Oscary 2026: Te aktorki wyróżniły się tego wieczoru, zdobywając nagrody dla kobiet

Léa Michel
Capture d’écran vidéo YouTube « Jessie Buckley Best Actress Press Room Speech | 98th Oscars (2026) »

Jessie Buckley, Amy Madigan i Autumn Durald Arkapaw zaznaczyły swoją obecność na Oscarach 2026, zdobywając główne nagrody dla kobiet i tym samym wyznaczając prawdziwy punkt zwrotny w sposobie przedstawiania kobiet w Hollywood.

Jessie Buckley, królowa wieczoru z Hamnetem

Irlandzka aktorka i piosenkarka Jessie Buckley zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie „Hamnet”, stając się pierwszą Irlandką, która zwyciężyła w tej kategorii. Jej intensywne i wrażliwe przedstawienie złożonej postaci pozwoliło jej pokonać Emmę Stone, Kate Hudson, Rose Byrne i Renate Reinsve. To zwycięstwo potwierdziło jej status czołowej aktorki, zdolnej grać zarówno w filmach niezależnych, jak i w ambitnych produkcjach studyjnych.

Amy Madigan, cicha siła ról drugoplanowych

W kategorii Najlepsza Aktorka Drugoplanowa, amerykańska aktorka i muzyk Amy Madigan zdobyła Oscara za rolę w filmie „Broń”. W wieku 75 lat wciela się w kluczową postać w tym filmie, wnosząc do swojej postaci głębię, powagę i człowieczeństwo. Jej zwycięstwo, wyprzedzając Elle Fanning, Ingę Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku i Teyanę Taylor, podkreśla znaczenie dojrzałych ról kobiecych, często niedocenianych w Hollywood.

Autumn Durald Arkapaw, historyczne zwycięstwo za kamerą

Nie jest aktorką, ale przeszła do historii za kamerą: amerykańska operatorka Autumn Durald Arkapaw zdobyła Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu „Sinners”. Została pierwszą kobietą, a zarazem pierwszym czarnoskórym operatorem, który otrzymał tę nagrodę. Jej wizualna strona tego horroru akcji, chwalona za kontrasty, odważne oświetlenie i wyczucie kompozycji, utorowała drogę nowemu pokoleniu kobiet-operatorek w dziedzinie od dawna zdominowanej przez mężczyzn.

Pomiędzy Oscarem dla Jessie Buckley, triumfem Amy Madigan i historycznym występem Autumn Durald Arkapaw, Oscary 2026 uhonorowały kobiece talenty zarówno przed, jak i za kamerą. Te zwycięstwa niosą ze sobą mocny przekaz: kobiety nie zadowalają się już samym istnieniem w narracjach; ucieleśniają je, niosą i kształtują.

Léa Michel
Serial inspirowany sprawą Gisèle Pelicot z Meryl Streep w roli głównej? Projekt już teraz budzi kontrowersje.

Sprawa gwałtu w Mazan wstrząsnęła światem. Po podniesieniu głosu Gisèle Pelicot, która stała się twarzą całej walki i...

Badania ujawniają, że osoby cierpiące na stany lękowe mogą być przyciągane przez określony gatunek filmowy.

A co, gdyby Twoje wieczory filmowe zdradzały wiele na temat Twojego postrzegania świata? Niedawne badania sugerują, że Twoje...

Jak ten artysta uczynił „grube ciała” centralnym tematem sztuki

Zarówno w galeriach, jak i na wybiegach, niektóre ciała pozostają niestety zepchnięte na margines. A gdyby sztuka stała...

Po Pameli Anderson obsada nowego serialu „Słoneczny patrol” jest intrygująca

Dwa tysiące aktorów, modelek i ratowników medycznych zjechało niedawno na plażę Marina del Rey w cudownym słońcu na...

Sezon 3 serialu „Środa”: Do serialu dołącza stały współpracownik Tima Burtona

Po opuszczeniu Hawkins i jego Demogorgonów, Winona Ryder zadomowiła się w Nevermore Academy. Oficjalne ogłoszenie Netflixa z 23...

„Hannah Montana” powraca po 20 latach: zaskakujące ogłoszenie Miley Cyrus

Dwadzieścia lat po debiucie na Disney Channel, serial „Hannah Montana” przygotowuje się do wielkiego powrotu. Sama Miley Cyrus...