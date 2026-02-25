Sezon 3 serialu „Środa”: Do serialu dołącza stały współpracownik Tima Burtona

Po opuszczeniu Hawkins i jego Demogorgonów, Winona Ryder zadomowiła się w Nevermore Academy. Oficjalne ogłoszenie Netflixa z 23 lutego 2026 roku potwierdza jej gościnny udział w kilku odcinkach 3. sezonu serialu „Wednesday”, co oznacza kolejną współpracę z Timem Burtonem i ponowne spotkanie z Jenną Ortegą, koleżanką z planu „Sok z żuka”.

Stały bywalec uniwersum Burtona

Winona Ryder nie jest obca fantastycznemu i makabrycznemu światu amerykańskiego reżysera Tima Burtona. Ich współpraca sięga filmu „Sok z żuka” z 1988 roku, w którym zagrała buntowniczą Lydię Deetz, a rolę tę powtórzyła w sequelu z 2024 roku. Współpracowali również przy filmach „Edward Nożycoręki” (1990) i „Frankenweenie” (2012).

Sam Tim Burton powiedział, że był „zachwycony” tym spotkaniem: „Idealnie pasuje do tego uniwersum. Jest moją bardzo bliską przyjaciółką”. Twórcy serialu Alfred Gough i Miles Millar również chwalili „niekwestionowaną królową outsiderów”, podkreślając jej nieoceniony wkład w Nevermore.

Tabitha: Nowa tajemnica w Nevermore

Winona Ryder wcieli się w Tabithę, nową postać, która nie występuje w oryginalnych komiksach „Rodzina Addamsów” ani w poprzednich sezonach. Jej dokładna rola pozostaje tajemnicą, ale dołącza do grona nowych członków obsady: Evy Green (Ophelia, siostra Morticii), Chrisa Sarandona (Balthazar), Noaha Taylora (Cyrus), Kennedy Moyer (Daisy) i Oscara Morgana (Atticus).

Zdjęcia rozpoczęły się w Dublinie, obiecując „nowych uczniów, nowych nauczycieli i tajemnice Rodziny Addamsów w stanie rozkładu”. Trzeci sezon, spodziewany w 2027 roku, będzie kontynuacją drugiego sezonu, który miał premierę w sierpniu 2025 roku, a w którym wystąpili Lady Gaga i Christopher Lloyd.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Netflix Philippines (@netflixph)

Most między dwoma światami

Moment jest idealny: kilka miesięcy po zakończeniu „Stranger Things” Winona Ryder przechodzi z serialu grozy z lat 80. do wiktoriańskiego serialu dla nastolatków w stylu gotyckim. Ponownie spotyka się z Jenną Ortegą, która wcieliła się w jej córkę Astrid w „Sok z żuka”, zamykając w ten sposób krąg artystycznych kolaboracji.

Z Winoną Ryder w składzie Nevermore, trzeci sezon serialu „Wednesday” zapowiada się na wielkie wydarzenie, łącząc dziedzictwo Burtona z prestiżową obsadą. Ten dodatek umacnia rozbudowane uniwersum Tima Burtona na Netflixie i oferuje fanom nieoczekiwany crossover między potworami z Hawkins a ekscentrycznością Rodziny Addamsów. Będziemy musieli poczekać do 2027 roku, aby odkryć Tabithę i nowe tajemnice akademii...