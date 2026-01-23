Search here...

Oscary 2026: Nowa kategoria zaskakuje przede wszystkim nominacjami kobiet

Kultura
Léa Michel
Extrait du film « One Battle after Another » (2025)

Po raz pierwszy w swojej historii Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej docenia pracę kierowników obsady. To pozytywny sygnał dla branży, zwłaszcza że większość nominowanych w tej pierwszej kategorii to kobiety.

Historyczne wydarzenie w Hollywood

To mała rewolucja w świecie kina: Oscary 2026 będą miały nową kategorię poświęconą reżyserii obsady (Osiągnięcia w obsadzie). Nagroda ta, utworzona ponad 20 lat po ostatnim nowym wyróżnieniu – dla najlepszego filmu animowanego z 2001 roku – ma na celu podkreślenie istotnego ogniwa w procesie powstawania filmu, często pozostającego w cieniu.

Spośród 10 filmów znajdujących się na pierwszej liście kandydatów, 9 zostało wyreżyserowanych przez kobiety, co stanowi bezprecedensowe uznanie dla zawodu, w którym przez długi czas dominowały kobiety, a który nie był w pełni doceniany.

Pierwsze nazwane

Wśród pierwszych nominowanych znalazło się kilka czołowych postaci w branży:

  • Nina Gold za Hamnet, adaptację powieści inspirowanej życiem syna Szekspira.
  • Jennifer Venditti, dla "Marty'ego Supreme".
  • Cassandra Kulukundis za „Jedna bitwa po drugiej”.
  • Francine Maisler za „Sinners” już uważana jest za jedną z faworytek.
  • Gabriel Domingues, jedyny mężczyzna na liście, za rolę w filmie „Tajny agent”.

Przewaga kobiet nie jest przypadkowa: Oddział Reżyserów Castingu Akademii, utworzony w 2013 r., liczy około 160 członków, w większości kobiet.

Zawód, który przez długi czas był niewidoczny

„Docenienie przez Akademię to długo oczekiwany moment” – powiedziała dyrektorka castingu Francine Maisler w wywiadzie dla Variety . Dla niej to wyróżnienie „przywraca castingowi rangę istotnego wkładu artystycznego i narracyjnego w kino”. Opowiedziała, jak po przeszukaniu klubów bluesowych i szkół artystycznych w Atlancie znalazła młodego Milesa Catona do filmu „Sinners”.

Podobny entuzjazm podzielała dyrektorka castingu Nina Gold, która odkryła Jacobiego Jupe, odtwórcę głównej roli w „Hamnecie”, po pięciu kolejnych przesłuchaniach. „To aktor o niezwykłym talencie, który znalazł się dokładnie we właściwym miejscu o właściwym czasie” – powiedziała.

Długo oczekiwane i symboliczne uznanie

Ta kategoria w końcu docenia fundamentalną rolę reżyserów castingu w sukcesie filmu. Ich praca, łącząca w sobie talent, psychologię i intuicję, często decyduje o chemii i wiarygodności filmu. Przyznając tej specjalności pierwsze złote statuetki, Akademia wysyła jasny sygnał: casting to odrębna forma sztuki.

W czasach, gdy Hollywood dąży do poszerzenia reprezentacji kobiet i wschodzących talentów, wydarzenie to wnosi powiew świeżości do sezonu nagród.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Sophie Turner jako Lara Croft: aktorka obiecuje na nowo zdefiniować tę kultową bohaterkę

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sophie Turner jako Lara Croft: aktorka obiecuje na nowo zdefiniować tę kultową bohaterkę

Aktorka Sophie Turner zamienia zwierzęcą skórę Sansy Stark na zielony podkoszulek i kaburę kultowej Lary Croft. Została wybrana...

Uznane za „prowokacyjne” zdjęcia z nowego sezonu tego kultowego serialu wywołują skandal.

Trzeci sezon „Euforii” jeszcze się nie rozpoczął, a wokół jego zwiastuna, uznanego przez niektórych widzów za „zbyt prowokacyjny”,...

Aby wygrać grę „kamień, papier, nożyce”, ta naukowa wskazówka może Ci pomóc

Czy czujesz, że szczęście się kończy, gdy tylko zaczyna się gra w kamień, papier, nożyce (shifuji)? Spokojnie: to...

Czy po tym niepokojącym zakończeniu „Sprzątaczka” doczeka się kontynuacji?

Thriller „The Housemaid”, będący adaptacją bestsellerowej powieści Freidy McFadden i wyreżyserowany przez Paula Feiga, zarobił już 92 miliony...

Dlaczego uwielbiamy oglądać seriale, których nienawidzimy?

Wzdychasz, przewracasz oczami, krytykujesz każdą linijkę dialogu… a mimo to naciskasz „następny odcinek”. Oglądanie serialu, który uważasz za...

Brigitte Bardot odeszła w wieku 91 lat: piękna i buntownicza do samego końca

Brigitte Bardot, ikoniczna francuska aktorka i zagorzała obrończyni praw zwierząt, zmarła 28 grudnia 2025 roku w wieku 91...

© 2025 The Body Optimist