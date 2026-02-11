Search here...

Występ Bad Bunny'ego podczas Super Bowl miał nieoczekiwany efekt… dotarł nawet do kanałów Nowego Jorku

Kultura
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Trev W. Adams/Pexels

Występ portorykańskiego rapera i piosenkarza Bad Bunny'ego podczas przerwy w Super Bowl LX zgromadził ogromną publiczność, ale wywarł również ogromny wpływ na Nowy Jork. W ciągu kilku minut, gdy artysta był na scenie, codzienne życie dosłownie zamarło – aż do momentu, gdy miasto nagle ożyło, gdy tylko koncert się zakończył.

Drastyczny spadek zużycia wody

Według danych opublikowanych przez New York City Water (NYC Water), zużycie wody znacząco spadło podczas pokazu Bad Bunny'ego. W pięciu głównych dzielnicach miasta – na Manhattanie, Brooklynie, w Queens, Bronksie i na Staten Island – zużycie wody w gospodarstwach domowych gwałtownie spadło, co oznacza, że miliony ludzi siedziały wpatrzone w ekrany.

Zjawisko „superflush” w centrum uwagi

Pod koniec występu Bad Bunny'ego (z udziałem Lady Gagi) miasto doświadczyło nagłego wzrostu aktywności: w ciągu następnych 15 minut NYC Water odnotowało gwałtowny wzrost zapotrzebowania na wodę, odpowiadający niemal 762 000 spłukaniom toalet niemal jednocześnie. Ten typ wzrostu, nazywany „superspłukiwaniem”, obserwowano od dziesięcioleci podczas najważniejszych wydarzeń transmitowanych w telewizji, od Super Bowl po igrzyska olimpijskie, kiedy miliony ludzi nagle wracają do swoich normalnych zajęć.

Synchronizacja, która wiele mówi o zbiorowej uwadze

Zjawisko to nie stanowi zagrożenia dla systemu kanalizacyjnego, który został zaprojektowany tak, aby absorbować te ekstremalne wahania. Uderzająco ilustruje jednak synchronizację zachowań w całym megamieście. Podczas gdy Bad Bunny przyciągał uwagę mieszkańców, codzienne czynności zostały zawieszone; gdy tylko spektakl się skończył, wszyscy jednocześnie wrócili do swoich zajęć.

Uderzenie wykraczające poza rury

Wpływ występu nie ograniczał się do wodomierzy. Platformy streamingowe odnotowały gwałtowny wzrost oglądalności w ciągu kilku minut po przerwie, co świadczy o tym, że show Bad Bunny (z udziałem Lady Gagi) wzbudził natychmiastowe i intensywne zainteresowanie daleko poza stadionem, na którym się odbywał. Z ponad 135 milionami widzów na całym świecie, ten występ w przerwie pobił rekordy oglądalności, przyczyniając się do tego wyjątkowego zjawiska kulturowego i behawioralnego.

Ostatecznie występ Bad Bunny (z Lady Gagą) na Super Bowl LX nie był tylko przełomowym momentem muzycznym: stanowił również wydarzenie społeczne, pokazując, w jaki sposób wydarzenie kulturalne może zsynchronizować zachowania całej metropolii – nawet najskromniejsze codzienne gesty.

