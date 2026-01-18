Paznokcie, które zmieniają się z każdym Twoim kaprysem? Fikcja staje się rzeczywistością

Jeśli dorastałeś w latach 90., prawdopodobnie pamiętasz te wrażliwe na ciepło lakiery do paznokci, które zmieniały kolor pod wpływem światła słonecznego lub wody. Cóż, to innowacja kosmetyczna zupełnie innego rodzaju. Marka wprowadziła na rynek inteligentne paznokcie, które można spersonalizować kilkoma kliknięciami i dopasować do nastroju lub stroju. Gadżet godny science fiction, który wkrótce pojawi się w Twojej łazience.

Kolejny wyczyn technologii kosmetycznej

Wyobraź sobie świat, w którym możesz dowolnie zmieniać swój manicure bez konieczności wizyty w salonie. Świat, w którym ta urocza pasja nie jest obowiązkiem ani stratą czasu, a jedynie zwykłą formalnością. Równoległy wszechświat, w którym możesz nosić paznokcie kameleonowe, personalizowane kilkoma kliknięciami. Nie, to nie nowy scenariusz Czarnego Lustra ani dystopijnej historii o pięknie. To rzeczywistość: technologia wkracza do naszych rytuałów pielęgnacyjnych, obiecując ułatwienie życia. Ale czy naprawdę jesteśmy gotowi powierzyć tę delikatną pracę sztucznej inteligencji i porzucić stylistkę paznokci?

Po nakładce, gotowe do użycia paznokcie, konkurujące ze sobą w coraz bardziej wyszukanych wzorach, a także pierścionki i zdejmowane ozdoby, ustępują miejsca eleganckim paznokciom! To nowatorskie dzieło startupu iPolish, który zaprezentował swój wynalazek na targach Consumer Electronics Show (CES) 2026 w Las Vegas. Te paznokcie przewyższają wszystko, czego do tej pory doświadczyliśmy. Lakier do paznokci, który zmywa się, tworząc efekt skóry węża, i holograficzne lakiery nawierzchniowe to w porównaniu z nimi dziecinna igraszka.

Nie potrzeba lakieru ani pociągnięć pędzlem, aby odmienić swoje paznokcie. Technologia iPolish jest przełomowa: pozwala zmienić kolor paznokci bez użycia rozpuszczalników. Ale jak to się dzieje? Te paznokcie, przypominające zwykłe tipsy, są wzbogacone elektroforetycznymi nanopolimerami. Sprzedawane z „magiczną różdżką” – a raczej podłączonym urządzeniem – transformują się za pomocą aplikacji mobilnej.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez iPolish (@ipolish_inc)

Cyfrowe sztuczne paznokcie do indywidualnego manicure

Te paznokcie nowej generacji, przekraczające nasze najśmielsze marzenia i spełniające fantazję o szybkim manicure, zaspokajają żarliwą potrzebę indywidualizmu. Można je poprawić zdalnie, bez wysiłku i bez ryzyka załamania nerwowego. Bo powiedzmy sobie szczerze: nakładanie lakieru do paznokci to ćwiczenie cierpliwości, a każdy błąd oznacza zaczynanie wszystkiego od nowa.

Film demonstracyjny daje nam jaśniejszy obraz nieograniczonych możliwości tego urządzenia. Młoda kobieta, która prezentuje urządzenie, wybiera kolor z szerokiej palety i dobiera odcień pasujący do jej aktualnego nastroju. Chwyta za swój niesamowity gadżet i na naszych oczach, wciąż nieprzyzwyczajonych do takich sztuczek, jej paznokcie zmieniają kolor z zielonego na pomarańczowy. W dziesięć sekund dokonuje tego, co nam zajmuje godzinę. Ten zabieg kosmetyczny na żądanie jest bezprecedensowy. A stylistki paznokci już się martwią.

Futurystyczne stworzenie, które dzieli opinie

Te futurystyczne paznokcie, które mogłyby być częścią kostiumu Trinity lub pomysłem wizjonerskiego filmowca, są dostępne w przedsprzedaży przed oficjalną premierą w czerwcu. Ile kosztuje natychmiastowy, personalizowany manicure? Zestaw zawierający 24 paznokcie w 12 standardowych rozmiarach, magiczną różdżkę i kabel do ładowania USB-C kosztuje 95 dolarów.

Choć te połączone paznokcie wciąż są w fazie rozwoju i nie dorównują skrupulatnej pracy profesjonalnych stylistów paznokci, zwiastują nową erę piękna: bardziej bezpośrednią i wspomaganą. W dobie masek LED i mówiących luster budzą one zarówno entuzjazm, jak i sceptycyzm. „Bardzo mnie intrygują, żeby je wypróbować” – wykrzykuje jedna z osób. „To ciekawe rozwiązanie dla osób z alergią na lakier do paznokci” – dodaje inna. Niektórzy jednak narzekają na efekt końcowy, uważając go za zbyt prymitywny, by w pełni go docenić.

Te zaawansowane technologicznie paznokcie, pasujące do naszego zabieganego trybu życia, nie cieszą się powszechną popularnością. Są zbyt awangardowe dla maniaczek piękna, które postrzegają manicure jako sztukę, a nie jako szybkie i łatwe zadanie.