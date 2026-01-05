Search here...

Czy po tym niepokojącym zakończeniu „Sprzątaczka” doczeka się kontynuacji?

Extrait du film « La femme de ménage » (2025)

Thriller „The Housemaid”, będący adaptacją bestsellerowej powieści Freidy McFadden i wyreżyserowany przez Paula Feiga, zarobił już 92 miliony dolarów na całym świecie od premiery 24 grudnia 2025 roku, według danych Box Office Pro . W rolach głównych Sydney Sweeney, Amanda Seyfried i Brandon Sklenar, ta pierwsza część trylogii literackiej rozbudziła apetyt na kontynuację, zwłaszcza że jej budżet, wynoszący 35 milionów dolarów, został znacznie przekroczony.

Sukces komercyjny i trylogia literacka

Z ponad 2,5 milionami sprzedanych egzemplarzy we Francji i 4,5 milionami w Stanach Zjednoczonych, „The Housekeeper” opowiada historię Millie, młodej gospodyni domowej zatrudnionej przez bogate małżeństwo Ninę i Andrew Winchesterów. To, co wydawało się idealną pracą, przeradza się w koszmar pełen sekretów i manipulacji w ich rezydencji.

(UWAGA, SPOILER) Film, który otrzymał ocenę 3,1/5 od widzów na Letterboxd , kończy się w kluczowym momencie: Millie pomaga nowemu szefowi radzić sobie z przemocowym mężem, zapowiadając tym samym kontynuacje „Sekrety gospodyni” i „Gosposia widzi wszystko”, w których łączy siły z Enzo (Michèle Morrone), aby ratować kobiety w opałach.

Czy aktorzy i reżyser są gotowi kontynuować zdjęcia?

Podczas trasy promocyjnej włoski aktor i piosenkarz Michele Morrone, który ponownie spotyka się z amerykańskim aktorem Paulem Feigiem po filmie „Prosta przysługa 2”, wyznał w wywiadzie , że „zakochał się” w enigmatycznej postaci Enzo, występującej we wszystkich trzech powieściach: „Jestem gotowy. Podpisz kontrakt!”. Paul Feig żartobliwie się zgodził.

Amerykańska aktorka i producentka Sydney Sweeney, fanka książek, opisuje bohaterkę jako „ognistą” i ucieleśniającą „kobiecą wściekłość” i mówi, że jest „zachwycona możliwością dalszego zgłębiania swojej postaci”. Freida McFadden i Paul Feig deklarują, że są „otwarci na współpracę przy sequelu”, pod warunkiem, że wyniki kasowe będą dobre.

Film, który zarobił 92 miliony dolarów, przekroczył już założony budżet i zapewnia obiecujący zwrot z inwestycji. Tradycyjnie taki sukces – w połączeniu z cliffhangerem i rozszerzonym uniwersum – toruje drogę kontynuacjom, takim jak „Zaginiona dziewczyna” czy pełne zwrotów akcji thrillery Paula Feiga. Oficjalne potwierdzenie wciąż czeka na potwierdzenie: studia i dystrybutorzy będą uważnie śledzić ostateczne wyniki box office, ale aktorzy, scenarzysta i reżyser prawdopodobnie zgłębią „sekrety” Millie i Enzo.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Dlaczego uwielbiamy oglądać seriale, których nienawidzimy?

