Oscary 2026: Te aktorki wyróżniły się tego wieczoru, zdobywając nagrody dla kobiet

Jessie Buckley, Amy Madigan i Autumn Durald Arkapaw zaznaczyły swoją obecność na Oscarach 2026, zdobywając główne nagrody dla kobiet i tym samym wyznaczając prawdziwy punkt zwrotny w sposobie przedstawiania kobiet w Hollywood.

Jessie Buckley, królowa wieczoru z Hamnetem

Irlandzka aktorka i piosenkarka Jessie Buckley zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie „Hamnet”, stając się pierwszą Irlandką, która zwyciężyła w tej kategorii. Jej intensywne i wrażliwe przedstawienie złożonej postaci pozwoliło jej pokonać Emmę Stone, Kate Hudson, Rose Byrne i Renate Reinsve. To zwycięstwo potwierdziło jej status czołowej aktorki, zdolnej grać zarówno w filmach niezależnych, jak i w ambitnych produkcjach studyjnych.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Jessie Buckley (@thejessiebuckley)

Amy Madigan, cicha siła ról drugoplanowych

W kategorii Najlepsza Aktorka Drugoplanowa, amerykańska aktorka i muzyk Amy Madigan zdobyła Oscara za rolę w filmie „Broń”. W wieku 75 lat wciela się w kluczową postać w tym filmie, wnosząc do swojej postaci głębię, powagę i człowieczeństwo. Jej zwycięstwo, wyprzedzając Elle Fanning, Ingę Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku i Teyanę Taylor, podkreśla znaczenie dojrzałych ról kobiecych, często niedocenianych w Hollywood.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez The Academy (@theacademy)

Autumn Durald Arkapaw, historyczne zwycięstwo za kamerą

Nie jest aktorką, ale przeszła do historii za kamerą: amerykańska operatorka Autumn Durald Arkapaw zdobyła Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu „Sinners”. Została pierwszą kobietą, a zarazem pierwszym czarnoskórym operatorem, który otrzymał tę nagrodę. Jej wizualna strona tego horroru akcji, chwalona za kontrasty, odważne oświetlenie i wyczucie kompozycji, utorowała drogę nowemu pokoleniu kobiet-operatorek w dziedzinie od dawna zdominowanej przez mężczyzn.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sthanlee B. Mirador (@sthanlee)

Pomiędzy Oscarem dla Jessie Buckley, triumfem Amy Madigan i historycznym występem Autumn Durald Arkapaw, Oscary 2026 uhonorowały kobiece talenty zarówno przed, jak i za kamerą. Te zwycięstwa niosą ze sobą mocny przekaz: kobiety nie zadowalają się już samym istnieniem w narracjach; ucieleśniają je, niosą i kształtują.