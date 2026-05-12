Shakira podpisuje oficjalny hymn Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026

Szesnaście lat po utworze „Waka Waka” Shakira powraca na Mistrzostwa Świata. Kolumbijska piosenkarka niedawno zaprezentowała „Dai Dai”, oficjalny hymn turnieju w 2026 roku, we współpracy z nigeryjskim gigantem afrobeats, Burna Boyem. Pierwsze reakcje są adekwatne do wydarzenia.

„Dai Dai” – co oznacza tytuł

„Dai Dai” pochodzi z włoskiego wyrażenia oznaczającego „chodź, chodź” lub „chodźmy” – jest to jednocześnie zachęta, skandowanie na stadionie i wspólne świętowanie. Sam refren oddaje tę wielojęzyczną intencję: „Dai, dai, jedziemy, dale, ale, chodźmy” – od włoskiego, przez hiszpański, po angielski, wszystko w jednym płynnym ruchu. Utwór łączy karaibskie rytmy, latynoski pop i afrobeaty – połączenie stworzone z myślą o stadionach, strefach kibica i letnich playlistach.

Zwiastun nakręcony na Maracanie

Zwiastun, opublikowany 7 maja 2026 roku, został nakręcony na stadionie Maracanã w Rio de Janeiro, zaledwie kilka dni po historycznym koncercie Shakiry przed 2 milionami widzów na plaży Copacabana. W trwającym około minuty klipie Shakira tańczy na boisku stadionu w elektryzującej niebieskiej spódnicy i jaskrawożółtej bluzce, trzymając oficjalny bal „Triondy”.

Tancerze wokół niej noszą kolory inspirowane krajami uczestniczącymi w imprezie. Teledysk rozpoczyna się czterema balonami – po jednym dla każdego z czterech Mistrzostw Świata związanych z Shakirą: 2006, 2010, 2014 i 2026 – a kończy pokazem fajerwerków i ujęciem stadionu z lotu ptaka z napisem „Jesteśmy gotowi” .

1,9 miliona polubień w mniej niż 24 godziny

Opublikowany wspólnie przez Shakirę, Burna Boya i FIFA na Instagramie, film zebrał 1,9 miliona polubień w niecałe 24 godziny. Reakcje w mediach społecznościowych były natychmiastowe i entuzjastyczne. Niektórzy użytkownicy zastanawiali się, czy piosenka może dorównać fenomenowi „Waka Waka”, który w zbiorowej wyobraźni stał się nietykalny. Inni wręcz przeciwnie, uważają, że Shakira pozostaje idealną artystką, która ucieleśnia uniwersalnego i świątecznego ducha piłki nożnej.

Jedyny artysta, który pojawił się na czterech Mistrzostwach Świata

Shakira jest obecnie jedyną artystką w historii, której utwory są związane z czterema różnymi edycjami Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. „Waka Waka” pozostaje jednym z jej największych hitów, z ponad 4 miliardami wyświetleń na YouTube i rekordem Guinnessa jako najczęściej odtwarzana oficjalna piosenka Mistrzostw Świata na Spotify. Światowa premiera „Dai Dai” zaplanowana jest na 14 maja 2026 roku – cztery tygodnie przed rozpoczęciem turnieju 11 czerwca.

Drugi tytuł po „Lighter”, skrytykowany

„Dai Dai” to drugi utwór z oficjalnego albumu FIFA z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Wcześniej, „Lighter”, napisany wspólnie przez amerykańskiego piosenkarza, rapera, autora tekstów i muzyka Jelly Rolla oraz meksykańską piosenkarkę i autorkę tekstów Carín León, był pierwszym singlem, który spotkał się z ostrą krytyką publiczności. W tym roku FIFA wydaje album wieloutworowy, a nie jeden oficjalny utwór – co stanowi odejście od poprzednich edycji.

„Dai Dai” – no dalej, no dalej – to właśnie Shakira mówi światu swoim powrotem. Szesnaście lat po tym, jak „Waka Waka” zapisało się w zbiorowej pamięci, powraca z Burna Boyem, by napisać kolejny rozdział. Teraz pozostaje pytanie, czy stadiony na całym świecie zaśpiewają ten refren z takim samym zapałem, jak wydmy Johannesburga w 2010 roku.