Długo przypisywane mężczyznom, te dzieła zostały w rzeczywistości podpisane przez kobiety

Przez wieki kobiety tworzyły, komponowały, pisały i wprowadzały innowacje, nie zawsze otrzymując należne im uznanie. Ich talenty były niekiedy minimalizowane, a ich sygnatury zacierane lub zastępowane przez sygnatury mężczyzn, bardziej akceptowane przez ówczesne czasy. Dziś historycy na nowo analizują te narracje, aby oddać tym pionierkom należne im miejsce.

Judith Leyster, gwiazda, o której historia zapomniała

W XVII wieku holenderska malarka Judith Leyster odcisnęła swoje piętno na świecie zdominowanym przez mężczyzn. Jako pierwsza kobieta przyjęta do cechu malarzy w Haarlemie, tworzyła pełne życia sceny, w których spotykali się muzycy i zwykli ludzie. Jednak po jej śmierci jej imię popadło w zapomnienie. Przez ponad dwa stulecia jej obrazy przypisywano mężowi lub słynnemu Fransowi Halsowi. Dopiero pod koniec XIX wieku historyk na nowo odkrył jej monogram, ukryty pod sfałszowanym podpisem. Stopniowo Judith Leyster odzyskuje należne jej miejsce w historii sztuki.

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Kiedy obraz zmienia autora... i perspektywę

Przypadek Marie-Denise Villers jest równie wymowny. Na początku XX wieku elegancki portret wystawiony w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku został zaprezentowany jako dzieło Jacques'a-Louisa Davida. To prestiżowe uznanie przyczyniło się do jego rozgłosu. Jednak gruntowne badania przeprowadzone dekady później obaliły tę pewność: obraz rzeczywiście został podpisany przez Marie-Denise Villers. Ta ponowna ocena rodzi fascynujące pytanie: ile utalentowanych artystek pozostaje niewidocznych pod męskimi nazwiskami?

Artemisia Gentileschi, uznanie, które ciągle ewoluuje

Proces identyfikacji trwa do dziś. Kilka dzieł, długo uważanych za anonimowe, zostało ostatnio przypisanych Artemisii Gentileschi, czołowej postaci włoskiego malarstwa barokowego. Przez długi czas definiowana wyłącznie przez pokrewieństwo z ojcem, obecnie jest uznawana za siłę swojej twórczości i niepowtarzalny styl. Te odkrycia przypominają nam, że historia sztuki nie jest statyczna: ewoluuje wraz z postępem badań.

Nuty wykonywane pod inną nazwą

Wymazywanie kobiet nie ograniczało się do pracowni malarskich. Kompozytorka Fanny Mendelssohn, autorka setek utworów, opublikowała kilka swoich pieśni pod nazwiskiem swojego brata Feliksa. Anegdota jest uderzająca: podczas rozmowy z królową Wiktorią Feliks zmuszony był przyznać, że utwór, który szczególnie podziwiał władca, nie był jego autorstwa, lecz jego siostry. Fanny publikowała pod własnym nazwiskiem dopiero pod koniec życia.

Od powieściopisarzy do naukowców – ten sam schemat

W literaturze Charlotte, Emily i Anne Brontë wybrały męskie pseudonimy dla swoich opublikowanych dzieł. Mary Ann Evans przyjęła pseudonim „George Eliot”, a anonimowa publikacja „Frankensteina” przez długi czas podsycała spekulacje, przypisując powieść „Percy'emu Shelleyowi”, a nie Mary Shelley. Nauka nie była odporna na to zjawisko. Rosalind Franklin odegrała kluczową rolę w zrozumieniu struktury DNA, a Lise Meitner przyczyniła się do odkrycia rozszczepienia jądrowego, nie zyskując jednak takiego uznania, jak niektórzy jej koledzy.

Te reatrybucje wykraczają poza proste korygowanie błędów archiwalnych. Pozwalają nam lepiej zrozumieć bogactwo wkładu kobiet we wszystkich dziedzinach twórczości i wiedzy. Przywrócenie imion Judith Leyster, Marie-Denise Villers, Artemizji Gentileschi i Fanny Mendelssohn wzbogaca naszą zbiorową pamięć. Historia kultury nie korzysta na wymazywaniu głosów; rozkwita, gdy odzwierciedla pełną różnorodność talentów, które ją ukształtowały.