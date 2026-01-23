Oscary 2026: Nowa kategoria zaskakuje przede wszystkim nominacjami kobiet

Po raz pierwszy w swojej historii Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej docenia pracę kierowników obsady. To pozytywny sygnał dla branży, zwłaszcza że większość nominowanych w tej pierwszej kategorii to kobiety.
Historyczne wydarzenie w Hollywood
To mała rewolucja w świecie kina: Oscary 2026 będą miały nową kategorię poświęconą reżyserii obsady (Osiągnięcia w obsadzie). Nagroda ta, utworzona ponad 20 lat po ostatnim nowym wyróżnieniu – dla najlepszego filmu animowanego z 2001 roku – ma na celu podkreślenie istotnego ogniwa w procesie powstawania filmu, często pozostającego w cieniu.
Spośród 10 filmów znajdujących się na pierwszej liście kandydatów, 9 zostało wyreżyserowanych przez kobiety, co stanowi bezprecedensowe uznanie dla zawodu, w którym przez długi czas dominowały kobiety, a który nie był w pełni doceniany.
Pierwsze nazwane
Wśród pierwszych nominowanych znalazło się kilka czołowych postaci w branży:
- Nina Gold za Hamnet, adaptację powieści inspirowanej życiem syna Szekspira.
- Jennifer Venditti, dla "Marty'ego Supreme".
- Cassandra Kulukundis za „Jedna bitwa po drugiej”.
- Francine Maisler za „Sinners” już uważana jest za jedną z faworytek.
- Gabriel Domingues, jedyny mężczyzna na liście, za rolę w filmie „Tajny agent”.
Przewaga kobiet nie jest przypadkowa: Oddział Reżyserów Castingu Akademii, utworzony w 2013 r., liczy około 160 członków, w większości kobiet.
Zawód, który przez długi czas był niewidoczny
„Docenienie przez Akademię to długo oczekiwany moment” – powiedziała dyrektorka castingu Francine Maisler w wywiadzie dla Variety . Dla niej to wyróżnienie „przywraca castingowi rangę istotnego wkładu artystycznego i narracyjnego w kino”. Opowiedziała, jak po przeszukaniu klubów bluesowych i szkół artystycznych w Atlancie znalazła młodego Milesa Catona do filmu „Sinners”.
Podobny entuzjazm podzielała dyrektorka castingu Nina Gold, która odkryła Jacobiego Jupe, odtwórcę głównej roli w „Hamnecie”, po pięciu kolejnych przesłuchaniach. „To aktor o niezwykłym talencie, który znalazł się dokładnie we właściwym miejscu o właściwym czasie” – powiedziała.
Długo oczekiwane i symboliczne uznanie
Ta kategoria w końcu docenia fundamentalną rolę reżyserów castingu w sukcesie filmu. Ich praca, łącząca w sobie talent, psychologię i intuicję, często decyduje o chemii i wiarygodności filmu. Przyznając tej specjalności pierwsze złote statuetki, Akademia wysyła jasny sygnał: casting to odrębna forma sztuki.
W czasach, gdy Hollywood dąży do poszerzenia reprezentacji kobiet i wschodzących talentów, wydarzenie to wnosi powiew świeżości do sezonu nagród.