach prezentowych kosmetyków dla kobiet

Branża kosmetyczna dynamicznie się rozwija, a zestawy prezentowe dotrzymują kroku tym zmianom. Oto najważniejsze zmiany, jakie zaobserwowaliśmy w ostatnich premierach.

Rozwój „czystego piękna”

Konsumenci zwracają coraz większą uwagę na formuły. Czyste zestawy kosmetyków – wolne od substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, drażniących siarczanów i silikonów – stanowią obecnie znaczącą część rynku.

Pionierskie marki, takie jak Ilia Beauty , RMS Beauty czy Ere Perez, oferują spójne zestawy z produktami, które spełniają swoje obietnice.

Trend ten odpowiada na realne zapotrzebowanie: chęć dbania o siebie bez narażania swojego zdrowia i środowiska.

Certyfikaty takie jak Cosmos Organic czy ECOCERT stanowią dodatkową gwarancję, której obecnie wiele osób poszukuje przy zakupie.

Rozwój zestawów prezentowych z możliwością personalizacji

Jedną z najciekawszych innowacji ostatnich lat jest możliwość skomponowania własnego pudełka .

Sprzedawcy detaliczni, np. Sephora , czy niektóre specjalistyczne sklepy internetowe umożliwiają wybranie każdego produktu, dodanie spersonalizowanej wiadomości i wybór opakowania.

Ten format idealnie odpowiada na potrzebę spersonalizowanego prezentu.

Jeśli chodzi o rozmiary i formaty, ta personalizacja jest znaczącą zaletą. Możesz wybrać produkty dopasowane do konkretnego profilu, zamiast zadowalać się generycznym zestawem.

To sposób na pokazanie, że pomyślałeś o danej osobie, jej rzeczywistych potrzebach i preferencjach.

Zrównoważone i ekologiczne piękno

Opakowania również ewoluują. Wiele marek stosuje obecnie opakowania nadające się do recyklingu, butelki wielokrotnego użytku lub materiały pochodzenia biologicznego.

Wpływ na środowisko zestawu prezentowego jest kryterium zakupu dla coraz większej liczby konsumentów. Zestawy bezodpadowe lub z możliwością ponownego napełnienia pojawiają się w sklepach Lush , The Body Shop i Aesop .

To nie tylko chwilowa moda; to głęboka transformacja branży. Oferowanie ekologicznego pudełka z kosmetykami to również przekazywanie wartości.

Coraz więcej kobiet jest na to wrażliwych, niezależnie od wieku i stylu życia.

Nasze praktyczne wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego zestawu kosmetyków dla kobiet

Zanim sfinalizujesz zakup, wykonaj kilka prostych kroków, które mogą sprawić, że piękny prezent, który zostanie dobrze przyjęty, będzie jedynie prezentem, który pozostanie w szufladzie.

Poznanie preferencji danej osoby

To pierwsze pytanie, które należy zadać. Czy dana osoba preferuje makijaż czy pielęgnację skóry? Czy lubi perfumy kwiatowe czy drzewne? Czy używa produktów naturalnych czy konwencjonalnych?

Im bardziej trafny wybór, tym skuteczniejszy prezent. Wystarczy rzut oka do łazienki lub dyskretne pytanie do bliskich.

Kobiety z ugruntowaną rutyną pielęgnacyjną najlepiej wybierają produkty uzupełniające te, których już używają. Duplikacja ulubionego produktu lub dodanie dodatkowego kroku do codziennej pielęgnacji zawsze będzie mile widziane.

Sprawdź skład i kompatybilność

Zestaw prezentowy może wyglądać olśniewająco, ale zawierać niekompatybilne ze sobą produkty. Na przykład, serum z witaminą C i retinol w jednym zestawie wymagają pewnej wiedzy, aby prawidłowo je stosować.

Upewnij się, że produkty w pudełku tworzą spójną całość.

Jeśli masz wrażliwą skórę, sprawdź, czy zestaw nie zawiera powszechnych alergenów, takich jak drażniące olejki eteryczne lub niektóre konserwanty.

Zestawy dermatologiczne — np. marki Avène lub Bioderma — są często bezpieczniejsze dla tego typu skóry.

