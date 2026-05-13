W wieku 41 lat piosenkarka Delta Goodrem będzie reprezentować Australię na Konkursie Piosenki Eurowizji 2026

Rok temu Delta Goodrem oświadczyła : „Oczywiście, że pójdę na Eurowizję. Uwielbiam to!”. Rok później sprawa jest przesądzona. Australijska piosenkarka będzie reprezentować swój kraj w Wiedniu na Eurowizji 2026 – i szanse są po jej stronie.

Oficjalne ogłoszenie

1 marca 2026 roku SBS, oficjalny australijski nadawca, ogłosił w wewnętrznym procesie selekcji, że Delta Goodrem będzie reprezentować Australię na Konkursie Piosenki Eurowizji 2026 w Wiedniu piosenką „Eclipse”. Utwór został napisany wspólnie przez Deltę Goodrem z Ferrasem AlQaisim, Jonasem Myrinem i Michaelem Fatkinem. Ten wewnętrzny proces selekcji, bez udziału publiczności, jest standardową praktyką w Australii od jej debiutu w konkursie w 2015 roku.

„Zaćmienie” – inscenizacja odzwierciedlająca wszechświat

W oświadczeniu udostępnionym po pierwszych próbach w Wiener Stadthalle, Delta Goodrem opisała swoją wizję artystyczną: „Występ na scenie Eurowizji to coś, co czuję głęboko w sercu, niosąc Australię ze sobą w każdej nucie i każdej chwili. Chciałam, aby scena poruszała się jak sam wszechświat, obejmując światło i cień, delikatność i siłę”. Nalegała również na noszenie kreacji australijskich projektantów, jednocześnie włączając elegancję Wiednia, miasta-gospodarza.

Artysta o znaczącym dorobku

Delta Goodrem jest jedną z najbardziej utalentowanych australijskich artystek swojego pokolenia. Swój pierwszy kontrakt płytowy podpisała w wieku 15 lat, sprzedała ponad 9 milionów albumów na całym świecie i osiągnęła pięć albumów na pierwszym miejscu list przebojów oraz dziewięć singli na pierwszym miejscu w Australii. Współpracowała również z Céline Dion, australijsko-brytyjską piosenkarką Olivią Newton-John, amerykańskim piosenkarzem jazzowym i tradycyjnym popem Tonym Bennettem oraz amerykańskim piosenkarzem i autorem tekstów Michaelem Boltonem. W Australii Eurowizję w 2025 roku oglądało 2,21 miliona widzów – to rekord.

Marzenie wyrażone na długo przed wyborem

W wywiadzie dla The Sun wiosną 2025 roku Delta Goodrem wyraziła swój entuzjazm dla konkursu: „Oczywiście, że wzięłabym udział w Eurowizji. Uwielbiam to! Mam pewne pomysły na to, co bym zrobiła, gdybym wzięła udział”. Opisała prawdziwą obsesję: „Poleciałam do Londynu i obejrzałam kilka półfinałów. Uwielbiam tę kreatywność. Odkrywa się tam niesamowity talent”. Jej wybór przez stację SBS spełnił więc jasno wyrażone aspiracje.

Poważny kandydat do zwycięstwa

Jess Carniel, badaczka Eurowizji i profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Południowego Queensland, uważa Deltę Goodrem za poważnego kandydata: „Goodrem ma wierną rzeszę fanów w Europie, a to znacząca przewaga w konkursie, w którym głos publiczności pozostaje kluczowy”. Delta Goodrem zajmie 11. miejsce w drugim półfinale konkursu, transmitowanym na żywo 15 maja 2026 roku o godzinie 5:00 czasu wschodnioaustralijskiego (AEST) w Australii.

Australia na Eurowizji: długa historia

Od oficjalnego debiutu w 2015 roku Australia wysłała na Eurowizję swoich najwybitniejszych artystów: Guya Sebastiana, Dami Im (która zajęła drugie miejsce w 2016 roku), Kate Miller-Heidke, Montaigne'a, Electric Fields i Go-Jo w 2025 roku. Udział Australii w konkursie jest negocjowany corocznie z Europejską Unią Nadawców (EBU), której SBS jest członkiem stowarzyszonym od ponad 30 lat. Delta Goodrem kontynuuje tę tradycję, ale z bardziej ugruntowaną międzynarodową renomą niż wielu jej poprzedników.

Delta Goodrem w Wiedniu, „Eclipse” w uszach 166 milionów widzów – Australia prawdopodobnie wysłała swoją najbardziej doświadczoną uczestniczkę w historii. Jeśli piosenkarka odniesie sukces 15 maja, zapisze się w historii konkursu. I już udowodniła, że potrafi pisać wspaniałe rozdziały.