Obcasy, sukienki, selfie: zasady Festiwalu Filmowego w Cannes, których muszą przestrzegać goście

Przejście po czerwonym dywanie Festiwalu Filmowego w Cannes to coś więcej niż tylko szykowny wygląd. Za błyskającymi światłami, spektakularnymi kreacjami i starannie dobranymi stylizacjami kryje się ścisły zestaw zasad , których musi przestrzegać każdy gość. W Cannes styl jest wolny duchem, ale ustrukturyzowany w praktyce – a czerwony dywan nie uznaje kompromisów.

Obowiązuje strój formalny: elegancja przede wszystkim

Na oficjalne pokazy obowiązuje dress code, który nie podlega negocjacjom. Mężczyźni muszą założyć smoking i muszkę lub ciemny krawat. Alternatywnie, dopuszczalny jest czarny lub granatowy garnitur, ale zawsze w kontekście stroju formalnego.

Dla kobiet obowiązuje formalny dress code: suknia wieczorowa, mała czarna, sukienka koktajlowa, kostium ze spodniami lub ciemna spódnica, ewentualnie elegancki zestaw z eleganckim topem. Cel jest jasny: zachowanie prestiżowego wizerunku Festiwalu. Personel recepcji jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania dress code'u i może odmówić wstępu osobom, które nie stosują się do niego.

Trampki, kiedyś zakazane, stały się kultowe.

Jeśli istnieje jakaś zasada znana nawet ogółowi społeczeństwa, to jest to ta dotycząca trampek. Są one surowo zabronione na czerwonym dywanie. Goście muszą nosić eleganckie buty, na obcasach lub bez. Chociaż niektóre zasady mogły ewoluować z biegiem czasu – szczególnie w przypadku płaskich butów – trampki pozostają bez wyjątku zabronione.

Mimo to czerwony dywan był świadkiem kilku niezapomnianych momentów: w 2016 roku amerykańska aktorka i producentka Julia Roberts chodziła boso, a w 2017 roku amerykańska aktorka, reżyserka i aktorka Kristen Stewart również zdjęła buty na znak protestu. Tymczasem amerykański scenarzysta, reżyser, aktor i producent Spike Lee trafił na pierwsze strony gazet w 2021 roku, pojawiając się w trampkach.

Selfie są zakazane, aby zachować czerwony dywan

Od 2018 roku obowiązuje zakaz robienia selfie i korzystania ze smartfonów na czerwonym dywanie. Decyzja ta została podjęta w celu usprawnienia pochodu i uniknięcia opóźnień. Cel jest prosty: zapewnienie płynnego przebiegu i zachowanie magii chwili. Oficjalni fotografowie mają dzięki temu optymalny dostęp do uchwycenia kluczowych momentów, bez improwizowanej rywalizacji w postaci uniesionych telefonów.

Nowe zasady ubioru: koniec z nagością i nadmiarem

Przepisy ostatnio zaostrzyły się jeszcze bardziej. Od 2025 roku nagość jest kategorycznie zabroniona na czerwonym dywanie i na całym Festiwalu. Stroje uznane za zbyt transparentne również są wymierzone w ten sposób. Chodzi o zachowanie „pewnej spójności wizualnej i poszanowania instytucjonalnych ram wydarzenia”.

Spektakularne sylwetki, ale w ramkach

Bardzo obszerne stroje, zwłaszcza te z długimi trenami, również są ograniczone, gdy utrudniają poruszanie się lub krępują ruchy. Nie oznacza to końca kreatywności, a raczej adaptację. Projektanci pracują teraz nad bardziej płynnymi stylizacjami, łączącymi estetykę z komfortem ruchu. Efekt pozostaje spektakularny, ale bardziej funkcjonalny.

Bagaże również przechodzą kontrolę

Kolejna mniej znana zasada: podczas pokazów galowych obowiązuje zakaz wnoszenia dużych toreb. Torby typu tote bag, plecaki i inne nieporęczne przedmioty są zabronione w kinach. Szatnia pozwala jednak zostawić rzeczy osobiste w pobliżu miejsca koncertu, co zapewnia większą swobodę poruszania się. Ta zasada wyjaśnia niemal wszechobecność małych, eleganckich kopertówek na czerwonym dywanie w Cannes.

Wydanie z 2026 roku w ciągłości

Podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku, który odbędzie się w dniach 12-23 maja w Pałacu Festiwalowym, zasady te pozostaną w mocy. Pomimo pewnych corocznych korekt i dyskusji, ogólne ramy pozostają niezmienne. Zespoły festiwalowe nadal rygorystycznie stosują się do tych wytycznych, niezależnie od stopnia sławy gości. Cel pozostaje ten sam: zachowanie unikalnej tożsamości wydarzenia.

Ostatecznie Festiwal Filmowy w Cannes narzuca „szczególną” równowagę: artystyczną swobodę w kreacjach, ale i ścisłe ramy ich prezentacji. Ta dyscyplina jest integralną częścią mitu czerwonego dywanu, gdzie każde pojawienie się staje się prawdziwym językiem stylu.