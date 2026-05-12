Eurowizja 2026: Ci piosenkarze mogą okazać się tegorocznymi hitami

Julia P.
Na kilka dni przed wielkim finałem, zaplanowanym na 16 maja 2026 roku w Wiener Stadthalle w Wiedniu, Konkurs Piosenki Eurowizji już wzbudza emocje w całej Europie. Ta 70. edycja gromadzi 35 krajów w konkursie, który stale zyskuje na popularności. I choć niektóre nazwiska już dominują w typowaniach, inne artystki mogą z pewnością odmienić rankingi w noc finału.

Monroe (Francja): klejnot, który może wszystko zmienić

Zajmująca czwarte miejsce na stronie internetowej Eurovisionworld (stan na 9 maja 2026 roku), francuska piosenkarka Monroe jest jedną z poważnych kandydatek do zwycięstwa. Jej piosenka „Regarde!” zrobiła ogromne wrażenie już od pierwszych nagrań z próby, do tego stopnia, że kilku jej konkurentów pochwaliło ją w mediach społecznościowych.

Fiński piosenkarz Pete Parkkonen i reprezentantka Łotwy Atvara byli wśród tych, którzy entuzjastycznie komentowali występ. Francja nie wygrała konkursu od 1977 roku. Po zajęciu przez Louane siódmego miejsca w 2025 roku, Monroe ma tchnąć nowe życie w francuską delegację. Zwycięstwo byłoby prawdziwą niespodzianką, ale jej awans w rankingu sprawia, że ta możliwość staje się coraz bardziej prawdopodobna.

Delta Goodrem (Australia): Doświadczenie w służbie „power ballad”

Reprezentując Australię, Delta Goodrem nie jest nowicjuszką na scenie muzycznej. Według informacji opublikowanych przez Eurovision.com, urodzona w Sydney artystka podpisała swój pierwszy kontrakt w wieku 15 lat, sprzedała ponad dziewięć milionów albumów na całym świecie i miała pięć albumów na pierwszym miejscu list przebojów oraz dziewięć singli na pierwszym miejscu w swoim kraju. Była trenerką programu „The Voice Australia” przez dziewięć sezonów, współpracowała również z Céline Dion oraz australijsko-brytyjską piosenkarką, aktorką, producentką i aktywistką Olivią Newton-John.

W Wiedniu zaśpiewa „Eclipse”, potężną balladę, która podkreśla jej głos i emocje. Choć bukmacherzy plasują ją na 5. miejscu z około 25% szansą na miejsce w pierwszej trójce, jej doświadczenie sceniczne może pozwolić jej na sprawienie niespodzianki w finale, gdzie głosy publiczności pozostają wysoce nieprzewidywalne.

Atvara (Łotwa): Objawienie z potężnym przesłaniem

Prawdziwy outsider w tej edycji, Atvara (prawdziwe nazwisko Liene Stūrmane), reprezentuje Łotwę po zwycięstwie w krajowych eliminacjach do Supernowej 2026. Pochodzący z Lipawy artysta będzie bronił tytułu „Ēnā” (po angielsku „W cieniu”) – intymnej piosenki inspirowanej jego dzieciństwem, naznaczonym trudną sytuacją rodzinną.

W swoich tekstach Atvara zgłębia koncepcję podwójnego życia: tego, które pokazujemy innym, i tego, które nosimy w sobie. To uniwersalne przesłanie, które mogłoby trafić do całej Europy. Choć nie znajduje się w pierwszej piątce bukmacherów, jej artystyczna głębia i szczerość w podejściu sprawiają, że jest mocną kandydatką, która zaskoczy wszystkich w głosowaniu publiczności.

Między wschodzącą gwiazdą Francji, uznanym artystą międzynarodowym i objawieniem z krajów bałtyckich, Eurowizja 2026 zapowiada otwarty finał. Choć bukmacherzy oferują swoje typy, magia konkursu tkwi właśnie w tych nieoczekiwanych wynikach, które mogą odmienić bieg wieczoru. Oglądaj w sobotę, 16 maja 2026 roku, na żywo z Wiednia na kanale France 2, aby dowiedzieć się, który z tych głosów odciśnie swoje piętno na konkursie.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Shakira podpisuje oficjalny hymn Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026

