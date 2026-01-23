Oscary 2026: Nowa kategoria zaskakuje przede wszystkim nominacjami kobiet

Po raz pierwszy w swojej historii Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej docenia pracę kierowników obsady. To pozytywny sygnał dla branży, zwłaszcza że większość nominowanych w tej pierwszej kategorii to kobiety.

Historyczne wydarzenie w Hollywood

To mała rewolucja w świecie kina: Oscary 2026 będą miały nową kategorię poświęconą reżyserii obsady (Osiągnięcia w obsadzie). Nagroda ta, utworzona ponad 20 lat po ostatnim nowym wyróżnieniu – dla najlepszego filmu animowanego z 2001 roku – ma na celu podkreślenie istotnego ogniwa w procesie powstawania filmu, często pozostającego w cieniu.

Spośród 10 filmów znajdujących się na pierwszej liście kandydatów, 9 zostało wyreżyserowanych przez kobiety, co stanowi bezprecedensowe uznanie dla zawodu, w którym przez długi czas dominowały kobiety, a który nie był w pełni doceniany.

Pierwsze nazwane

Wśród pierwszych nominowanych znalazło się kilka czołowych postaci w branży:

Nina Gold za Hamnet, adaptację powieści inspirowanej życiem syna Szekspira.

Jennifer Venditti, dla "Marty'ego Supreme".

Cassandra Kulukundis za „Jedna bitwa po drugiej”.

Francine Maisler za „Sinners” już uważana jest za jedną z faworytek.

Gabriel Domingues, jedyny mężczyzna na liście, za rolę w filmie „Tajny agent”.

Przewaga kobiet nie jest przypadkowa: Oddział Reżyserów Castingu Akademii, utworzony w 2013 r., liczy około 160 członków, w większości kobiet.

Zawód, który przez długi czas był niewidoczny

„Docenienie przez Akademię to długo oczekiwany moment” – powiedziała dyrektorka castingu Francine Maisler w wywiadzie dla Variety . Dla niej to wyróżnienie „przywraca castingowi rangę istotnego wkładu artystycznego i narracyjnego w kino”. Opowiedziała, jak po przeszukaniu klubów bluesowych i szkół artystycznych w Atlancie znalazła młodego Milesa Catona do filmu „Sinners”.

Podobny entuzjazm podzielała dyrektorka castingu Nina Gold, która odkryła Jacobiego Jupe, odtwórcę głównej roli w „Hamnecie”, po pięciu kolejnych przesłuchaniach. „To aktor o niezwykłym talencie, który znalazł się dokładnie we właściwym miejscu o właściwym czasie” – powiedziała.

Długo oczekiwane i symboliczne uznanie

Ta kategoria w końcu docenia fundamentalną rolę reżyserów castingu w sukcesie filmu. Ich praca, łącząca w sobie talent, psychologię i intuicję, często decyduje o chemii i wiarygodności filmu. Przyznając tej specjalności pierwsze złote statuetki, Akademia wysyła jasny sygnał: casting to odrębna forma sztuki.

W czasach, gdy Hollywood dąży do poszerzenia reprezentacji kobiet i wschodzących talentów, wydarzenie to wnosi powiew świeżości do sezonu nagród.