„Hannah Montana” powraca po 20 latach: zaskakujące ogłoszenie Miley Cyrus

Dwadzieścia lat po debiucie na Disney Channel, serial „Hannah Montana” przygotowuje się do wielkiego powrotu. Sama Miley Cyrus – która w serialu grała brunetkę Miley Stewart – zapowiedziała emisję specjalnego odcinka rocznicowego, rozbudzając nostalgię za latami 2000.

Specjalny odcinek z okazji 20 lat sukcesu

Serial „Hannah Montana”, wyemitowany po raz pierwszy w 2006 roku na kanale Disney Channel, odcisnął piętno na całym pokoleniu. Dwadzieścia lat później Miley Cyrus ogłosiła w mediach społecznościowych, że specjalny odcinek rocznicowy zostanie wyemitowany 24 marca 2026 roku na Disney+. Na krótkim filmie opublikowanym w internecie widać samochód podjeżdżający pod kultowe Studio 9. Wysiada z niego znajoma postać, natychmiast odtwarzając świat serialu.

Ogłoszenie szybko wywołało entuzjazm wśród fanów, z których wielu podzieliło się swoimi wspomnieniami z serialu. Według Variety, odcinek będzie obszernym wywiadem z Miley Cyrus. Prowadzony przez podcastera Alexa Coopera, będzie zawierał nigdy wcześniej niepublikowane materiały archiwalne oraz odtworzone kultowe plany zdjęciowe, takie jak salon Stewartów i kultowa garderoba Hannah.

Powrót do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. 🖤 Premiera specjalnego odcinka z okazji 20. rocznicy Hannah Montany odbędzie się 24 marca na kanale @DisneyPlus . #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE — Miley Cyrus (@MileyCyrus) 17 lutego 2026

Oświadczenie przepełnione wdzięcznością

W przesłaniu do swoich fanów Miley Cyrus podkreśliła znaczenie tej postaci w swoim życiu. Zapewniła, że Miley Stewart, pozornie zwyczajna licealistka, która przemienia się w gwiazdę popu Hannah Montanę, zawsze będzie jej częścią, a serial ukształtował jej życie w takim samym stopniu, jak życie jej widzów. To oświadczenie oznacza punkt zwrotny. Po kilku latach prób zdystansowania się od wizerunku Disneya, powrót ten stanowi świadome pojednanie.

Odcinek rocznicowy ma być formą „podziękowania tym, którzy wspierali serial od samego początku”. Disney opisuje to wydarzenie jako „prawdziwy list miłosny do fanów”. Platforma planuje stworzyć specjalną kolekcję obejmującą wszystkie cztery sezony serialu, a także filmy spin-off.

Fenomen popu lat 2000.

W momencie premiery „Hannah Montana” opowiadała historię podwójnego życia zwykłej nastolatki, która potajemnie dąży do kariery gwiazdy popu. Ta prosta, ale skuteczna koncepcja szybko podbiła serca międzynarodowej publiczności. Serial był nominowany do nagrody Emmy i dał początek popularnej serii muzycznej, a kilka jego albumów uzyskało status platynowej i złotej płyty. Do kin trafiły również dwa filmy fabularne, w tym „Hannah Montana: The Movie” z 2009 roku.

Poza liczbami, serial wywarł ogromny wpływ na popkulturę lat 2000.: modę, muzykę, fryzury, gadżety… Barwna estetyka i energia postaci odcisnęły piętno na całym pokoleniu. Nawet dziś, według danych opublikowanych przez Disney+, serial „Hannah Montana” zgromadził ponad pół miliarda godzin czasu oglądania na platformie na całym świecie. Świadczy to o niesłabnącej popularności serialu.

Nostalgia: siła jednocząca

Zapowiedziany powrót nie przybiera formy nowego sezonu serialu, lecz raczej specjalnego wydarzenia skupionego na pamięci i dzieleniu się. Odwiedzając kultowe miejsca i ujawniając niepublikowane dotąd materiały archiwalne, Miley Cyrus najwyraźniej chce zaoferować chwilę więzi. Ten wybór wpisuje się w szerszy trend: rocznice kultowych seriali, które gromadzą byłych aktorów i fanów, by podzielić się wspólnymi wspomnieniami.

Nostalgia staje się tu siłą jednoczącą, zdolną połączyć kilka pokoleń. Dla wielu widzów serial „Hannah Montana” to coś więcej niż tylko rozrywka. Przywołuje on specyficzny okres ich młodości, naznaczony piosenkami i odcinkami emitowanymi na Disney Channel.

Dwadzieścia lat po premierze „Hannah Montana” przygotowuje się do powrotu ze specjalnym odcinkiem z Miley Cyrus w roli głównej. Wydarzenie, w którym wykorzystano archiwalne materiały filmowe, odtworzone scenografie i osobiste anegdoty, zapowiada się na emocjonujące przeżycie. Oglądaj 24 marca 2026 roku na Disney+, aby na nowo przeżyć świat, który ukształtował całe pokolenie.