Przewidywanie kluczowych momentów roku

Zestawy prezentowe z limitowanej edycji wyprzedają się błyskawicznie. W okresie świątecznym najlepsze produkty często są niedostępne już w połowie listopada. Zamówienie z wyprzedzeniem gwarantuje duży wybór i pozwala uniknąć rozczarowania.

Podobnie jest z Dniem Matki w maju lub z urodzinami – najlepiej zaplanować wszystko z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Platformy takie jak Sephora , Nocibé , Marionnaud czy strony internetowe marek często oferują powiadomienia o dostępności lub możliwość składania zamówień w przedsprzedaży. Zapisz się do ich newsletterów, aby nie przegapić oczekiwanych premier.

Pomysły na zestawy prezentowe z kosmetykami dla każdego typu kobiety

Na koniec przedstawiamy kilka konkretnych sugestii opartych na profilach, które pomogą Ci zawęzić wybór i nie zgubić się w gąszczu ofert.

Dla kobiety stawiającej na minimalizm idealny będzie 3-etapowy zestaw do pielęgnacji twarzy – żel oczyszczający, serum i krem – od The Ordinary lub CeraVe . Skuteczny, bez zbędnych dodatków i naprawdę przydatny każdego dnia.

Dla entuzjastów makijażu , kolekcjonerska paleta cieni do powiek w połączeniu z tuszem do rzęs i eyelinerem Urban Decay lub Charlotte Tilbury będzie strzałem w dziesiątkę. Świąteczne edycje limitowane tych marek są zawsze starannie dobrane.

Dla kobiet, które cenią sobie ogólne dobre samopoczucie , zestaw łączący pielęgnację ciała i kąpieli — kula do kąpieli, balsam do ciała, suchy olejek — marek Rituals lub L'Occitane zapewni chwilę prawdziwego relaksu.

Zestawy te są cenione za natychmiastowy efekt otulenia.

Dla młodej kobiety, która odkrywa pielęgnację skóry , idealny jest zestaw startowy z miniaturowymi produktami – kremem nawilżającym, żelem oczyszczającym i maską. Pozwala to na swobodne testowanie produktów i udoskonalanie ich z czasem.

Marki takie jak Embryolisse czy Bioderma oferują tego typu niedrogie i skuteczne zestawy.

Dla kobiety, która akceptuje swoją wyjątkowość — a jest wiele takich osób, które chcą produktów, które naprawdę odzwierciedlają to, kim są — zestawy upominkowe od marek stawiających na reprezentację i inkluzywność, takich jak Fenty Beauty Rihanny czy Haus Labs Lady Gagi , wysyłają silny komunikat.

Kolekcje te celebrują piękno w całej jego różnorodności.

Znalezienie idealnego zestawu kosmetyków to również kwestia znaczenia

Poza produktami i cenami, wręczenie damskiej kosmetyczki to sposób na wysłanie komunikatu: o dbaniu o siebie, o trosce o innych, o dzieleniu się przyjemnością. Gest jest równie ważny, jak zawartość pudełka.

Żyjemy w czasach, w których kobiety domagają się prawa do wyboru siebie, do dbania o siebie w sposób, który uważają za stosowny, we własnym tempie, bez konieczności reagowania na zewnętrzne wymagania.

Dobrze dobrana skrzynka towarzyszy tej wolności: oferuje, nie narzucając, sugeruje, nie dyktując. Być może to jest jej największa zaleta.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na dyskretny i funkcjonalny zestaw , czy na spektakularną gablotę godną witryn sklepowych na Place Vendôme, intencja pozostaje ta sama: czynić dobro. I tego nie zastąpi żaden budżet.

Poświęć czas na wybór, zapoznaj się z opcjami, zaufaj swojej wiedzy na temat danej osoby — a Twój prezent zawsze będzie idealny.

Rynek będzie się nadal rozwijał, formuły będą udoskonalane, a zobowiązania wobec marek będą się umacniać.

Będziemy śledzić rozwój sytuacji, aby oferować Wam najlepsze utwory, sezon po sezonie, na tym samym wysokim poziomie i z tą samą przyjemnością dla wszystkich.