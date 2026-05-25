„Kosmetykoreksja”, obsesja na punkcie piękna, która niepokoi rodziców

Dzięki dziesięcioetapowym rytuałom pielęgnacyjnym i filmom promującym „rozświetlenie”, uroda coraz częściej wkracza w życie dzieci w coraz młodszym wieku. W mediach społecznościowych jeden trend jest zarówno intrygujący, jak i niepokojący: „kosmetikoreksja”, czyli wczesne dążenie do „idealnej skóry”, które rodzi liczne pytania dotyczące wizerunku i samopoczucia młodych ludzi.

Obsesja na punkcie „idealnej skóry” od najmłodszych lat

„Kosmetykoreksja” nie jest oficjalną diagnozą medyczną, lecz terminem coraz częściej używanym do opisania nadmiernego skupienia się na pielęgnacji skóry i wyglądzie. Dotyka ona głównie dzieci w wieku przed nastoletnim i nastolatków, czasami już w wieku 9-10 lat. W tym kontekście rutyna pielęgnacyjna staje się niezwykle skomplikowana: liczne środki oczyszczające, serum, maski nawilżające, płatki pod oczy i tak zwane kremy „przeciwstarzeniowe”. Produkty pierwotnie przeznaczone dla dorosłych trafiają zatem do codziennego życia dzieci, które wciąż się rozwijają.

Zjawisko to rodzi pytania, ponieważ już na wczesnym etapie może zaszczepić w nas trudną ideę: że skóra powinna być „idealna”. Specjaliści sugerują wówczas niekiedy lękliwy stosunek do wyglądu, kosztem prostszego i spokojniejszego podejścia do dbania o siebie.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez The Truth About Cosmetics / Ingredients (@thetruthaboutcosmetics)

TikTok i „Sephora Kids”: kiedy media społecznościowe przyspieszają trend

Media społecznościowe odgrywają kluczową rolę w tej ewolucji, zwłaszcza TikTok. Na platformie filmy z zabiegami pielęgnacyjnymi skóry czy zakupami kosmetyków gromadzą miliony wyświetleń, często z udziałem nastolatek lub bardzo młodych influencerek.

Fenomen „Sephora Kids” ilustruje ten trend: dzieci i młodzież pasjonują się kosmetykami i często odwiedzają sklepy takie jak Sephora, naśladując gesty i nawyki inspirowane treściami online. Filmy prezentują modne produkty – nawilżające serum, maseczki do ust, olejki do włosów – w zabawny i przystępny sposób. Jednak takie podejście może znormalizować rutyny nieodpowiednie dla „młodej” skóry.

Dochodzi do tego siła algorytmów: prosta interakcja z treściami dotyczącymi urody może błyskawicznie przekształcić kanał informacyjny w ciągły strumień porad dotyczących pielęgnacji skóry, wzmacniając tym samym przekonanie, że złożona rutyna jest niezbędna, aby „dbać o siebie”.

Rosnące obawy rodziców i specjalistów

Wielu rodziców kwestionuje tę wczesną presję podporządkowania się kanonom piękna. Poza aspektem finansowym, który czasami może mieć istotne znaczenie, specjaliści ostrzegają przede wszystkim przed wpływem psychologicznym. Wielokrotne narażenie na bardzo wysokie standardy piękna może negatywnie wpływać na pewność siebie. Przekonanie, że nieistniejące „niedoskonałości” należy korygować lub że starzenie się należy przewidywać od dzieciństwa, może osłabić relację dziecka z własnym ciałem i samooceną.

Dermatolodzy wskazują także na konkretne ryzyko: niektóre produkty zawierające silne składniki aktywne, takie jak kwasy złuszczające czy retinol, nie są odpowiednie dla „młodej” skóry i mogą powodować podrażnienia lub uczulenia skóry.

Włochy torują drogę europejskiej refleksji

W obliczu skali problemu, Włochy wszczęły dochodzenie w sprawie niektórych praktyk marketingowych związanych z kosmetykami skierowanymi do nieletnich. Władze są szczególnie zainteresowane rolą mikroinfluencerów oraz treściami promocyjnymi uznanymi za potencjalnie zbyt sugestywne. Celem jest zbadanie, czy niektóre strategie marketingowe zachęcają dzieci do spożywania produktów nieprzeznaczonych dla nich. Zainteresowane marki z kolei twierdzą, że nie są bezpośrednio skierowane do nieletnich.

Wspieranie bez zabraniania: znalezienie równowagi

Eksperci nie opowiadają się za całkowitym zakazem stosowania kosmetyków, lecz za ustrukturyzowanym podejściem dostosowanym do wieku. Prosta rutyna skoncentrowana na higienie i dobrym samopoczuciu zazwyczaj wystarcza dla „młodej” skóry. Otwarta komunikacja pozostaje kluczowa. Zrozumienie zainteresowania nastolatków tymi praktykami pozwala na dyskusję na szersze tematy: pewność siebie, wpływ mediów społecznościowych i kształtowanie wizerunku.

W cyfrowym świecie, w którym standardy estetyczne krążą błyskawicznie, wyzwaniem nie jest odrzucenie kosmetyków, ale umieszczenie ich w łagodniejszej, bardziej inkluzywnej i troskliwej perspektywie. Piękno, które towarzyszy rozwojowi osobistemu, a nie go narzuca.