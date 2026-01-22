Sophie Turner jako Lara Croft: aktorka obiecuje na nowo zdefiniować tę kultową bohaterkę

Aktorka Sophie Turner zamienia zwierzęcą skórę Sansy Stark na zielony podkoszulek i kaburę kultowej Lary Croft. Została wybrana do roli najbardziej zadziornej bohaterki popkultury w nadchodzącym serialu Tomb Raider, dostępnym w Prime Video. Aktorka, która udowodniła swój talent na planie Gry o tron, zastępuje Angelinę Jolie w tej silnej kobiecej roli i wnosi zupełnie nowy wymiar do postaci śmiałej poszukiwaczki przygód.

Sophie Turner jako Lara Croft: przekonujące zdjęcia

Rozpalała w oczach młode dziewczyny, które kształtowały swoją tożsamość, i czarowała nastolatki w szponach burzy hormonalnej. Lara Croft to coś więcej niż tylko przestarzała ikona gier wideo; to pierwszy szkic wyzwolonej kobiety, inicjatorki ruchu wykraczającego poza pikselowy świat gier. Poza gloryfikacją zawodu archeologa i wpływem na nasze szkolne wybory, Lara Croft odcisnęła również swoje piętno na naszej zbiorowej wyobraźni. Ta silna, odważna, pewna siebie i niezależna bohaterka udowodniła nam, że siła fizyczna i inteligencja mogą współistnieć w tym samym, choć wysoce znormalizowanym, ciele.

Przeniesiona na ekran przez Angelinę Jolie i Alicię Vikander, Lara Croft była już wielokrotnie grana. W nadchodzącej serii Tomb Raider, która dołączy do imponującego katalogu Prime Video, Sophie Turner wcieli się w tę kultową bohaterkę. Pierwsze zdjęcia sugerują już nowoczesną interpretację, wierną oryginalnej historii i psychologicznemu wizerunkowi Lary Croft.

Aktorka, znana z ról w średniowiecznym świecie Gry o Tron i apokaliptycznej intrydze X-Men, nie po raz pierwszy wciela się w silne, odporne kobiety. Bardziej autentyczna i wiarygodna niż jej poprzedniczki, Sophie Turner ma zamiar rozpalić na nowo płomień Lary Croft. Fani chwalą tę szczególnie obiecującą obsadę lawiną emotikonów z płomieniami i entuzjastycznymi brawami. Pytanie tylko: czy uda jej się tchnąć nowe życie w uwodzicielski wizerunek Lary Croft? Do tej pory w filmach chodziło bardziej o estetykę niż o wolność wypowiedzi.

Sophie Turner nadaje głębi tej niezwykle fantastycznej postaci.

Najtrudniejszą częścią tej roli, już dobrze znanej na ekranie, jest unikanie pułapki prostego kopiowania. Bo w naszych umysłach Lara Croft jest synonimem Angeliny Jolie, z jej warkoczem i dopasowanymi ubraniami. Aby odtworzyć w rzeczywistości to, co widzowie odkryli w jej kanciastej formie ponad dwadzieścia lat temu, Sophie Turner wprowadziła kilka zmian w swoim wyglądzie. Zafarbowała włosy na brązowo, aby wtopić się w postać i lepiej ją uosabiać.

Choć nie opublikowano żadnych klipów i nie wyciekły żadne zdjęcia z planu, Sophie Turner z pewnością ma idealny wygląd do tej roli. Dzięki atletycznej budowie ciała i wyrazistej, pozbawionej botoksu twarzy, podczas gdy Angelina Jolie nadała Larze Croft aurę nieosiągalnej półbogini, Sophie Turner sprawia, że jej osobowość staje się bardziej ludzka i złożona. Nie jest już tylko zachwycającą postacią, którą można podziwiać, ale w pełni ukształtowaną kobietą, której piękno bardziej się czuje niż widzi.

Kolejny ważny szczegół: Sophie Turner ucieknie przed poniżającym męskim spojrzeniem, przed natarczywą męską perspektywą, która utrwala mit uprzedmiotowionej kobiety za kamerą. W tym serialu, który ma tę zaletę, że przedłuża wstępy i unika jedynie wizualnego widowiska, scenarzystka Phoebe Waller-Bridge zamierza odkurzyć oryginalną narrację i przepisać scenariusz na korzyść Lary Croft. Bo kobiece ciała nie powinny być pożądanymi artefaktami, lecz czczonymi sanktuariami.

Purzyści wskazują na brak podobieństwa do bohaterki.

Oczywiście, można było się spodziewać, że hejterzy rzucą się na klawiatury, czyli swoją broń. Na forach i innych alternatywnych platformach osoby tęskniące za dawnymi czasami krytykują dobór obsady. Krytykują ją za znaczące różnice anatomiczne w stosunku do oryginalnej bohaterki. Oczywiście, skoro Lara Croft pierwotnie miała dwie poduszki powietrzne zamiast piersi, pośladki godne BBL (Big Brothera) i talię tak wąską, że nie dało się jej podrobić, chyba że usunięto jej kilka żeber. Postrzegana jako oszustka, Sophie Turner nie cieszy się powszechnym uznaniem.

„Nie wyobrażam sobie jej w seksownej komedii, rozbawiłaby mnie”. „Sophie Turner w ogóle nie przypomina Lary Croft: brakuje jej wdzięku, charyzmy i uderzającej prezencji. Jej gra aktorska jest bezduszna”. To tylko przykład negatywnych komentarzy krążących na Reddicie. Choć na zewnątrz Sophie Turner nie jest dokładną kopią Lary Croft, którą przeciągano przez zaginione grobowce, w głębi duszy w pełni spełnia swoją rolę.

Sophie Turner, przeobrażona w Larę Croft pod życzliwym i świeżym okiem Phoebe Waller-Bridge, zasługuje na uznanie za przeformułowanie standardów i racjonalizację oczekiwań. Podczas gdy w poprzednich wcieleniach Lara Croft zaspokajała głównie męskie fantazje, tym razem uosabia wszystko, czego mężczyźni się boją: muskularną, silną i onieśmielającą kobietę.