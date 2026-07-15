Ten minimalistyczny manicure staje się trendem sezonu.

Makijaż
Léa Michel
@neat_pure / Instagram

Minęły czasy paznokci przeładowanych wzorami, kolorami i wyrafinowanymi detalami: w tym sezonie prostota gra pierwsze skrzypce. Minimalistyczny manicure urzeka swoją dyskretną elegancją, łatwością wykonania i ponadczasowym urokiem. To trend, który celebruje naturalne piękno, dając jednocześnie każdemu swobodę wyboru tego, co odzwierciedla jego własny styl.

Urok odcieni nude

Gwiazda tego trendu? Delikatne, naturalne kolory. Beż, pudrowy róż, krem, mleczna biel, a nawet półprzezroczyste wykończenia: odcienie nude stają się nieodzowne. Ich siła tkwi w prostocie. Z łatwością dopasowują się do każdej stylizacji, tworzą świeży look i subtelnie podkreślają dłonie. Świetliste i eleganckie, te odcienie przechodzą sezony, nie tracąc przy tym na atrakcyjności, co czyni je szczególnie łatwym wyborem na co dzień.

Silna inspiracja „czystą dziewczyną”

Minimalistyczny manicure wpisuje się w estetykę „clean girl”, która podkreśla naturalne, dopracowane i harmonijne piękno. Celem nie jest zmiana wyglądu, ale podkreślenie tego, co już masz, za pomocą kilku prostych kroków. Krótkie lub nieco dłuższe paznokcie, zaokrąglony lub kwadratowy kształt, błyszczące lub satynowe wykończenie: wszystkie wersje są możliwe. Kluczem jest stworzenie poczucia równowagi i komfortu, a efekt pozostanie wierny Twojej osobowości.

Subtelne detale, które urozmaicają doznania.

Ten trend oferuje liczne możliwości dla tych, którzy chcą dodać odrobinę oryginalności. Manicure francuski powraca w delikatniejszej, delikatniejszej wersji, z subtelną linią, która unowocześnia ten klasyk. Manicure „glazurowany”, z perłowym, lekko perlistym efektem, również cieszy się niesłabnącą popularnością. Aby uzyskać bardziej kreatywny efekt, wystarczy prosty detal: graficzna linia, mała kropka lub połyskujący akcent dodadzą charakteru, zachowując jednocześnie czysty, minimalistyczny wygląd.

Praktyczny, codzienny trend

Oprócz walorów estetycznych, minimalistyczny manicure cieszy się popularnością również ze względu na swoją praktyczność. Wymaga minimalnego sprzętu, można go łatwo wykonać w domu i lepiej sprawdza się w przypadku drobnych, codziennych problemów niż skomplikowane zdobienia. Dodatkową zaletą jest to, że dzięki kolorom zbliżonym do naturalnego odcienia paznokcia, odrosty są często mniej widoczne. Pozwala to dłużej cieszyć się harmonijnym efektem bez konieczności częstych poprawek.

Trend, nie obowiązek

Choć minimalistyczny manicure jest wszechobecny w tym sezonie, pozostaje on przede wszystkim źródłem inspiracji, a nie zasadą, której należy przestrzegać. Malowanie paznokci, wybór żywego koloru, wybór naturalnych paznokci, a nawet malowanie gołymi rękami – wszystkie opcje są dozwolone. Zadbane dłonie czy stopy nie są warunkiem dobrego samopoczucia ani elegancji. Niektórzy lubią rozpieszczać swoje paznokcie manicurem, podczas gdy inni preferują naturalny wygląd, a oba wybory zasługują na celebrację. Najważniejsze to robić to, co się lubi, kiedy się chce, bez presji.

Czysty, wszechstronny i łatwy do personalizacji, minimalistyczny manicure potwierdza swój status nieodzownego trendu. Przypomina nam, że udany makijaż nie musi być spektakularny, aby został doceniony: czasami prostota wystarczy, by stworzyć styl odzwierciedlający Twoją osobowość.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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